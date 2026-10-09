Ministerstwo Finansów przekazało, że we wrześniu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (39 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na nie 3 mld 38 mln zł, oraz 3-letnie – TOS (19 proc.) ze sprzedażą wynoszącą 1 mld 479 mln zł, a także COI (18 proc.) ze sprzedażą 1 mld 450 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły papiery 10-letnie – EDO (13 proc.) i 2-letnie – DOR (7 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc.).

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Od początku roku w obligacjach oszczędnościowych ulokowano blisko 65 mld zł

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD klienci przeznaczyli 144 mln zł. MF przypomniało, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+.

„Nasze obligacje to bezpieczna możliwość realizacji planów finansowych dla polskich rodzin, a szeroka oferta z elastycznym dostępem do już ulokowanych środków jest doceniana wśród oszczędzających, którzy od początku roku przeznaczyli na zakup obligacji blisko 65 miliardów złotych” - podkreślił, cytowany w informacji wiceminister finansów Jurand Drop.