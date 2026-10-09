Przez ostatnich 12 miesięcy stawki WIBOR spadły o około 85 pkt. bazowych (mimo odbicia w ostatnich dniach), zatem statystyka podpowiadająca wzrost średniej rentowności obligacji krótkoterminowych jest zaskakująca. Częściowo wynika to z próby – przed rokiem do zestawienia trafiło więcej obligacji firm dużych i średnich, a w tym roku obejmuje ono nieco więcej papierów firm mniejszych, skazanych niejako na zapłatę wyższych kuponów. Ale jeśli przyjrzeć się poszczególnym papierom, okaże się, że faktycznie obligacje firm takich jak Arche, Rokita, PragmaGO czy nawet Echo Investment można w tym roku kupić z rentownością nieco wyższą niż w październiku ub.r.

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Foto: parkiet.com

Trochę strachu, trochę skarbu

Najczęściej jednak w bezpośrednim porównaniu, rentowności obligacji spadały na przestrzeni ostatniego roku, a z całą pewnością spadły na przestrzeni dwóch lat i to o dobre 2,5 pkt. proc. (średnio), czyli nieco bardziej niż spadł w tym czasie WIBOR (ok. 2 pkt. proc.). Kluczową różnicę robią tu papiery Skarbu Państwa, którego stałokuponowe obligacje można w tym roku dostać nieznacznie (około 0,2 pkt. proc.), ale jednak więcej niż przed rokiem o tej porze, mimo spadku stóp procentowych, który dokonał się w międzyczasie. Choć to rentowność obligacji długoterminowych rośnie zdecydowanie mocniej (o 1,2 pkt. proc. w ostatnich 12 miesiącach), to nie pozostaje ona przecież bez wpływu na papiery o krótszym terminie zapadalności. Z kolei, skoro inwestorzy mogą dostać wyższą rentowność z papierów skarbowych, papiery korporacyjne o krótkich terminach zapadalności muszą z nimi konkurować niemal bezpośrednio, ponieważ do dnia wykupu zostały im już tylko jedna lub dwie aktualizacje oprocentowania. Inwestorzy nie mogą więc liczyć, że z czasem uda im się uzyskać wyraźnie wyższe odsetki od starokuponowych papierów.

Ponadto w ostatnich miesiącach emitenci wrócili do przedterminowych wykupów starszych serii obligacji i finansują te operacje nowymi niżej oprocentowanymi emisjami. To z kolei sprawia, że część inwestorów może mieć uzasadnione obawy przed zapłaceniem rynkowej premii za papiery o kilkumiesięcznym horyzoncie zapadalności, bo istnieje wcale niemałe prawdopodobieństwo, że te obligacje „nie dożyją” pierwotnego dnia wykupu. Z tego też powodu niektóre obligacje mogą na papierze oferować dziś np. 8 proc. rentowności, podczas gdy faktyczny zysk inwestora może znaleźć się znacznie bliżej zera, jeśli dana seria zostanie wykupiona w perspektywie kilku tygodni zamiast kwartałów.

Uwaga na zmienność obligacji z Catalyst

Jak zwykle w przypadku krótkich terminów zapadalności znaczący wpływ na rentowność inwestycji mają także wahania cen. Przykłady umieszczone w zestawieniu opierają się na rynkowych transakcjach przeprowadzonych 5 października lub na wcześniejszych sesjach. Ceny transakcyjne rzadko zbiegały się z najlepszymi dostępnymi ofertami sprzedaży. Zaakceptowanie takiej oferty, zamiast wystawienia własnego zlecenia, często obniżało rentowność nawet o kilka punktów procentowych. Wynik może się też zmieniać w zależności od kosztów prowizji maklerskiej.

Krótki termin zapadalności oznacza także, że rentowność netto odbiega znacznie mocniej od rentowności brutto niż o 19 proc. wynikających z podatku od zysków kapitałowych. Stopa podatkowa w przypadku zakupu krótkoterminowych papierów może być nawet dwukrotnie wyższa. Dobra wiadomość jest taka, że perspektywa uruchomienia Osobistych Kont Inwestycyjnych wraz z ich preferencjami podatkowymi sprawia, że inwestycje w papiery dłużne poza OKI (oraz poza IKE i IKZE) staną się znacznie bardziej opłacalne. Dla przypomnienia – inwestycje do kwoty 100 tys. zł w ramach OKI zwolnione będą z jakichkolwiek podatków, a powyżej tej kwoty objęte zostaną podatkiem od aktywów.

Krótki termin, mały wybór Inwestorzy, którzy dysponują chwilowymi nadwyżkami płynności zwykle muszą pogodzić się z relatywnie niskimi dochodami, jeśli nie chcą ponosić ryzyka zmienności lub przynajmniej je minimalizować. Z punktu widzenia inwestora indywidualnego jedną z najstabilniejszych propozycji są roczne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, których oprocentowanie równe jest stopie referencyjnej NBP (w pierwszym miesiącu powiększonej o 25 pkt bazowych marży). Kupony płatne są co miesiąc, a ich wysokość może się zmieniać, jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na zmianę stóp. Opcja skrócenia inwestycji jest dodatkowo płatna (0,5 zł czyli 0,5 proc. nominału).



Innym sposobem może być zakup jednostek funduszy dłużnych krótkoterminowych, które także unikają ryzyka typowego dla długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu. Ale i one nie są wolne od wahań wyceny. We wrześniu tego typu fundusze straciły 0,3 proc. (średnia; za analizy.pl), a w skali trzech miesięcy ich średnia stopa zwrotu to minus 0,5 proc. Warunki były specyficzne (mocna przecena obligacji skarbowych na całym świecie), ale niewprawiony inwestor, który szuka tylko zysku wyższego niż na lokacie bankowej, miałby prawo być nimi zawiedziony, skoro oczekiwał „pewnych zysków przy minimalnym ryzyku”.



Z kolei dobrze działająca w ostatnich latach strategia zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym w celu ich późniejszej odsprzedaży na rynku wtórnym, rodzi nowe ryzyko. Z powodu coraz niższych marż, nowe emisje coraz rzadziej notowane są na Catalyst z premią, a coraz częściej z dyskontem. Zwykle remedium na sytuację jest odczekanie kilku tygodni, aż odsetki wypracują satysfakcjonujący wynik, niemniej w przeszłości taka strategia kilkumiesięcznych inwestycji dawała lepsze rezultaty.

Kalendarium

Poniedziałek, 12 października

White Stone Development (WSD0427) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Wtorek, 13 października

Best Niestandaryzowany FIZ Wierzytelności (BFW1027) | ustalenie praw do odsetek.

Capital Park (CAP1028) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Infinity (INF1027) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Olivia Fin (OBC1026) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Polenergia (PEP1029) | ustalenie praw do odsetek.

Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF1026) | ustalenie praw do odsetek.

PragmaGO (PRF0729) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Środa, 14 października

Alior Bank (ALR0429, ALR1029) | ustalenie praw do odsetek; (ALR0428) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Atal (ATL1028) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Cavatina Holding (CAV0429) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Dantex Group (DAN0129) | ustalenie praw do odsetek.

Kruk (KRU1029) | ustalenie praw do odsetek.

Olivia Fin (OBC0127) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

PCC Rokita (PCR1026) | ustalenie praw do odsetek.

Pekao Bank Hipoteczny (PEOH729) | ustalenie praw do odsetek.

Victoria Dom (VID0128, VID1227) | ustalenie praw do odsetek.

Czwartek, 15 października

Bank Pekao Polska Kasa Opieki (PEO1028, PEO1033) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Domesta (DST0727) | ustalenie praw do odsetek.

Kruk (KR11029) | ustalenie praw do odsetek.

Piątek, 16 października

Arche (ACH0729) | ustalenie praw do odsetek.

Best Niestandaryzowany FIZ Wierzytelności (BFW1027) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Echo Investment (ECH0428) | ustalenie praw do odsetek.

Pekao Bank Hipoteczny (PEOH310) | ustalenie praw do odsetek.

PKO Bank Polski (PKO1034|K) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Polenergia (PEP1029) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF1026) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

PragmaGO (PRF1026) | planowany dzień ostatniego notowania.

Sobota, 17 października

Alior Bank (ALR0429) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.