Silny dolar i wysokie rentowności obligacji z jednej strony i indeksy przy szczytach z drugiej strony – tak wygląda rynkowa rzeczywistość u progu ostatniego kwartału tego roku.

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– Jeszcze kilka miesięcy temu pewnie mało kto uwierzyłby, że rynki akcji będą mogły utrzymać mocną kondycję po tak dynamicznej przecenie obligacji skarbowych, do której doszło w ostatnich tygodniach – przyznał Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI.

Wysokie rentowności papierów skarbowych sprawiają, że wyceny spółek utrzymywane są jeszcze w ryzach, ale umocnienie papierów skarbowych da impuls do dalszych zwyżek. Inwestorów przy rynkach akcji trzymają jednak prognozy zysków spółek, które w przypadku amerykańskiego rynku w III kwartale mogły się zwiększyć nawet o ponad 30 proc. Z tej perspektywy wyceny amerykańskich spółek i poziom około 19-krotności wskaźnika ceny do zysku dla indeksu S&P 500 nie wydaje się wygórowany. Na przyszły rok z kolei oczekiwany jest kilkunastoprocentowy wzrost zysków.

Wtorkowa sesja w USA rozpoczęła się od rekordów Nasdaq 100. Blisko tego osiągnięcia był także S&P 500.

Podobnie można powiedzieć o polskiej giełdzie, napędzanej znów przez banki. W tym roku zyski banków będą co prawda niższe niż w roku ubiegłym za sprawą podwyżki podatku CIT, ale inwestorzy od dawna żyją już przyszłym rokiem, w którym zyski największych banków według prognoz mogą być wyższe niż w 2025 r. Tym pewnie można tłumaczyć wtorkowe wzrosty WIG-banki sięgające po południu ponad 3 proc. Subindeks banków wracał tym samym w rejon wrześniowych szczytów. Wystarczyło to, aby w pobliże historycznych, ustanowionych we wrześniu rekordów doprowadzić WIG20. Siła dużych oraz średnich przedsiębiorstw zaowocowała natomiast rekordami WIG-u.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że sielanka na rynkach akcji może zostać brutalnie przerwana, szczególnie jeśli dolar dalej będzie zyskiwał na wartości, a obligacje skarbowe będą się przeceniać. – Hossa nie kończy się w sposób oczywisty. Zwykle na taki koniec składa się kilka czynników, a jednym z nich może być np. nadchodzący debiut Anthropic. Gdyby IPO nie okazało się sukcesem, może wywołać popłoch wśród inwestorów – mówił Piotr Grzeliński z Pekao TFI.

Zarządzający zwracali też uwagę na dość wąską grupę koni pociągowych w ostatnim czasie – rynek za oceanem znów głównie napędzają spółki technologiczne, głównie producenci specjalistycznych układów scalonych.

Marcin Ciesielski z Ceres DI stwierdził, że do wysokich rentowności obligacji skarbowych trzeba będzie się przyzwyczaić. – O ile pierwsza fala przeceny papierów skarbowych była efektem rosnących cen surowców, o tyle ostatnie tygodnie wzrostów rentowności były reakcją na lepsze od oczekiwań odczyty z amerykańskiej gospodarki, które podkręciły oczekiwania na bardziej jastrzębią politykę amerykańskiej Rezerwy Federalnej – tłumaczył. – Czekają nas prawdopodobnie czasy podwyższonych rentowości obligacji skarbowych, a to oznacza, że koszt kapitału będzie wysoki i rynek będzie mocno karał słabsze przedsiębiorstwa – przyznał. Jak dodał oczekiwania inflacyjne pozostają na wysokich poziomach. – Pytanie, czy gospodarka napędzana sztuczną inteligencją będzie w stanie za nimi nadążyć – zaznaczył.

Eksperci przypomnieli też, że zwykle przy rosnących stopach procentowych amerykańska giełda radziła sobie lepiej, pomimo że wyższe rentowności są większym ciężarem dla części przedsiębiorstw. Ryzykiem dla rynków akcji może być narastające zadłużenie państw.