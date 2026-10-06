Temat spadających cen obligacji na polskich i światowych rynkach jest już z nami przez większą część tego roku. Przebicie bariery 6 proc. rentowności na polskich 10-latkach sprawiło jednak, że coraz większa część rynku i ekspertów zaczęła to postrzegać jako potencjalną okazję inwestycyjną.

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Taki układ rynku powinien być niekorzystny dla obligacji korporacyjnych. Spadek premii za ryzyko postępuje od wielu kwartałów, a rosnące rentowności papierów skarbowych zmniejszają spready do papierów korporacyjnych. Nie wiadomo, kiedy inwestorzy zaczną chętniej wybierać dług skarbowy. Sukces ostatniej emisji Victorii Dom sugeruje jednak, że to jeszcze nie teraz.

Warszawskiemu deweloperowi udało się pozyskać rekordowe 250 mln zł przy popycie przekraczającym 400 mln zł. Marża spadła względem ostatniej emisji i została ustalona na 3,8 proc. ponad WIBOR6M. Victoria jest przykładem spółki, gdzie wraz ze wzrostem skali działalności i wyników udało się przejść z marż rzędu 6,5-7 proc. ponad WIBOR oferowanych kilka lat temu do dzisiejszych stawek poniżej 4 proc.

Długoterminowe obligacje skarbowe oferują rentowności sięgające 6,5 proc., a obligacje Victorii Dom około 7,7 proc., więc różnica wydaje się niewielka. Ryzyko stopy procentowej pozostaje jednak znacznie większe przy obligacjach skarbowych. Po tej emisji widać jednak, że inwestorzy indywidualni i instytucje bardzo cenią wiarygodnych emitentów i mimo relatywnej atrakcyjności obligacji skarbowych nie chcą brać na siebie tak dużego ryzyka zmiany ceny.