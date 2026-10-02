Giełda zawiesiła obrót obligacjami spółki Ghelamco Invest w związku z naruszeniem obowiązku publikacji sprawozdania półrocznego. Raporty należy opublikować do końca września, deweloper kilka dni wcześniej zapowiedział przesunięcie publikacji na 14 października z powodu konieczności uwzględnienia niedawnej dużej transakcji zbycia kompleksu biurowego The Bridge. Zawieszenie dwóch serii obligacji (GHE1027 i GHE0128) odbyło się na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego – to emisje, które były kierowane do inwestorów detalicznych. Gros papierów znajduje się w rękach inwestorów instytucjonalnych.

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Zawiła struktura grupy Ghelamco i zadłużenia

Ghelamco od dłuższego czasu zmaga się z garbem krótkoterminowego zadłużenia – z powodu zawirowań na rynku nieruchomości komercyjnych harmonogramy wykupu obligacji rozjechały się z harmonogramami projektów deweloperskich. We wrześniu ub.r. i lutym br. grupie udało się zrolować duże serie, przy czym nowe papiery wyemitowały spółki siostry.

Niedawno w spółce pojawiła się nowa ekipa polskich menedżerów, w ostatnich dniach sprzedano poza The Bridge również prawa do projektu Chopin Tower (ale firma będzie jego deweloperem), a lada moment podobna transakcja powinna objąć projekt Vibe II. Inwestorzy z rezerwą podchodzą do transakcji z uwagi na zawiłą strukturę grupy i zadłużenia oraz zawiłego deklarowanego podziału wpływów z transakcji.

Przed zawieszeniem notowań papiery były wyceniane bardzo różnie – od 57,6 proc. po 81 proc. wartości nominalnej, w zależności od daty zapadalności. Obroty wciąż każą wnioskować, że sprzedają głównie inwestorzy indywidualni.

Łączny dług spółki z tytułu obligacji to 788 mln zł i 5 mln euro, a łącznie z papierami wyemitowanymi przez spółki celowe we wrześniu i lutym w ramach rolowania jest to 1,14 mld zł.

W marcu 2027 r. zapadają obligacje o wartości 405 mln zł, później zapadają jeszcze trzy serie: w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. do wykupu są trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł.

Giełda zawiesiła obroty obligacjami spółki WAN

W piątek zawieszono także notowania obligacji dewelopera WAN – powodem był też brak publikacji raportu w terminie. W tym przypadku sprawozdanie również ma się ukazać 14 października.