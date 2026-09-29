Tematem numer jeden w ostatnich dniach są oczywiście rosnące rentowności obligacji. To faktycznie jest już problem?

Powiedziałbym, że jest to przede wszystkim konsekwencja tego, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Mamy rentowności obligacji najwyższe od 20 lat. Coraz więcej rządów będzie miało problemy z rolowaniem długu i finansowaniem bieżącej działalności, a to generuje wzrost awersji do ryzyka. Jak długo ten proces będzie trwał? Wszystko zależy od inflacji, a ta jest uzależniona od cen ropy i od tego, co będzie działo się w Cieśninie Ormuz, czyli w kontekście konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rekordowe rentowności są konsekwencją tego, że rynek spodziewa się kolejnych podwyżek stóp jeszcze przed końcem roku. Czy tak faktycznie będzie? Patrząc na spór między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, trudno liczyć na szybkie pojednanie. Z tego tytułu trudno też oczekiwać, że rentowności w niedługim czasie zejdą na wyraźnie niższe poziomy, jeśli faktycznie kolejne podwyżki stóp procentowych będą miały miejsce.

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Podwyżki stóp procentowych są więc dostosowaniem się do nowej rzeczywistości. Czy można już mówić o cyklu podwyżek?

Nazwałbym to już mini-cyklem podwyżek stóp procentowych. Jesteśmy po dwóch podwyżkach w strefie euro i jednej w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie, a rynek wycenia kolejne. To nie jest więc wyłącznie jednorazowe dostosowanie kosztu pieniądza. Mówimy przynajmniej o dwóch czy trzech podwyżkach. Można więc to nazwać mini-cyklem, choć trudno powiedzieć, jak długo będzie trwał. Wszystko zależy od sytuacji na rynku ropy i od tego, jak będzie wyglądał cały rynek energii.

Rynek ropy, rynek obligacji, inflacja. Fed dowiezie w tym roku jeszcze jedną podwyżkę?

Rynek jest o tym przekonany. Wydaje się, że tak. Jeśli nie dojdzie do szybkiego pojednania między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, trudno będzie tego uniknąć. Bankierzy centralni cały czas wypowiadają się w dość jastrzębim tonie. Gospodarka rozwija się bardzo dobrze. W tym tygodniu będziemy poznawać dane z rynku pracy. Rynek pracy uległ lekkiemu ochłodzeniu, ale jeśli popatrzymy na koniunkturę gospodarczą, przemysł czy usługi, wszystko wygląda dobrze. Bankierzy centralni nie mają więc bólu głowy polegającego na wyborze: inflacja czy gospodarka. Z gospodarką jest w porządku, więc można walczyć z inflacją, szczególnie że od bardzo długiego czasu utrzymuje się ona na podwyższonym poziomie.

Rynek będzie bardzo wrażliwy na dane chociażby z rynku pracy w USA, które są zaplanowane w tym tygodniu? Czy jeśli dane pójdą w jedną stronę, inwestorzy mogą nagle zacząć wyceniać, że kolejna podwyżka nie jest już taka pewna? Wtedy rentowności mogłyby spaść, a złoto odbić.

Powiedziałbym, że dane z rynku pracy są w tym momencie trochę na drugim planie. Nowy szef Fed bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że będzie koncentrował się na inflacji. To był swoistego rodzaju manifest, bo rynek powątpiewał w jego wiarygodność i zastanawiał się, czy nie będzie zbyt mocno pod wpływem Donalda Trumpa. On bardzo jasno chce więc pokazać, że będzie walczył z inflacją. Z tego powodu dane inflacyjne i sytuacja na rynku ropy mają moim zdaniem zdecydowanie większe znaczenie niż pojedynczy miesięczny odczyt z rynku pracy. Na ostatniej konferencji po posiedzeniu Fed i podwyżce stóp bardzo wyraźnie zwracał uwagę, że ważny jest trend. Jednomiesięczne dane mogą być tylko pewnego rodzaju zaburzeniem i nie mają dla bankierów centralnych aż tak dużego znaczenia.

Mimo napięć na rynku obligacji, na rynkach akcji panuje spokój. Indeksy nadal są blisko rekordów.

Jesteśmy jednak u progu kolejnego sezonu wyników. Możemy właściwie z góry zakładać, że wyniki będą bardzo dobre. Pytanie dotyczy bardziej prognoz dalszego rozwoju. Patrząc na implementację rozwiązań sztucznej inteligencji, szczególnie w gospodarkach wysoko rozwiniętych, wydaje mi się, że przestrzeń do dalszego wzrostu pozostaje. Rozpoczynający się w październiku sezon wyników, szczególnie w przypadku spółek technologicznych, może być wydarzeniem, które ponownie doda paliwa do wzrostów i zmieni obraz rynku. W ostatnim czasie nie był on sprzyjający: ropa, inflacja, rentowności, konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Negatywne informacje zdecydowanie przeważały. Mimo tego amerykański rynek pozostaje bardzo blisko szczytów. Jeśli pojawią się potencjalnie pozytywne informacje – czy z Zatoki Perskiej, czy związane z rozwojem sztucznej inteligencji – bardzo szybko możemy znaleźć się na nowych szczytach.

Czy rozdźwięk między rosnącymi rentownościami obligacji i inflacją a bardzo dobrym zachowaniem rynku akcji, który utrzymuje się przy szczytach, jest możliwy do utrzymania w dłuższym terminie?

Jeśli popatrzymy na spółki technologiczne i perspektywy ich rozwoju, bardzo trudno w tym momencie kreślić sufit, do którego mogą dojść, szczególnie kiedy koniunktura cały czas jest sprzyjająca. Mogą pozostawać beneficjentami trendów obserwowanych w ostatnich kwartałach. Wydaje mi się więc, że sytuacja na rynku długu czy ropy nie jest czynnikiem wystarczającym, żeby wyhamować wzrosty na amerykańskim rynku związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

To zapytam inaczej: gdzie dzisiaj widać większą okazję: na rynku długu czy na amerykańskim rynku akcji?

Jeśli chodzi o amerykański rynek akcji, patrzę na niego bardziej długoterminowo. Jeśli więc mówimy o zwykłym, przeciętnym Kowalskim, którego interesuje dość spokojny, stabilny wzrost, to raczej patrzyłbym w kierunku rynku amerykańskich akcji. W przypadku rynku długu ryzyko w krótkim terminie jest większe, ten rynek jest bardziej nieprzewidywalny. Jeżeli jednak spojrzymy w dłuższym horyzoncie, to w momencie, kiedy konflikt zostanie znormalizowany, notowania ropy wrócą na niższy poziom, a surowiec będzie mógł swobodnie płynąć z Bliskiego Wschodu, banki centralne złagodzą ton i wtedy ceny obligacji w końcu odbiją.