Z tego artykułu dowiesz się: Jaką zmianę wprowadził PKO BP.

Jak można kupić obligacje.

Jakie papiery kupują Polacy.

Czy to dobry czas na zakup obligacji.

Polacy chętnie inwestują w obligacje skarbowe. W trakcie ośmiu miesięcy 2026 r. sprzedaż wyniosła 56,8 mld zł. W samym sierpniu MF sprzedało papiery o wartości przekraczającej 8 mld zł.

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Na uproszczenie procesu zakupu obligacji zdecydował się PKO BP, największy polski bank. Jego klienci mają na rachunkach rejestrowych ponad 180 mld zł aktywów, z czego większość stanowią właśnie obligacje Skarbu Państwa.

Jak można kupić obligacje w PKO BP

PKO BP informuje, że osoby, które nie są klientami banku, mogą teraz kupić obligacje bez wcześniejszego otwierania konta i bez wizyty w oddziale. To spora zmiana. Do tej pory osoba zainteresowana zakupem obligacji skarbowych w PKO BP przez internet (poza serwisem obligacyjnym) musiała mieć konto w banku.

– Usunęliśmy jedną z najważniejszych barier dla osób zainteresowanych obligacjami skarbowymi. Nie trzeba już najpierw otwierać konta w banku, aby je kupić w naszej bankowej aplikacji. Klient może przejść przez cały proces zdalnie, od wyboru obligacji po złożenie zlecenia zakupu– komentuje Paulina Muskała-Ruszczyk, zastępca dyrektora ds. rozwoju produktów inwestycyjnych w PKO Biurze Maklerskim. Jak konkretnie to działa?

Klient wybiera rodzaj obligacji oraz kwotę, którą chce zainwestować. Następnie podaje numer telefonu i potwierdza go kodem SMS. Swoją tożsamość weryfikuje za pomocą aplikacji mObywatel. Po potwierdzeniu system automatycznie uzupełnia większość danych. W kolejnym kroku inwestujący wypełnia wymagane ankiety (AML, MiFID) i oświadczenia oraz akceptuje niezbędne zgody. Zawiera umowy online, potwierdzając je jednorazowym kodem SMS. Po potwierdzeniu otwierany jest rachunek rejestrowy oraz rejestrowane jest zlecenie zakupu wybranych obligacji. Potem otrzymuje się instrukcję, jak opłacić złożone zlecenie oraz uzyskuje się dostęp do bankowej aplikacji mobilnej, serwisu internetowego i serwisu obligacyjnego.

Jakie obligacje kupują Polacy

Od 2027 r. grupa PKO BP planuje wykorzystać formułę parasolową OKI, która da możliwość budowania zdywersyfikowanego portfela w ramach jednego rozwiązania. W ramach Osobistych Kont Inwestycyjnych PKO BP będą też dostępne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa oraz lokaty, fundusze inwestycyjne, inwestycje giełdowe oraz hipoteczne listy zastawne.

W sierpniu Polacy ulokowali w skarbowych obligacjach oszczędnościowych 8,2 mld zł. Najchętniej wybierane były obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, a ich udział w sprzedaży wyniósł 39 proc. Obligacje 3-letnie TOS o oprocentowaniu stałym miały 21 proc. udział w sprzedaży ogółem, a zaraz za nimi uplasowały się 4-letnie COI indeksowane inflacją z udziałem wynoszącym 18 proc.

– Cieszy nas, że inwestorzy doceniają możliwość swobodnego doboru obligacji skarbowych do swoich preferencji lokowania i pomnażania oszczędności. Widać to po wysokim zainteresowaniu. Sierpień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym popyt na obligacje oszczędnościowe przekroczył 8 miliardów złotych, a ich łączna sprzedaż w tym roku od stycznia do sierpnia wyniosła prawie 57 mld zł i była o 10 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – komentował Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.