W październiku według wstępnych szacunków deweloperzy sprzedali w siedmiu największych miastach 5,1 tys. mieszkań – to najlepszy wynik w tym roku. We wrześniu, kiedy sprzedaż sięgała 5 tys., rozmawialiśmy, że ważnym czynnikiem jest strach – chociażby przed wzrostem kosztów finansowania...

To ciekawy moment na rynku. Możemy powiedzieć, że październik funkcjonował jeszcze w starym systemie, jeśli chodzi o dostępne informacje: to był ten sam obraz rynku, który obserwowaliśmy w sierpniu i we wrześniu. III kwartał ułożył się nieco inaczej, niż zwykle zakładamy w analizach, sprzedaż była większa. Mam jednak przekonanie, że listopad będzie już inny.

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Dane BIK o popycie na kredyty mieszkaniowe mówią o lekkim spadku liczby wnioskujących w październiku względem września. Podobne wahnięcie widzimy w rezerwacjach – po rekordowym wrześniu. Czy to oznacza, że sprzedaż mieszkań natychmiast spadnie? Niekoniecznie. Wysokie poziomy rezerwacji, rzędu 2,8 tys. miesięcznie, utrzymują się od kwietnia. Na koniec miesiąca 6–7 tys. lokali ma status zarezerwowanych. Do tego w ofercie deweloperów jest 59–60 tys.

Dlaczego uważam, że październik jest pewną granicą? Dlatego, że po raz pierwszy można powiedzieć, że cała Rada Polityki Pieniężnej, a nie tylko jedna z jej członkiń, zaczęła sygnalizować zmianę podejścia. Prezes NBP mówi: przyjrzeliśmy się prognozie inflacji, która wskazuje na jej dalszy wzrost. W związku z tym przestajemy traktować perspektywę stóp procentowych jako okres stabilizacji. Zamiast o stabilizacji zaczynamy mówić o podwyżkach. Moim zdaniem jest to zapowiedź, że podwyżka stóp procentowych może nastąpić nawet w grudniu.

Czy to oznacza, że listopad będzie jeszcze mocny pod względem sprzedaży, że transakcje będą zawierane przed podwyżką stóp?

To bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ pogorszenie warunków dla kredytobiorców obserwujemy już od kilku miesięcy. To nie jest więc krótkotrwałe zjawisko. Oznacza to, że czynnik, który wpływał na popyt i mobilizował część kupujących do zawierania transakcji, czyli pogarszające się warunki kredytowe, nadal będzie oddziaływał na rynek. Dotyczy to przede wszystkim grupy wrażliwej na te warunki. Myślę, że w listopadzie ten proces będzie kontynuowany, a nawet przypuszczam, że osoby z tej grupy będą jeszcze intensywniej próbowały zrealizować zakup. Chodzi oczywiście o tych, którzy potrzebują kredytu, żeby kupić mieszkanie.

Jednocześnie na rynku pozostają również inne grupy popytu, które obserwowaliśmy przy zawieraniu transakcji. Skokowe wzrosty średnich cen sprzedanych mieszkań, obserwowane w kilku miastach w ostatnich miesiącach, nie oznaczały bowiem, że ceny mieszkań rzeczywiście rosły. Wynikały po prostu z tego, że w danym miesiącu określona grupa kupujących nabywała najdroższe lokale, co przekładało się na wzrost średniej ceny. Ta grupa pozostaje na rynku, natomiast szukane są alternatywy – wśród osób najzamożniejszych, które postrzegały nieruchomości jako jedno z miejsc lokowania kapitału, zaczynają zachodzić pewne zmiany. Przestaje być tak oczywiste, że nieruchomości są najlepszym wyborem, że to właśnie na nich można zarabiać i że stanowią pewne miejsce do przechowywania wartości oszczędności.

Wydaje się, że wiele się zmienia. Niepokój związany z otoczeniem rynku mieszkaniowego – zarówno polityczny, jak i geopolityczny – a także zmiany zachodzące poza Polską, mają istotny wpływ na postrzeganie nieruchomości. Dotyczy to nie tylko osób, które kupują mieszkania, aby zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe, ale również tych, które inwestowały na rynku nieruchomości. W tej grupie następuje pewna zmiana i myślę, że będziemy ją obserwować.

Nie musi to jednak oznaczać, że sprzedaż w listopadzie będzie gorsza. Po drugiej stronie mamy bowiem firmy deweloperskie, które niezależnie od sytuacji rynkowej mają do zrealizowania plany roczne i kwartalne. Listopad i grudzień to ostatni moment, żeby zrealizować zaplanowany wynik.

Jeśli chodzi o 2027 r., jeszcze miesiąc temu byłam przekonana, że będzie lepszy, ale od kilku dni jest dostępny raport o inflacji i nie wygląda to dobrze. To będzie rok z wyższą inflacją i niższym wzrostem PKB. Tu nie chodzi o katastrofę, ale pewną zmianę, która wpływa na nastroje. Spodziewam się większej tendencji gospodarstw domowych do oszczędzania niż lokowania pieniędzy w nieruchomościach.

„Deweloperzy sprzedają więcej mieszkań niż wprowadzają na rynek, ale oferta nadal rośnie” – taki tytuł nosi wasz ostatni raport. Jeśli sprzedaż w październiku była powyżej 5 tys., a wprowadzono poniżej 4 tys., to jak to możliwe, że oferta prawie nie drgnęła? Można zrozumieć dużą rotację rezerwacji – bo to kontrakt stosunkowo łatwy do zerwania bez konsekwencji. Ale nie umowa deweloperska...

Kiedy przyglądam się ofercie liczącej prawie 59–60 tys. mieszkań i analizuję, skąd pochodzą lokale, które na koniec października znajdują się w sprzedaży, widzę dwa strumienie powracających mieszkań. Po pierwsze, to rozwiązane rezerwacje, a po drugie lokale, które wcześniej widzieliśmy jako sprzedane. Pamiętajmy, że, jeśli deweloper na swojej stronie oznaczy mieszkanie jako sprzedane, to niekoniecznie jest to zawarcie notarialnej umowy deweloperskiej. W 90 proc. tak, ale status pozostałych może się zmienić na „wolne” lub „zarezerwowane” – stąd na początku miesiąca podajemy dane wstępne, a na koniec skorygowane.

Na rynku funkcjonuje kilka ośrodków badawczych i nasze metodologie się różnią, stąd różne wyniki. Bardzo czekam na państwowy portal Dom, mam nadzieję, że ruszy on zgodnie z deklaracjami w kwietniu 2027 r. Cały czas mówimy tu o rynku pierwotnym, a jedyną szansą na to, by prawidłowo śledzić rynek mieszkaniowy, jest wiedzieć, co się dzieje na rynku wtórnym. A takim narzędziem będzie właśnie portal Dom.