W październiku o kredyt mieszkaniowy (na zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszej pożyczki) wnioskowało o 2,5 proc. więcej osób niż rok wcześniej, a w porównaniu do września o 3,2 proc. mniej – podało Biuro Informacji Kredytowej. Od kilku miesięcy instytucja nie podaje liczby wniosków. We wrześniu notowany był wzrost o 10,1 proc. wobec spadkowego sierpnia.

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Łączna wartość zapytań w październiku była wyższa o 14,9 proc. rok do roku. Średnia kwota wnioskowanej pożyczki wyniosła 524,5 tys. zł, o 7,2 proc. więcej rok do roku i o 0,4 proc. więcej niż we wrześniu. W rekordowym lipcu było to 538,5 tys. zł.

Wyścig z czasem. Kredyty mieszkaniowe drożeją

– Popyt na kredyty mieszkaniowe utrzymuje się na wysokim poziomie. Indeks nadal pokazuje kilkunastoprocentową dynamikę rocznego wzrostu, mimo coraz wyższej bazy odniesienia z ostatnich miesięcy 2025 r. Liczba klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy rośnie obecnie w mniejszym tempie, natomiast silniejszy wzrost wykazuje średnia kwota wnioskowanego kredytu, będąca drugim elementem składowym indeksu popytu – skomentował Sławomir Nosal, kierownik zespołu analiz w BIK. – Istotnym czynnikiem wspierającym aktywność kredytobiorców pozostają refinansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań hipotecznych. W warunkach niższych stóp procentowych oraz rosnącej konkurencji między bankami część klientów aktywnie poszukuje możliwości optymalizacji kosztów obsługi zadłużenia, co dodatkowo zwiększa liczbę składanych wniosków kredytowych. Ponadto wzrost wynagrodzeń w tempie wyższym niż inflacja podnosi zdolność kredytową klientów. To wszystko sprawia, że fundamenty popytu na finansowanie mieszkaniowe pozostają silne, a aktywność potencjalnych kredytobiorców utrzymuje się na wyższym poziomie niż przed rokiem – dodał.

Wcześniej BIK szacowało udział refinansowania na ok. 30 proc.

– W III kwartale sprzedaż mieszkań była mocna, rynek korzystał jeszcze z tego, że kredyty mieszkaniowe były tańsze – mówił niedawno w programie „Prosto z Parkietu” Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu Rynekpierwotny.pl. Jak podkreślił, średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego o stałej stopie, zarówno w I, jak i III kwartale, wynosiło poniżej 6 proc. II kwartał był nieco słabszy pod względem sprzedaży, bo był to okres bezpośrednio po wybuchu wojny, kiedy oprocentowanie kredytów przez mniej więcej trzy miesiące utrzymywało się powyżej 6 proc., aż do zawieszenia broni. – W październiku przeciętna mediana oprocentowania kredytu hipotecznego, przy pełnym cross-sellingu, to 6,4 proc. To bariera, której nie da się przeskoczyć. Oprocentowanie kredytów jest benchmarkowane do IRS-ów, a więc zależy od sytuacji na globalnym rynku finansowym, oceny ratingowej Polski i polskich spółek, a także kosztów finansowania, które rynek uwzględnia, zanim jeszcze zapadną przyszłe decyzje RPP. W obecnych wycenach zdyskontowano już oczekiwania dotyczące czterech, pięciu podwyżek stóp przez RPP. Jeśli chodzi o inflację, zbija ją program CPN, w tle jest jednak kwestia stopniowego przenoszenia się na gospodarkę skutków coraz bardziej odczuwalnego wzrostu cen gazu. To wszystko wskazuje, że w 2027 r. zdolność kredytowa klientów będzie mniejsza – powiedział Dziekoński.

Siedem miesięcy boomu na kredyty mieszkaniowe

Pod koniec października BIK raportowało dane o sprzedaży pożyczek we wrześniu. Banki i SKOK-i udzieliły 28,5 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości niemal 13,9 mld zł – był to siódmy miesiąc z rzędu z wartością sprzedaży przekraczającą 13 mld zł (przy czym w lipcu padł rekord 14,8 mld zł). Średnia kwota kredytu sięgnęła 486,5 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów sprzedano prawie 245 tys. pożyczek o wartości 116,4 mld zł. To wzrost o odpowiednio 42 i 53 proc. rok do roku – należy pamiętać, że rynek kredytowy zaczął się rozkręcać na dobre w IV kwartale 2025 r., wraz z obniżkami stóp procentowych.