Indeks WIG-nieruchomości zniżkuje – co prawda w listopadzie lekko odbił – inwestorzy najwyraźniej bardziej myślą o przyszłości niż patrzą na bardzo dobre wyniki sprzedaży mieszkań w III kwartale. Jaka zatem ta przyszłość będzie? Skąd tak dobry III kwartał?

III kwartał był pewnym zaskoczeniem, ponieważ obejmował miesiące wakacyjne, które co do zasady nie są najlepsze, jeśli chodzi o sprzedaż: osoby planujące zakup mieszkania po prostu wyjeżdżają na wakacje, przez co decyzje zakupowe często się przesuwają. Tym razem jednak wakacje okazały się pewnym zaskoczeniem. Część klientów uznała, że właśnie teraz jest odpowiedni moment na zakup mieszkania – i przyspieszyła swoje decyzje. Prognozowaliśmy, że takie decyzje będą podejmowane dopiero w IV kwartale, czyli w październiku i listopadzie. Tymczasem klienci, którzy w poprzednich miesiącach, a często nawet w poprzednim roku, analizowali rynek i planowali zakup, zdecydowali się podjąć ostateczną decyzję i zrealizować swoje plany właśnie w okresie wakacyjnym.

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Co się takiego stało, że decyzje zostały przyspieszone?

Częściowo można to tłumaczyć obawami dotyczącymi stóp procentowych i zdolności kredytowej. Pod koniec czerwca pojawiły się pierwsze zapowiedzi, że zdolność może się obniżyć, między innymi w związku z ewentualnym niewliczaniem świadczenia 800+ do jej wyliczania. Wśród nabywców pojawiły się więc obawy, że jeśli nie zdecydują się na zakup teraz, to za miesiąc czy dwa ich zdolność kredytowa może być już niższa. Był to jeden z czynników, który zmotywował część osób do zakupu mieszkania.

Kolejnym powodem była duża dostępność mieszkań gotowych. Takich lokali jest na rynku bardzo dużo już od kilku miesięcy. Na koniec października ich udział w ofercie wynosił już ponad 30 proc., a zbliżał się do 40 proc. Mieszkania gotowe są bardzo chętnie wybierane przez osoby planujące zakup własnej nieruchomości. To bardzo wygodne rozwiązanie dla klienta, który kupuje rzeczywiste cztery ściany, a nie jedynie rzut mieszkania.

Jak to wygląda w podziale na rynki? Bo ogólnopolski odsetek 40 proc. można uznać za wręcz szokujący odsetek. Przy tym deweloperzy giełdowi w większości nie mają takich nadwyżek towaru.

Udział w ofercie bardzo mocno ciągną w górę takie miasta jak Łódź czy Katowice, bo tam faktycznie tych gotowych mieszkań jest bardzo dużo – ale generalnie przez ostatnie dwa lata po prostu dużo mieszkań się budowało.

Jeszcze w 2024 r. firmy deweloperskie mogły czekać na ewentualną kontynuację programu dopłat do kredytów, ale już w 2025 r. było wiadomo, że żadnego programu nie będzie – mimo to wprowadzeń było dalej bardzo dużo. Sama zastanawiałam się, z czego to wynika.

Wydawałoby się, że skoro na rynku jest taki duży zapas mieszkań gotowych, to możemy się spodziewać obniżek cen, że deweloperzy będą chcieli je jak najszybciej upłynniać, dbając o swoją płynność.

Być może dzięki temu firmom uda się zrealizować plany sprzedaży na 2026 r. Faktycznie, gotowe mieszkania są produktem, który deweloperzy chcą obecnie sprzedać, dlatego oferują na nie rabaty. Z drugiej strony, tak duża podaż gotowych mieszkań stanowi pewne wyzwanie dla sprzedaży lokali na wczesnym etapie realizacji inwestycji. Jeżeli deweloper ma w ofercie dwa lub trzy projekty z gotowymi mieszkaniami oraz jeden, którego ukończenie planowane jest dopiero za dwa lata, to z punktu widzenia klienta zdecydowanie bardziej atrakcyjny jest produkt gotowy.

Skoro mieliśmy przyspieszenie decyzji o zakupie w wakacje, jak może wypaść IV kwartał? Czy będzie walka o wyniki roczne i festiwal promocji jak pod koniec 2025 r.?

Trudno powiedzieć, jak duża część odroczonego popytu faktycznie zrealizowała się w III kwartale. Październik był najlepszym miesiącem w tym roku pod względem sprzedaży mieszkań, a jak będzie wyglądał cały kwartał? Trudno przewidzieć. Z jednej strony spodziewamy się dużych emocji, ponieważ końcówka roku zawsze wiąże się z większą aktywnością nabywców. Z drugiej strony zaczyna już stopniowo spadać zdolność kredytowa, co nieco ogranicza dostępność finansowania. Może jednak pojawić się również inny czynnik: przewidywane podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Część osób może obawiać się tych podwyżek i uznać, że lepiej kupić mieszkanie jeszcze w IV kwartale. Niepewność jest dość duża i trudno przewidzieć, jak w obecnej sytuacji zachowają się nabywcy.

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Załóżmy, że podwyżki stóp procentowych się zmaterializują. 2027 r. będzie trudny dla deweloperów?

Może być trudny z dwóch powodów. Pierwsza kwestia to ewentualna podwyżka stóp procentowych. O ile początkowo może ona jeszcze wywołać skokowy wzrost sprzedaży, ponieważ część osób uzna, że warto kupić mieszkanie już teraz, zanim kredyty staną się droższe, o tyle w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na popyt.

Drugim czynnikiem będzie rok wyborczy. Mieszkania to wdzięczny temat do wykorzystywania w kampanii politycznej, jednak ostatnie dwa lata pokazały, że rynek potrafi funkcjonować bez tego rodzaju interwencji politycznych. Mieszkania są budowane, ceny pozostają stabilne, a nawet spadają – również ceny transakcyjne – między innymi za sprawą szeroko stosowanej przez deweloperów polityki rabatowej.

Obawiam się jednak, że w 2027 r. mogą pojawić się pomysły na efektowne, choć nieefektywne programy mieszkaniowe, które politycy będą chcieli wprowadzić lub przynajmniej zapowiadać w ramach kampanii wyborczej.

Myśli pani, że po ostatnich doświadczeniach komukolwiek przyjdzie do głowy obiecać dopłaty do kredytów?

Mam nadzieję, że nie.