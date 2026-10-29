Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach największego projektu apartamentowego w historii Grupy Marvipol powstanie budynek o wysokości 68 m, składający się z dwóch wież i liczący 21 kondygnacji naziemnych. Inwestycja obejmie 399 apartamentów oraz 11 lokali usługowych. To kolejny projekt realizowany we współpracy z Grupą Adamietz, która odpowiada również za budowę hotelu Golden Tulip Gdańsk Old Town w Gdańsku oraz osiedla Nowa Chylonia w Gdyni.

– Podpisanie umowy z Adamietz Warszawa Sp. z o.o. otwiera kolejny, bardzo ważny etap realizacji inwestycji Aleje 138. To projekt o strategicznym znaczeniu dla rozwoju warszawskiego portfolio Marvipolu – zarówno ze względu na skalę inwestycji, jak i jej wyjątkową lokalizację oraz wysoki standard zastosowanych rozwiązań. Dotychczasowa współpraca z Grupą Adamietz potwierdziła jej doświadczenie i kompetencje w realizacji wymagających przedsięwzięć. Przy inwestycji tej klasy szczególnie istotne są dla nas jakość wykonania oraz terminowa i sprawna realizacja projektu – mówi Andrzej Nizio, wiceprezes zarządu Marvipol Development.

– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z Marvipolem przy kolejnej inwestycji. Aleje 138 to wymagające przedsięwzięcie, przede wszystkim ze względu na wysokość budynku oraz jego lokalizację przy jednej z głównych arterii Warszawy. Do realizacji projektu wnosimy doświadczenie naszego zespołu i kompetencje zdobyte przy podobnych inwestycjach. Naszym priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na budowie, odpowiednia koordynacja wszystkich etapów prac oraz sprawna organizacja procesu budowlanego – mówi Krzysztof Sułek, dyrektor rozwoju biznesu Adamietz Warszawa.

Podpisanie umowy. Wojciech Gerber – Prezes Zarządu Adamietz Warszawa Sp. z o.o., Andrzej Nizio – Wiceprezes Zarządu Marvipol Development S.A.

Technologia wspierająca komfort mieszkańców

W standardzie każdego apartamentu przewidziano klimatyzację oraz indywidualny system rekuperacji z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie umożliwi stałą wymianę powietrza bez konieczności otwierania okien, ograniczając jednocześnie straty energii i dopływ hałasu z zewnątrz. Komfort akustyczny mieszkańców zwiększą również okna o podwyższonej izolacyjności oraz szklane zabudowy balkonów.

Apartamenty zostaną wyposażone w system Smart Home Appartme, umożliwiający między innymi sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem, obwodami elektrycznymi i dopływem wody. System zapewni także dostęp do wideodomofonu z poziomu telefonu, powiadomienia w czasie rzeczywistym oraz możliwość tworzenia indywidualnych scenariuszy domowych. Zintegrowane czujniki będą monitorować jakość powietrza w mieszkaniach.

Standard inwestycji obejmie ponadto klimatyzację, szybkie windy, system bezkluczowego dostępu, monitoring CCTV i całodobową ochronę. W garażu przewidziano inteligentny system wjazdu oraz stanowiska umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych.

W inwestycji Aleje 138 zastosowane zostaną również rozwiązania ograniczające zużycie energii i zasobów, takie jak energooszczędne oświetlenie LED, przeszklenia o niskim współczynniku przenikania energii słonecznej oraz zbiornik na wodę deszczową. Infrastrukturę inwestycji uzupełnią stojaki rowerowe.

Aleje Jerozolimskie 138 – wizualizacja apartamentu

Wielkomiejska architektura i wysoki standard

Za projekt architektoniczny Aleje 138 odpowiada pracownia HRA Architekci. Koncepcja stanowi współczesną interpretację modernizmu i została oparta na czytelnej formie budynku, rytmicznych podziałach elewacji oraz wykorzystaniu materiałów podkreślających miejski charakter inwestycji.

Dwie wieże połączone wspólnym, niższym podium utworzą spójną kompozycję, porządkującą pierzeję Alej Jerozolimskich. Elewację wyróżnią między innymi ryflowane panele w złotym kolorze, okładzina betonowa wzmacniana włóknem szklanym, aluminiowa stolarka okienna oraz duże przeszklenia. Na trzech najwyższych kondygnacjach zaplanowano szklaną fasadę.

Architektura budynku będzie kontynuowana we wnętrzach części wspólnych. Reprezentacyjne hole wejściowe, recepcje oraz korytarze zostaną wykończone z wykorzystaniem jasnych powierzchni, elementów o strukturze drewna, kamiennych obramowań i złotych detali. Centralnym punktem wewnętrznej części inwestycji będzie półprywatne patio.

Aleje Jerozolimskie 138 – wizualizacja części wspólnych

Aleje Jerozolimskie 138 – wizualizacja patio

Aleje 138 blisko centrum Warszawy

Inwestycja powstaje przy Alejach Jerozolimskich 138, w pobliżu jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy. Dworzec Zachodni znajduje się około siedmiu minut spacerem od inwestycji. Dojazd pociągiem SKM na Lotnisko Chopina zajmuje około 15 minut, natomiast centrum Warszawy jest oddalone o około osiem minut jazdy rowerem.

Aleje 138 to największy projekt apartamentowy w historii Grupy Marvipol i jedna z kluczowych inwestycji w warszawskim portfolio dewelopera, które obejmuje obecnie 9 projektów w różnych częściach miasta.

Marvipol Development S.A.

Marvipol Development S.A. to jeden z wiodących polskich deweloperów z 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Spółka ma na swoim koncie 52 zrealizowane projekty deweloperskie i ponad 10 000 oddanych lokali.

Od 2017 roku akcje Marvipol Development S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka realizuje inwestycje w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Kołobrzegu.

Generalny wykonawca

Adamietz Warszawa Sp. z o.o. to generalny wykonawca inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, należący do Grupy Adamietz, obecnej na rynku budowlanym od 30 lat. Spółka zrealizowała 22 inwestycje, a obecnie prowadzi 26 kolejnych. Realizuje obiekty mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe oraz użyteczności publicznej, w tym obiekty służby zdrowia wraz z wyposażeniem medycznym. Zespół spółki liczy ponad 170 pracowników.

Więcej informacji: www.marvipol.pl/aleje-138

Aleje Jerozolimskie 138 – wizualizacja

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