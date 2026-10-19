Europa Środkowo-Wschodnia wykazuje największą dynamikę wzrostu wartości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych, a sercem regionu pozostaje Polska. Mimo zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych nasz kraj będzie w stanie przyciągać kapitał – oceniają eksperci. W tym roku prawdopodobnie ponad 6 mld euro wobec 4,5 mld w ubiegłym. W I półroczu zainwestowano 3,1 mld euro – najwięcej od 2018 r.

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Według szacunków firmy Savills, w ciągu trzech kwartałów 2026 r. wartość transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości komercyjnych w całej Europie wyniosła 156 mld euro, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Region CEE zanotował wzrost o 34 proc. To dobre wieści dla notowanych deweloperów – w ostatnim czasie o zbyciu nieruchomości informowały Ghelamco czy Echo Investment.

Polski paradoks

– Polska nadal cieszy się bardzo dobrą opinią wśród inwestorów międzynarodowych. Kluczowe znaczenie mają solidne fundamenty gospodarcze, relatywnie wysoka dynamika wzrostu gospodarczego czy rosnące znaczenie kraju na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest perspektywa dołączenia do grona gospodarek G20. Choć kwestie geopolityczne pozostają ważnym elementem oceny ryzyka, coraz częściej schodzą na dalszy plan wobec atrakcyjności inwestycyjnej polskiego rynku – mówi Piotr Mirowski, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w firmie Colliers.

Ekspert podkreśla, że Polska nadal oferuje wyższe stopy zwrotu niż wiele dojrzałych rynków Europy Zachodniej (Savills po trzech kwartałach odnotował tam 5 proc. spadek wartości transakcji rok do roku), co znajduje odzwierciedlenie w aktywności inwestorów. – Potwierdza to wartość transakcji, która po trzech kwartałach zbliżyła się do 5 mld euro. Wszystko wskazuje na to, że na koniec roku może przekroczyć 6 mld euro, sygnalizując wzmożoną aktywność zdywersyfikowanej puli inwestorów – podkreśla Mirowski.

Zuzanna Paciorkiewicz, szefowa działu zarządzania nieruchomościami w CEE w firmie Cushman & Wakefield ocenia, że głównym wyzwaniem dla sektora pozostają wysokie stopy procentowe, koszt kapitału oraz atrakcyjna rentowność obligacji, które naturalnie konkurują z inwestycjami nieruchomościowymi.

– Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem, oferującym produkty inwestycyjne dopasowane do oczekiwań kluczowych graczy. Dysponujemy dużym potencjałem wewnętrznym, a wśród głównych motorów napędzających gospodarkę wskazuje się inwestycje w sektorze obronnym, sprawne wdrażanie środków z KPO oraz wysoką przedsiębiorczość Polaków. Dostrzegalne są wprawdzie sygnały spowolnienia, zwłaszcza w motoryzacji i powiązanym z nią sektorze produkcyjnym, jednak sprzyja nam trend przenoszenia działalności biznesowej z Chin bliżej europejskich rynków zbytu – mówi Paciorkiewicz.

Podkreśla, że paradoksalnie, mimo obaw geopolitycznych, globalna niepewność i rynkowa destabilizacja działają na korzyść Polski.

– Aktywa na dojrzałych rynkach zachodnich, np. we Francji, tracą atrakcyjność i konkurencyjność cenową względem stóp zwrotu z bezpiecznych papierów dłużnych. Na rynku widać ogromną presję na rentowność: kapitał poszukuje wyłącznie projektów oferujących stopę zwrotu przebijającą zyski z obligacji, co skłania go do poszukiwania wyższych marż w naszej części Europy – mówi Paciorkiewicz. Ekspertka dodaje, że w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej kluczowym czynnikiem stabilizującym pozostaje silna obecność w Polsce kapitału zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów z USA, Czech czy krajów bałtyckich.

Dominik Stojek, partner w dziale doradztwa i lider grupy nieruchomościowej w Deloitte ocenia, że Polska od lat jest postrzegana jako rynek odporny, płynny i oferujący atrakcyjną relację potencjalnego zwrotu do ryzyka.

– Inwestorzy niezmiennie doceniają skalę naszej gospodarki, duży rynek wewnętrzny, rosnące znaczenie infrastrukturalne oraz pozycję Polski jako najważniejszego rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym dużym atutem jest istniejący potencjał produkcyjny Polski, zwłaszcza w porównaniu do wielu zachodnich gospodarek, gdzie proces przenoszenia produkcji do tańszych lokalizacji trwa od lat (a czego beneficjentem przez lata była Polska) – mówi Stojek. – Oczywiście bliskość wojny w Ukrainie nadal jest uwzględniana w ocenie ryzyka, ale obecna jest także druga perspektywa: Polska ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa, logistyki, energetyki i rozwoju infrastruktury w całym regionie – zaznacza.

Przypomnijmy, że w I półroczu kapitał zidentyfikowany jako polski zainwestował w biurowce 291 mln euro, a w inne klasy nieruchomości, głównie w popularne w poprzednich latach parki handlowe, kilka milionów. To kwota bez precedensu, przy czym to efekt działań zamożnych przedsiębiorców. Brakuje nam kapitału instytucjonalnego, pojawiają się próby budowy tego segmentu rynku finansowego, który od lat funkcjonuje w sąsiednich Czechach. Niedawno wystartował zamknięty fundusz inwestycyjny TFI Ipopemy i czeskiego NASA Capital, z planem budowy portfela o wartości 500 mln euro.

Living i magazyny górą

Jakie klasy nieruchomości są najbardziej poszukiwane przez inwestorów w Polsce?

– Nastawienie inwestorów do Polski pozostaje pozytywne, choć fundusze nadal podchodzą do nowych inwestycji z pewną ostrożnością – mówi Joanna Lewandowska, szefowa działu rynków kapitałowych w AXI IMMO. – Warszawa pozostaje najważniejszym rynkiem inwestycyjnym w kraju i nadal znajduje się na szczycie list zakupów wielu funduszy. Dotyczy to zarówno sektora magazynowego, jak i biurowego. Jeśli chodzi o magazyny z wieloma najemcami, inwestorzy koncentrują się głównie na regionie Warszawy, dopiero w drugiej kolejności analizują główne miasta regionalne. W przypadku biur w stolicy największym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne budynki w centrum miasta i w rejonie Ronda Daszyńskiego – wylicza. Najbardziej poszukiwane nieruchomości to te z długoterminowymi umowami najmu oraz stabilnymi najemcami. Dotyczy to przede wszystkim aktywów logistycznych i obiektów związanych z lekką produkcją.

– W sektorze handlowym największym zainteresowaniem cieszą się parki handlowe, przy czym z uwagi na coraz większe nasycenie rynku, inwestorzy znacznie szczegółowiej analizują mikrolokalizację takich parków i ewentualne ryzyko kanibalizacji przez konkurencyjne koncepty handlowe. Wybrana grupa inwestorów mogłaby również zainteresować się dużymi centrami handlowymi, jednak grono potencjalnych nabywców takich aktywów pozostaje stosunkowo niewielkie – mówi Lewandowska.

Bartłomiej Zagrodnik zaznacza, że mieszkaniówka jest segmentem, na którym najbardziej skoncentrowana jest uwaga inwestorów. – Ich zainteresowanie obejmuje różne formaty i skalę inwestycji, w tym PRS. Szczególnie poszukiwane są grunty z pozwoleniem na budowę oraz projekty umożliwiające szybkie rozpoczęcie realizacji. Widoczny jest także silny popyt inwestycyjny skierowany na logistykę i magazyny. Najczęściej wskazywane lokalizacje to Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk, choć inwestorzy analizują również mniej oczywiste rynki. W obecnej sytuacji widzą dobry moment na zmianę struktury posiadanych w Polsce portfeli, zarówno pod względem rodzaju nieruchomości, jak i ich lokalizacji. Rozważana sprzedaż części aktywów wpisuje się w szerszy plan przebudowy portfeli i przesuwania kapitału do innych projektów – mówi Zagrodnik.