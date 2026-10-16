Hybryda górą. Kolejny ruch na rynku biur wyznaczy demografia

Debata o powrotach do biur dobiega końca. Analitycy firmy doradczej Colliers Define oceniają, że hybryda stała się trwałym elementem rynku pracy. Firmy coraz rzadziej zastanawiają się, czy ją utrzymać, a coraz częściej koncentrują się na tym, jak nią dobrze zarządzać – takie wnioski przedstawiają autorzy raportu „Hybrid and Beyond ‚26” (piąta edycja) – trwającego od 2022 r. badania podejścia kadry menedżerskiej do pracy zdalnej i hybrydowej.

Z analiz wynika, że aż 93 proc. analizowanych przez Colliers Define organizacji działa dziś w modelu hybrydowym. – Wśród nich najpopularniejszy jest model zrównoważony, łączący pracę w biurze z pracą zdalną, stosowany przez 58 proc. badanych, podczas gdy jedynie 8 proc. organizacji działa w modelu z przewagą pracy stacjonarnej – wskazują eksperci.