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Hybryda górą. Kolejny ruch na rynku biur wyznaczy demografia

Polskie firmy nie wracają masowo do biur. Aż 93 proc. pracuje w modelu hybrydowym. Coraz większe znaczenie będą mieć zmiany demograficzne – wynika z analiz Colliers Define.

Publikacja: 16.10.2026 06:00

Hybryda górą. Kolejny ruch na rynku biur wyznaczy demografia

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

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Aneta Gawrońska

Debata o powrotach do biur dobiega końca. Analitycy firmy doradczej Colliers Define oceniają, że hybryda stała się trwałym elementem rynku pracy. Firmy coraz rzadziej zastanawiają się, czy ją utrzymać, a coraz częściej koncentrują się na tym, jak nią dobrze zarządzać – takie wnioski przedstawiają autorzy raportu „Hybrid and Beyond ‚26” (piąta edycja) – trwającego od 2022 r. badania podejścia kadry menedżerskiej do pracy zdalnej i hybrydowej.

Z analiz wynika, że aż 93 proc. analizowanych przez Colliers Define organizacji działa dziś w modelu hybrydowym. – Wśród nich najpopularniejszy jest model zrównoważony, łączący pracę w biurze z pracą zdalną, stosowany przez 58 proc. badanych, podczas gdy jedynie 8 proc. organizacji działa w modelu z przewagą pracy stacjonarnej – wskazują eksperci.

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