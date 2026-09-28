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Biurowce kontra zmiany demograficzne. Kilka pokoleń pod jednym dachem

Rynek biurowy skoncentrowany jest w niezagrożonych odpływem ludności największych aglomeracjach, ale w perspektywie dekady wyzwań i konieczności dostosowania się nie zabraknie.

Publikacja: 28.09.2026 06:00

Biura będą musiały oferować przestrzenie łączące różna grupy wiekowe.

Biura będą musiały oferować przestrzenie łączące różna grupy wiekowe.

Foto: Fot. mpr

Adam Roguski

W perspektywie dekady przed sektorem biurowym stoi kilka wyzwań, które będą pogłębiać polaryzację tej części rynku nieruchomości.

– Demografia, technologia i mobilność pracowników działają dziś równocześnie. Odporne będą te budynki, które łączą silną lokalizację z elastycznością funkcjonalną i standardem odpowiadającym na potrzeby pracownika 2035 r., a nie 2015 r. Najbliższa dekada nie przyniesie prostego scenariusza spadku popytu na biura, lecz jego głęboką selekcję – mówi Jan Jakub Zombirt, szef działu badań w firmie doradczej JLL. Główne wnioski raportu o perspektywach rynku biurowego „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza.

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