Biurowce kontra zmiany demograficzne. Kilka pokoleń pod jednym dachem

W perspektywie dekady przed sektorem biurowym stoi kilka wyzwań, które będą pogłębiać polaryzację tej części rynku nieruchomości.

– Demografia, technologia i mobilność pracowników działają dziś równocześnie. Odporne będą te budynki, które łączą silną lokalizację z elastycznością funkcjonalną i standardem odpowiadającym na potrzeby pracownika 2035 r., a nie 2015 r. Najbliższa dekada nie przyniesie prostego scenariusza spadku popytu na biura, lecz jego głęboką selekcję – mówi Jan Jakub Zombirt, szef działu badań w firmie doradczej JLL. Główne wnioski raportu o perspektywach rynku biurowego „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza.