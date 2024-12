Minął rok. Bilans działalności rządu

Piotr Jarzyński, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, podkreśla, że to nie grunty są wąskim gardłem.

– To, co budzi największe obawy branży, to stałe wydłużanie się postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, niejasne przepisy podlegające różnej interpretacji poszczególnych organów administracji oraz zapóźnienia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pogłębione reformą z 2023 r. Nie przystąpiono do rozwiązania problemów tkwiących zarówno w przepisach, jak i organizacji pracy urzędów. Potrzebne są znaczne nakłady finansowe na szkolenia, sprzęt, technologię i płace, aby zatrzymać w urzędach wykwalifikowaną kadrę – mówi Piotr Jarzyński.

Ze spraw odziedziczonych po poprzednikach branża liczy na przesunięcie daty wejścia w życie reformy planistycznej i obowiązywania lex deweloper. Nowa ekipa na razie nie chce na to przystać.

Krótki najem oraz REIT-y

Kolejna kwestia to regulacja krótkiego najmu, czym zawiaduje Ministerstwo Sportu i Turystyki. W styczniu minister Sławomir Nitras zapowiadał, że jeszcze w 2024 r. zostanie przygotowany projekt ustawy regulującej krótki najem. Do tej pory nie ma jednak nawet założeń.

Krótki najem nakazuje nam też uregulować UE – na implementację przyjętego w maju rozporządzenia mamy dwa lata. Powstanie m.in. rejestr mieszkań i ich właścicieli. Bez tego żaden portal nie będzie mógł zamieszczać ogłoszenia pod rygorem kar finansowych.