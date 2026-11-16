Z tego artykułu dowiesz się: Kto zainwestuje w Synthaverse.

Ile środków pozyska spółka.

Po jakiej cenie będą obejmowane akcje.

Co planuje zarząd.

Notowania Synthaverse rozpoczęły tydzień od wzrostów. Przed południem kurs zyskuje ponad 6 proc. i przekracza 2,8 zł. Inwestorzy reagują w ten sposób na dobre wieści: trzy podmioty dokapitalizują spółkę. Zawarta umowa stanowi kluczowy element umożliwiający finalizację kompleksowego procesu refinansowania zadłużenia biotechnologicznej grupy.

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Analitycy oceniają informację pozytywnie. DM BDM podkreśla, że pozyskanie kapitału własnego w drodze emisji akcji było jednym z warunków domknięcia całego procesu refinansowania, obejmującego finansowanie ARP w kwocie 45 mln zł, dlatego zawarcie umowy istotnie przybliża spółkę do jego finalizacji. Nowa struktura, obejmująca również zwiększenie finansowania mBanku do 15 mln zł, powinna umożliwić spłatę zadłużenia wobec ACP oraz refinansowanie wymagalnego finansowania ING. Ponadto spółka zakłada ograniczenie rocznych kosztów finansowych o około 5,3 mln zł, wydłużenie okresu spłaty zadłużenia oraz zmniejszenie ekspozycji na euro.

Kto obejmie akcje Synthaverse

Synthaverse przeprowadzi emisję 9 mln akcji na rzecz Value FIZ w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję. Value FIZ jest już znaczącym akcjonariuszem Synthaverse, posiadającym 5 mln walorów (stanowiących 6,58 proc. kapitału i dających prawo do 5,29 proc. głosów). Realizacja inwestycji oznaczać będzie zwiększenie pakietu funduszu do 14 mln akcji.

„Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Value została uzgodniona w drodze negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wielkości obejmowanego pakietu, płynności obrotu giełdowego akcjami spółki oraz znaczenia transakcji dla realizacji refinansowania zadłużenia” – czytamy w raporcie.

Dodatkowo spółka wyemituje 2 mln akcji, po 1 mln na rzecz Medi More i Hurtap, po cenie emisyjnej wynoszącej 3,1 zł za sztukę. Te podmioty również są już związane z giełdową spółką. Walory de facto obejmują Dariusz Kucowicz i Wiktor Napióra poprzez swoje spółki zależne – odpowiednio Medi More i Hurtap. Obaj są znaczącymi akcjonariuszami Synthaverse, kontrolują obecnie odpowiednio 7,85 proc. kapitału i 11,38 proc. głosów oraz 6,73 proc. kapitału i 10,48 proc. głosów. Dariusz Kucowicz jest członkiem zarządu ds. finansowych, a Wiktor Napióra wiceprzewodniczącym rady nadzorczej. Każdy z nich jest związany z Synthaverse od kilkunastu lat.

Medi More i Hurtap zobowiązały się do objęcia dodatkowych akcji po wspomnianej już cenie 3,1 zł. Jest to poziom przewyższający wartość notowań giełdowych z ostatnich miesięcy. Wprawdzie na początku 2026 r. kurs był powyżej 4 zł, ale potem zaczęła dominować podaż. Od wiosny kurs porusza się w trendzie bocznym, w przedziale 2,6–3 zł.

Z naszych szacunków wynika, że średnia (ważona wolumenem) cena emisyjna, po jakiej będzie realizowana inwestycja trzech wspomnianych podmiotów, wynosi nieco ponad 2,4 zł.

Wejście w życie umowy zobowiązującej do objęcia nowych akcji wymaga zgody rady nadzorczej. Natomiast przeprowadzenie emisji nowych akcji kierowanej do Value (9 mln sztuk) – podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 16 listopada uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Emisja kierowana do spółek zależnych Kucowicza i Napióry (łącznie 2 mln sztuk) zostanie przeprowadzona w ramach kapitału docelowego. Zarząd informuje jednocześnie, że nie zamierza korzystać z upoważnienia do emisji pozostałych 3 mln akcji.

Jakie plany ma Synthaverse

W ocenie spółki, zawarcie umowy stanowi istotny krok w realizacji struktury refinansowania zadłużenia, obejmującej długoterminowe finansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie 45 mln zł, zwiększone finansowanie bankowe mBanku do kwoty 15 mln zł oraz pozyskanie dodatkowego kapitału własnego. Zastrzyk gotówki ma zmniejszyć koszty finansowe oraz dostosować harmonogram spłat długoterminowych zobowiązań do oczekiwanych w kolejnych latach przepływów operacyjnych.

– Nasza spółka jest w przełomowym momencie. Z jednej strony jesteśmy u progu uruchomienia nowego zakładu. Skupi się on na dwóch naszych kluczowych produktach leczniczych: Onko BCG, które jest wykorzystywane międzynarodowo w immunoterapii raka pęcherza moczowego, oraz szczepionce przeciwgruźliczej BCG10. To na budowę tego zakładu ponieśliśmy w ostatnich latach znaczące nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony finalizujemy refinansowanie zadłużenia, tak, aby zmniejszyć koszty finansowe i ryzyko walutowe związane z dotychczasowym finansowaniem w euro, a jednocześnie rozłożyć spłatę długu w czasie – komentuje Artur Chodkowski, prezes Synthaverse.

Główne produkty firmy to: Onko BCG (stosowany w leczeniu raka pęcherza moczowego), szczepionka przeciwgruźlicza i lek ginekologiczny Distrepaza.