Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego decyzja FDA jest dla spółki przełomem.

Jak reaguje kurs.

Jakie plany ma Mabion.

Jakie projekty rozwija.

Notowania Mabionu zakończyły czwartkową sesję aż 29-proc. wzrostem. Dziś od rana kurs kontynuuje wzrosty. Teraz rośnie o ponad 7 proc. do niemal 11 zł. Zwyżce towarzyszą wysokie obroty. Od rana ich wartość przekroczyła już 5 mln zł. Dobra passa Mabionu to pokłosie pozytywnych informacji, które w ostatnich dniach napłynęły na rynek.

Reklama Reklama

Co stwierdziła FDA w sprawie firmy Mabion

Wczoraj zarząd Mabionu poinformował o zakończeniu inspekcji, która była prowadzona przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w dniach 9, 10 i 12 listopada w siedzibie spółki.

„Zgodnie z ustnym podsumowaniem inspekcji przedstawionym przez inspektorów FDA, nie stwierdzono istotnych niezgodności wymagających natychmiastowych działań naprawczych, a inspekcja została zakończona bez wydania formularza FDA Form 483. Spółka oczekuje na zakończenie procesu przez FDA oraz wydanie raportu (…), który oznacza oficjalne zamknięcie całej procedury inspekcyjnej” – czytamy w komunikacie Mabionu.

Wynik inspekcji potwierdza zgodność funkcjonowania laboratoriów i systemów jakości Mabionu z wymaganiami amerykańskimi. Według spółki oznacza to, że de facto FDA zatwierdziła Mabion jako dostawcę na rynek amerykański. Zarząd ocenia, że pomyślne zakończenie kontroli stanowi historyczny kamień milowy w rozwoju Mabionu oraz jedno z najważniejszych osiągnięć w historii spółki. Plasuje ją również w gronie nielicznych europejskich firm biotechnologicznych, które wykazały zgodność z rygorystycznymi wymogami FDA.

Jakie plany ma Mabion?

Mabion rozwija kilka różnych projektów. 4 listopada otrzymał poprzez Oddifact (partner spółki) oficjalne podsumowanie przedstawiające wnioski FDA z posiedzenia, które odbyło się 5 października. Dotyczyło rozwoju preparatu MabionCD20 jako leku sierocego przeznaczonego do leczenia małopłytkowości immunologicznej (ITP). FDA potwierdziła kilka kluczowych założeń leżących u podstaw strategii rozwoju preparatu polskiej spółki w leczeniu ITP. Dała również zielone światło na rozwój preparatu w ramach samodzielnej ścieżki dla produktów biologicznych, a nie w ramach ścieżki dotyczącej leków biopodobnych. Agencja potwierdziła również, że produkt ten korzysta z oznaczenia leku sierocego w leczeniu ITP. Ponadto potwierdziła proponowaną strategię badań przedklinicznych – obejmującą pojedyncze czterotygodniowe badanie toksykologiczne.

Agencja zaznaczyła jednak, że ostateczne porozumienie dotyczące projektu badania klinicznego oraz zezwolenie na rozpoczęcie badań pozostaje uzależnione m.in. od jej dalszej oceny.

- Otrzymanie oficjalnego podsumowania spotkania z FDA to ważny etap w rozwoju MabionCD20. Stanowisko Agencji potwierdza zasadność kluczowych założeń naszej strategii, w szczególności w zakresie ścieżki regulacyjnej, programu analitycznego i przedklinicznego. Uzyskane wskazówki pozwolą nam wspólnie z Oddifact precyzyjniej zaplanować kolejne etapy rozwoju produktu. Obecnie koncentrujemy się na uzgodnieniu ostatecznej strategii i harmonogramu dalszych prac – komentował Gregor Kawaletz, dyrektor generalny Mabionu.

W ostatnich dniach Mabion poinformował również o podpisaniu listu intencyjnego z niemiecką firmą FyoniBio. Celem jest nawiązanie współpracy w zakresie produkcji leków biologicznych na rzecz klientów zewnętrznych. Jednym z priorytetów jest wspólne świadczenie usług na rynku japońskim i oferowanie lokalnym firmom biotechnologicznym całościowej usługi – począwszy od rozwoju linii komórkowych aż po wytworzenie gotowego produktu leczniczego.