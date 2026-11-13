W nadchodzącym roku biotechnologiczna spółka zamierza zrobić duży krok do przodu ze swoim najbardziej zaawansowanym i priorytetowym projektem Panuri, testem rozwijanym z myślą o wczesnym wykrywaniu raka trzustki. W czerwcu Urteste poinformowało o zastosowaniu testu u pierwszego uczestnika badania klinicznego prowadzonego w Europie. Obecnie w badaniu zrekrutowanych zostało już blisko 300 pacjentów. Docelowo analizie statystycznej zostaną poddane próbki od 550 uczestników. – Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego postępu rekrutacji, szczególnie biorąc pod uwagę, że kolejne ośrodki kliniczne są sukcesywnie uruchamiane. Badanie zaplanowano w wielu ośrodkach w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Oczekujemy, że rozszerzająca się sieć aktywnych ośrodków będzie sprzyjać dalszemu postępowi rekrutacji – mówi Christian Pangratz, nowy prezes Urteste. Na przełomie 2026 i 2027 r. spółka spodziewa się uzyskać wstępną ocenę danych dotyczących czułości klinicznej testu. – Choć na tym etapie będzie jeszcze zbyt wcześnie, aby przedstawić ostateczne szacunki parametrów skuteczności testu, analiza ta powinna dostarczyć istotnych informacji pozwalających ocenić, czy badanie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Kolejnym etapem będzie pośrednia ocena swoistości klinicznej, której przeprowadzenie planujemy w połowie 2027 r. Obecnie zakładamy, że badanie skuteczności klinicznej zostanie zakończone na przełomie 2027 i 2028 roku – wyjaśnia prezes.

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W międzyczasie zarząd zamierza kontynuować rozmowy z potencjalnymi partnerami będącymi globalnymi firmami z branży diagnostycznej dotyczące komercjalizacji projektu. Pomyślne wstępne wyniki badania klinicznego Panuri mogą przesądzić o ich sukcesie. – Obserwujemy duże zainteresowanie naszą technologią do wczesnej diagnostyki nowotworów. Przy wsparciu naszego doradcy transakcyjnego, firmy Clairfield Partners, prowadzimy rozmowy z ponad 10 potencjalnymi partnerami komercyjnymi. Są to największe globalne firmy z branży diagnostycznej – wskazuje Christian Pangratz. Podkreśla, że potencjalna atrakcyjność testu Panuri wynika z jego nieinwazyjnego charakteru, opartego na analizie próbki moczu, oraz możliwości uzupełnienia istniejących ścieżek diagnostycznych u pacjentów z podejrzeniem raka trzustki. – W przypadku potwierdzenia skuteczności technologii w badaniach klinicznych mogłaby ona stanowić wygodniejszą opcję diagnostyczną, a także potencjalnie przyczynić się do usprawnienia procesów diagnostycznych – tłumaczy.

Zarząd Urteste zakłada, że do czasu uzyskania końcowych wyników badań klinicznych uda się pozyskać partnera komercyjnego, z którym spółka wspólnie przejdzie przez procesy rejestracyjne w Europie. Dlatego celem spółki jest zawarcie umowy z partnerem strategicznym w 2027 roku. Jak mogłaby wyglądać taka umowa? – W ramach standardowego modelu licencyjnego oczekiwalibyśmy otrzymania płatności początkowej (upfront payment), płatności za osiągnięcie określonych kamieni milowych (milestone payments) oraz tantiem (royalties). Pozostajemy jednak elastyczni w kwestii struktury transakcji – wyjaśnia prezes. – Naszym priorytetem jest ostatecznie nawiązanie partnerstwa, które pozwoli zmaksymalizować długoterminową wartość projektu Panuri dla Urteste i jej akcjonariuszy, a jednocześnie wesprze jego pomyślny rozwój i globalną komercjalizację – podsumowuje.

Urteste posiada obecnie 13 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, mózgu, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, pęcherza, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty, odpowiadających łącznie za blisko 70 proc. wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie.