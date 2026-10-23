Z tego artykułu dowiesz się: Na ile Ipopema wycenia akcje Scope Fluidics.

Na jakim etapie jest sprzedaż Bacteromic.

Jak przebiega komercjalizacja innych projektów.

Kiedy może pojawić się zysk i dywidenda.

Ipopema Securities w raporcie z 23 października (pierwsza dystrybucja o godz. 8.10) zaktualizowała rekomendację dla akcji Scope Fluidics. Ustalono nową cenę docelową na poziomie 232 zł na akcję wobec 223,9 zł wcześniej i podtrzymano zalecenie „kupuj”.

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Akcje spółki na GPW są obecnie wyceniane na 130 zł, co implikuje ponad 78-proc. przestrzeń do wzrostu.

Kiedy Scope Fluidics znajdzie inwestora dla Bacteromic

Analitycy podkreślają, że trwa proces sprzedaży spółki Bacteromic inwestorowi strategicznemu, pilotowany przez Perella Weinberg. Wynik tej transakcji będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na kurs akcji w nadchodzących miesiącach. Na ostatniej konferencji wynikowej spółka zasygnalizowała, że możliwe jest podpisanie pierwszego listu intencyjnego jeszcze przed końcem bieżącego roku, co byłoby zbieżne z założeniami analityków. Podkreślają oni, że w rozmowach z potencjalnymi kupującymi nie pada żaden dodatkowy wymóg osiągnięcia jakiegoś etapu przez Bacteromic.

Równocześnie spółka rozpoczęła sprzedaż analizatorów na rynku europejskim i w III kwartale 2026 r. powinna odnotować pierwsze przychody ze sprzedaży.

Firma podpisała też pierwsze trzy umowy dystrybucyjne obejmujące kilkanaście rynków regionu. Analitycy spodziewają się kolejnych umów w najbliższych miesiącach. Co ważne, Scope poinformował o sprzedaży dwóch pierwszych systemów Bacteromic wraz z zestawem testów – prawdopodobnie zakupione przez dystrybutorów będą działać jako wersje demonstracyjne, testowane przez ostatecznych klientów.

- 2026 rok jest dla Scope Fluidics okresem intensywnego rozwoju i konsekwentnego budowania wartości naszych projektów. Bacteromic jest dziś znacznie bliżej pełnego wykorzystania swojego potencjału komercyjnego – ma dwa panele z certyfikacją IVDR, nawiązał współpracę z dystrybutorami obejmującą 12 krajów w Europie oraz ma coraz szerszą ochronę patentową. Równolegle przygotowujemy kolejny panel do procesu certyfikacji, pracujemy nad rozbudową mocy produkcyjnych i prowadzimy działania związane z uzyskaniem certyfikacji FDA na rynku amerykańskim – tak o nowym produkcie pod koniec września mówił Piotr Garstecki, prezes Scope Fluidics.

Czy Scope Fluidics wypłaci dywidendę

Z kolei portfel produktów tzw. wczesnej fazy obejmuje dwa projekty first-in-class – Edocera i Hybolic. Bardziej zaawansowany jest projekt Edocera, będący urządzeniem do wykrywania udarów. Plan zakłada ukończenie prototypu do końca 2026 r.

Drugim projektem jest Hybolic – urządzenie do mierzenia poziomu insuliny i glukozy. Projekt ten ma potencjalnie większy potencjał rynkowy ale, – w opinii ekspertów – wydaje się być trudniejszy w opracowaniu. Niedawno zanotował kolejne opóźnienie w zakończeniu etapu wyboru technologii.

Oba projekty mają szansę na granty – umowa na Hybolic już jest podpisana, a w Edocera projekt został rekomendowany i czeka na podpisanie umowy.

Przy założeniach Ipopemy w wynikach za 2027 r. pojawi się znaczący zysk. Może przekroczyć poziom 0,4 mld zł (na 2026 r. prognozowana jest strata). Z kolei w 2028 r. jest szansa na znaczącą dywidendę (z zysku za 2027 r.). W swoich założeniach eksperci przyjęli 96,9 zł na akcję. W 2026 r., 2025 r. i 2024 r. Scope nie wypłacało dywidendy. Natomiast w 2023 r. (z zysku za 2022 r.) wypłaciło 85,6 zł na akcję po sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics.

Grupa Scope Fluidics miała na koniec II kwartału 2026 r. blisko 120 mln zł aktywów pieniężnych, w tym około 66 mln zł w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.