Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Trigon zmienił prognozy dla spółek medycznych.

Przed jakim wyzwaniem stoi Diagnostyka.

Jakie są perspektywy dla grupy Voxel.

Która ze spółek medycznych jest faworytem analityków.

Polski rynek opieki zdrowotnej wkracza w fazę bardziej selektywnego wzrostu, w której rosnąca liczba badań diagnostycznych nie gwarantuje już proporcjonalnego wzrostu zysków. Eksperci wzięli pod lupę cztery spółki: Diagnostykę, Synektik, Voxel i notowany na giełdzie szwedzkiej Medicover.

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Diagnostyka i Voxel pod lupą Trigona

W przypadku Diagnostyki kluczowym czynnikiem pozostaje odbudowa marż. Eksperci prognozują wzrost przychodów z 2,41 mld zł w 2025 r. do 3,19 mld zł w 2028 r. Wzrost ma być wspierany przez stabilny popyt na usługi diagnostyczne, politykę cenową oraz ekspansję w segmencie B2B. Analitycy oczekują, że wolumeny badań laboratoryjnych wzrosną w latach 2026–2028 odpowiednio o 6 proc., 3,5 proc. i 3 proc., przy jednoczesnym wzroście przychodu na jedno badanie z 13,8 zł do 16,1 zł.

Z drugiej strony, rosnący udział segmentu B2B, presja płacowa oraz bieżące inwestycje operacyjne mogą negatywnie wpływać na rentowność w krótkim terminie. Wiele wskazuje, że 2026 r. będzie okresem najniższych marż, po czym w latach 2027–2028 nastąpi stopniowa poprawa dźwigni operacyjnej – wraz z normalizacją kosztów optymalizacji oraz zwiększaniem się różnicy między przychodem a kosztem jednostkowym badania.

Trigon podtrzymuje neutralne nastawienie do akcji Diagnostyki – do czasu pojawienia się dowodów na trwałą odbudowę marż oraz skuteczniejszą konwersję zysków na wolne przepływy pieniężne. Cenę docelową oszacowano teraz na 181 zł wobec wcześniejszych 198 zł. Kurs rynkowy wynosi 155 zł (prawie 17 - proc. potencjał wobec ceny docelowej). Spółka. zadebiutowała na GPW w 2025 r., sprzedając akcje w IPO po 105 zł.

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Z kolei walory spółki Voxel są obecnie wyceniane na 153 zł. Trigon cenę docelową w najnowszej analizie oszacował na 180 zł (prawie 18 - proc. przestrzeń do zwyżki wobec obecnego kursu). Poprzednia cena docelowa wynosiła 130 zł. Zdaniem ekspertów obawy rynku dotyczące zmian w refundacji przez NFZ były przesadnie pesymistyczne. Spółka z powodzeniem przystosowała się do nowych warunków, kładąc większy nacisk na rozwój popytu ze strony pacjentów prywatnych oraz przesuwając ofertę w stronę procedur o wyższej marży. Trigon prognozuje wzrost przychodów z działalności diagnostycznej z 434 mln zł w 2026 r. do 557 mln zł w 2028 r. Ma to być skutkiem m.in. korzystniejszych zmian w strukturze płatników oraz lepszego wykorzystania posiadanych aktywów.

Synektik i pozostałe spółki – ile są warte

W przypadku Synektika nowa cena docelowa została oszacowana na 377 zł wobec wcześniejszych 398 zł. Kurs rynkowy wynosi teraz 345 zł, co implikuje 9-proc. przestrzeń do zwyżki.

Eksperci podkreślają, że w przypadku tej spółki przychody powtarzalne muszą zastąpić szczytowy poziom sprzedaży związany z KPO. Prognozują, że tempo wzrostu przychodów grupy wyhamuje z 30 proc. w 2026 r. do 8 proc. w 2028 r., w miarę jak trend zakupów sprzętu będzie się normalizował. Jednocześnie liczba zainstalowanych systemów da Vinci powinna wzrosnąć ze 129 w 2025 r. do 226 w 2028 r., a przychody powtarzalne – niemal podwoić się, z 334 mln zł do 662 mln zł. Zdaniem ekspertów kluczowe pytanie brzmi: czy monetyzacja zainstalowanej bazy systemów zdoła zrekompensować spadek sprzedaży sprzętu i utrzymać wzrost zysków? Wprawdzie system Edison oraz ekspansja geograficzna stwarzają dodatkowy potencjał wzrostowy, jednak ryzyka związane z realizacją strategii skłaniają ekspertów do utrzymania neutralnego nastawienia do akcji Synektika. Ich faworytem (zalecenie „przeważaj”) wśród spółek medycznych jest Medicover. Ma on wprawdzie mniejszą skalę działania, ale wyższą jakość zysków. Zarząd zakłada osiągnięcie do 2028 r. przychodów przekraczających 3,25 mld EUR oraz skorygowanej EBITDA powyżej 600 mln EUR, co implikuje istotną dźwignię operacyjną.

Na GPW segment medyczny nie ma mocnej reprezentacji. Oprócz wspomnianej już Diagnostyki i Voxela medyczne placówki ma też Enel-Med. Jego kurs w ostatnich miesiącach utrzymuje się na stabilnym poziomie. Nie udało nam się znaleźć dla akcji tej spółki aktualnych rekomendacji.

O segment medyczny zahacza też Neuca, która co do zasady jest dystrybutorem leków, ale prowadzi też badania kliniczne i sieć przychodni lekarskich. Notowania Neuki oscylują w okolicach 703 zł. Średnia cena docelowa z aktualnych rekomendacji implikuje dwucyfrową przestrzeń do zwyżki.

Na GPW był też notowany EMC Instytut Medyczny,ale latem 2025 r. jego akcje zostały wycofane z obrotu po tym, jak resztę akcji skupił wiodący akcjonariusz, fundusz Penta.

Analiza trendów makroekonomicznych i społecznych pozwala oczekiwać długofalowego wzrostu popytu na usługi medyczne. Rosnąca długość życia w starzejącym się społeczeństwie przekłada się na częstsze występowanie chorób związanych z wiekiem. To zwiększa popyt na częstsze i bardziej kompleksowe badania. Rośnie też świadomość społeczeństwa w zakresie badań i profilaktyki, co idzie w parze z rosnącymi wydatkami na zdrowie.