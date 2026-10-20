Kolejny inwestor zainteresowany przejęciem Medicalgorithmics

Informacja o rozmowach prowadzonych z potencjalnym inwestorem, amerykańską spółką z sektora technologii medycznych notowaną na Nasdaq, w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics wywołała duże poruszenie na rynku. Na poniedziałkowej sesji akcje polskiej firmy znalazły się na celowniku kupujących, drożejąc w pierwszej fazie handlu nawet o blisko 10 proc. i osiągając cenę 28 zł.

Wstępna wartość transakcji wynosi co najmniej 67 mln USD (ok. 261 mln zł), a jej rozliczenie miałoby nastąpić głównie w akcjach inwestora. Oznacza to, że w przypadku realizacji planu dotychczasowi akcjonariusze Medicalgorithmics mogliby otrzymać udziały w amerykańskiej spółce w zamian za posiadane akcje polskiej firmy. Warto jednak zaznaczyć, że chodzi o list intencyjny, który ma charakter niewiążący, a jego zawarcie nie oznacza, że przejęcie dojdzie do skutku. Dodatkowym wyzwaniem może być mocno rozdrobniony akcjonariat polskiej spółki. Największym akcjonariuszem Medicalgorithmics jest fundusz Biofund posiadający ok. 17,7 proc. udziału w kapitale i głosach. Mimo to zdaniem Łukasza Kosiarskiego, analityka Ipopemy, sam scenariusz akwizycyjny w wypadku Medicalgorithmics nie jest zaskakujący. – Główny akcjonariusz w ostatnim czasie dwukrotnie sprzedawał akcje spółki i raczej bazowym scenariuszem dla rynku jest całkowite jego wyjście w dłuższym terminie. Z drugiej strony strategia spółki działa i wychodzi ona stopniowo ze strat rozwijając sieć klientów zarówno w USA, jak i na innych rynkach – wskazuje. – Na ten moment nie wiadomo jaki podmiot stoi za listem intencyjnym, jakie ma cele i jakie potencjalne synergie takie połączenie mogłoby wygenerować. Nie wiemy też, czy to jedyny zainteresowany w tym momencie. Przy tak rozdrobnionym akcjonariacie przejęcie przy wycenie poniżej obecnej ceny rynkowej, w zamian za akcje a nie za gotówkę i z elementem pozyskania dodatkowego finansowania na poziomie spółki wydaje się mało prawdopodobne, ale to dopiero etap listu intencyjnego a nie ostateczna oferta – zauważa ekspert.