Medicalgorithmics ma list intencyjny określający wstępne warunki potencjalnego przejęcia 100 proc. jego akcji przez amerykańską spółkę z sektora technologii medycznych notowaną na Nasdaq.

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Planowane nabycie obejmowałoby wszystkie pozostające w obrocie papiery wartościowe o charakterze udziałowym spółki. Zgodnie z listem łączna wartość świadczenia za przejmowane papiery udziałowe spółki została określona na nie mniej niż 67 mln USD.

Medicalgorithmics chce przejąć spółka z Nasdaq

- Rozliczenie miałoby nastąpić zasadniczo w akcjach zwykłych inwestora. List intencyjny dopuszcza również rozliczenie świadczenia transakcyjnego w innych, ekonomicznie równoważnych instrumentach udziałowych, jeżeli będzie to uzasadnione wymogami regulacyjnymi, przepisami prawa podatkowego lub zasadami notowań Nasdaq. Rozliczenia pieniężne przewidziano wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozliczenia ułamkowych części akcji, zaspokojenia roszczeń akcjonariuszy sprzeciwiających się transakcji, jeżeli znajdzie to zastosowanie, lub wykonania obowiązków związanych z podatkiem u źródła - wyjaśnia Medicalgorithmics w komunikacie.

Jednocześnie dodano, że ostateczna struktura prawna transakcji zostanie uzgodniona przez strony. Rozważane formy jej przeprowadzenia obejmują wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, wymianę akcji, połączenie albo inną uzgodnioną strukturę prawną.

Realizacja transakcji jest uzależniona w szczególności od zakończenia przez inwestora badania due diligence spółki z wynikiem racjonalnie satysfakcjonującym inwestora, wynegocjowania i zawarcia umowy ostatecznej, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, regulacyjnych i giełdowych oraz spełnienia pozostałych warunków określonych w liście intencyjnym i przyszłej dokumentacji transakcji.

- List intencyjny przewiduje ponadto pozyskanie przez spółkę finansowania kapitałowego, niebędącego finansowaniem dłużnym, w kwocie nie niższej niż 10 mln euro, przed zawarciem umowy ostatecznej albo równocześnie z jej zawarciem. Pozyskana kwota ma zwiększyć wycenę spółki oraz świadczenie transakcyjne, z zastrzeżeniem określonego w liście intencyjnym limitu udziału w ogólnej liczbie głosów w inwestorze – wskazano w komunikacie.

Na zamknięciu piątkowej sesji Medicalgorithmics był wyceniany przez rynek na 263 mln zł.