Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego wielomiliardowy atak hakerski na giełdę Binance nie doprowadził do załamania rynku.

Czym obecny kryzys różni się od sytuacji, która doprowadziła do upadku giełdy FTX.

Jakie sygnały wskazują na rosnącą dojrzałość branży i jej integrację z tradycyjnymi finansami.

Jakie nowe zagrożenia dla stabilności rynku pojawiają się na horyzoncie i jak reagują na nie inwestorzy.

Changpeng Zhao, zwany „CZ”, jest założycielem giełdy kryptowalutowej Binance. Wielu inwestorów wciąż traktuje go jako autorytet, pomimo jego dawnych problemów z regulatorami w USA. Foto: parkiet.com

Inwestorzy kryptowalutowi nie mają w tym roku wielu powodów do radości. Mimo przyjaznej rynkowi administracji w Białym Domu oraz coraz szerszego otwarcia się „mainstreamowych” instytucji finansowych na technologię blockchain, znaczna większość spośród 50 głównych kryptowalut kosztuje mniej niż na początku roku. Bitcoin stracił od początku stycznia około 15 proc., a jego kurs zszedł na przełomie października i listopada w okolice 76 tys. USD. Silnym impulsem do przeceny okazała się gigantyczna cyberkradzież, która dotknęła Binance, czyli największą giełdę kryptowalutową świata. Północnokoreańscy hakerzy ukradli z niej 6,3 mld USD. (Szybko jednak znaleziono i zamrożono około 3 mld USD z tej sumy. Większość zamrożonych środków stanowiły stablecoiny.) Wielu inwestorów było w szoku. Okazało się bowiem, że nawet taki rynkowy gigant jak Binance nie jest w stanie obronić się przed hakerami. Z giełdy tej odpłynęło więc 4,7 mld USD netto, tuż po tym jak przywróciła ona klientom możliwość dokonywania wypłat. Wygląda jednak na to, że Binance przetrwała ten kryzys. Co więcej, ten gigantyczny skok na największą giełdę kryptowalutową świata doprowadził tylko do ograniczonej wyprzedaży bitcoina. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że rynek kryptowalutowy okazał się bardziej odporny na wstrząsy, niż można było się obawiać.

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Yi He jest współzałożycielką Binance, a od grudnia 2025 roku pełni funkcję współprezesa, wraz z Richardem Tengiem. Foto: parkiet.com

Dowód rezerw Binance

– Sposób, w jaki Binance dotychczas wchłonęło cios, jest „absolutnie oszałamiający” – stwierdził Karl-Martin Ahrend, współzałożyciel Areta, firmy doradczej specjalizującej się w aktywach cyfrowych. Jego zdaniem, pewne odpływy kapitału z giełdy są „absolutnie oczekiwane”, ale nie powinny one mieć długoterminowego wpływu.

Foto: GG Parkiet

Binance zdołała odzyskać część zaufania klientów, bo dosyć szybko przywróciła możliwość dokonywania wypłat. Zrobiła to już w niedzielę. W poniedziałek przedstawiła natomiast dowód na to, że środki klientów na giełdzie denominowane w bardziej płynnych kryptowalutach mają co najmniej 100 proc. pokrycie. 4,7 mld USD, które odpłynęło z tej giełdy po przywróceniu jej normalnej pracy, nie stanowiło natomiast większego uszczerbku w jej środkach.

„Netto odpływy – uwzględniające zarówno wypłaty, jak i depozyty – reprezentują obecnie około 3 proc. całkowitych aktywów pod zarządzaniem” – informowała w poniedziałek giełda Binance.

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– Kradzież 6,3 mld USD może wydawać się możliwa do opanowania w szerszym kontekście. Roczne przychody brutto Binance wydają się wynosić około 10–20 mld USD, na podstawie publicznie ujawnianych opłat i wolumenów oraz oświadczeń kierownictwa. „Chociaż ta strata szkodzi reputacji branży, uważamy, że Binance ma wystarczającą siłę finansową, by normalnie wznowić działalność – ocenił Joshua Lim, szef działu rynków w firmie FalconX.

Foto: GG Parkiet

– Rynek potraktował to jako wstrząs operacyjny, a nie systemowy. Głębokość księgi zleceń na Binance spadła o 25–30 proc., ale kupujący wrócili w ciągu kilku godzin. „To zupełnie inny obraz niż w 2022 r., kiedy zaufanie odpłynęło z całego rynku – wskazuje Kelly Ye, szefowa badań w firmie tradingowej Talos.

– To, że bitcoin utrzymał się kursowo przez weekend, jest w zasadzie głosem zaufania do oświadczeń Binance. Rynek jest wyraźnie przekonany, że Binance ma wystarczające środki, by pokryć straty – stwierdziła natomiast w rozmowie z agencją Bloomberga Caroline Mauron, współzałożycielka firmy Orbit Markets.

Przecena bitcoina po ataku hakerskim na Binance była zaskakująco mała. Jego kurs spadł w ciągu jednego dnia o około 2 tys. USD, a później się ustabilizował. W 2022 r., po upadku FTX (wówczas drugiej co do wielkości giełdy kryptowalutowej na świecie) bitcoin spadł o 19 proc. w ciągu trzech dni. Jest jednak poważna różnica pomiędzy sytuacją z 2022 r. a uderzeniem w Binance. Wówczas kryzys rynkowy był skutkiem defraudacji dokonywanych przez Sama Bankmana-Frieda, założyciela giełdy FTX. Problemy Binance zostały natomiast spowodowane przez hakerów działających na rzecz reżimu totalitarnego.

„Każde działanie ma swój motyw. Spójrzcie na niektóre oszukańcze giełdy, które uciekły z pieniędzmi, platformy P2P i banki komercyjne: ich księgi są nieprzejrzyste; gdy tylko strona internetowa zostaje zamknięta, po prostu znikają z funduszami, firma jest likwidowana lub ogłasza upadłość, a oni muszą jedynie podać wam dowolną wymówkę. Co do tego, ile pieniędzy faktycznie było na koncie i dokąd trafiły – nie ma sposobu, by się tego dowiedzieć. Tego rodzaju zamknięcia następują bez żadnego ostrzeżenia – po prostu znikają. Nie ma żadnej realnej działalności, nikt nie wychodzi, by wyjaśnić, co się stało, i tym bardziej nie ma możliwości otwarcia wypłat” – napisała Yi He, współprezes giełdy Binance.

Foto: GG Parkiet

Owszem, ta giełda miała wcześniej problemy z regulatorami oraz amerykańskimi śledczymi. Jej założyciel Changpeng Zhao (zwany „CZ”) został nawet skazany na cztery miesiące aresztu i zmuszony do rezygnacji ze stanowiska prezesa. Sprawa ta dotyczyła jednak głównie oskarżeń o zaniedbania w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Sama giełda – w odróżnieniu od FTX – nigdy nie była podejrzewana o kradzież pieniędzy klientów. CZ został później ułaskawiony przez prezydenta Trumpa i wciąż stanowi autorytet dla wielu inwestorów z branży kryptowalutowej.

Sean McNulty, trader instrumentów pochodnych w market makerze AQC Tech, twierdzi jednak, że jedną z przyczyn lepszego utrzymania się kursu bitcoina tym razem jest fakt, że Binance kupuje token, aby zrekompensować straty użytkownikom. – Jednak leżące u podstaw nastroje pozostają niespokojne. Ludzie postrzegają to jako wierzchołek góry lodowej i spodziewają się kolejnych ataków hakerskich, biorąc pod uwagę możliwości AI. Jeśli Binance, największa giełda na świecie, może zostać zhakowana, to nikt nie jest bezpieczny – uważa McNulty.

Nadzieje na zwyżki bitcoina i innych kryptowalut

Wcześniej inwestorzy mieli powody do umiarkowanego optymizmu. Trzeci kwartał przyniósł wzrost kapitalizacji rynku kryptowalut o 840,1 mld USD. Był on najsilniejszy od czwartego kwartału 2024 r., czyli od okresu, w którym doszło do reelekcji Donalda Trumpa na prezydenta USA. Zyskiwały niemal wszystkie wirtualne waluty. Ether zyskał wówczas 71 proc., solana zdrożała o 65 proc., a bnb o 43 proc. Spośród mniejszych kryptowalut wyróżniła się m.in. zcash, która zyskała 260 proc. i awansowała z 15. na 7. miejsce w rankingu kryptowalut o największej kapitalizacji. Jej notowania, po raz pierwszy od 2016 r., przekroczyły poziom 1000 USD. Dobrym prognostykiem było to, że we wrześniu notowania bitcoina przekroczyły 50-tygodniową średnią kroczącą. To zostało uznane za zapowiedź silniejszych zwyżek. Niektórzy eksperci pisali o końcu kryptowalutowego rynku „niedźwiedzia”.

„Nasze perspektywy dla rynku kryptowalut na czwarty kwartał 2026 r. są pozytywne. W trzecim kwartale 2026 r. kurs Bitcoina wzrósł o 43 proc. do poziomu 83,6 tys. USD — i to pomimo wznowienia zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Wskazuje to, że opisywane przez nas w ubiegłym kwartale przejście w fazę akumulacji ustąpiło miejsca wczesnemu ożywieniu. Głównym utrudnieniem pozostaje zaostrzenie polityki monetarnej” – napisał Colin Basco, strateg Coinbase.

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Analitycy Citigroup niedawno podnieśli swoją dwunastomiesięczną prognozę dla kursu bitcoina z 82 tys. USD do 113 tys. USD. Może on więc wrócić na poziom sprzed około roku. Przewidują oni, że na rynek wrócą silne napływy kapitału, które pozwolą na zwyżkę najpopularniejszej kryptowaluty.

– W przypadku bitcoina kluczowe będzie utrzymanie obecnych poziomów cenowych oraz przyciągnięcie trwałych napływów kapitału do funduszy ETF i rzeczywistego popytu na rynku spot. W szerszej perspektywie kolejna faza rozwoju rynku kryptowalut będzie w mniejszym stopniu opierać się na narracjach inwestycyjnych, a w większym na przekuwaniu postępu technologicznego w realne modele biznesowe, przychody i wartość ekonomiczną – wskazuje natomiast Javier Molina, analityk eToro. Zwraca on również uwagę, że rynek kryptowalut staje się wyraźnie bardziej dojrzały.

Foto: GG Parkiet

– Stablecoiny również zaczynają udowadniać swoją praktyczną użyteczność w płatnościach, przelewach transgranicznych i zarządzaniu płynnością. Ich rola wykracza daleko poza spekulację, a rozwój tego segmentu może nawet umocnić pozycję dolara w międzynarodowym systemie finansowym. Tokenizacja także zaczyna zmieniać reguły gry. Nie chodzi już wyłącznie o cyfrowe odwzorowanie aktywów na blockchainie, ale o integrację obrotu, przechowywania aktywów i rozliczania transakcji z szeroko rozumianym systemem finansowym. Jednocześnie regulacje i sztuczna inteligencja otwierają nowy rozdział w rozwoju rynku. Rozporządzenie MiCA w Europie oraz zmiany otoczenia regulacyjnego w Stanach Zjednoczonych pomagają kształtować zasady funkcjonowania branży. Z kolei agenci AI i programowalny pieniądz wskazują nowe możliwości w zakresie świadczenia usług finansowych i zarządzania nimi – dodaje Molina.

Wybory w USA a kryptowaluty. Brown nie straszy

Kryptowaluty okazały się też odporne na demokratyczną „niebieską falę” w amerykańskich wyborach „połówkowych”. Bitcoin umiarkowanie zyskiwał w powyborczą środę, a płacono za niego wówczas ponad 78 tys. USD. Inwestorzy nie przestraszyli się więc porażki republikanów, ani tego, że branży kryptowalutowej nie udało się powstrzymać wyboru demokraty Sherroda Browna do Senatu. W tym cyklu wyborczym przeznaczyła ponad 55 milionów dolarów, by nie dopuścić do jego powrotu. Gdy Brown ostatnio sprawował urząd i przewodniczył Komisji Bankowej Senatu, był uważany za wroga branży kryptowalut. Demokratyczne reguły starszeństwa prawdopodobnie uniemożliwią mu odzyskanie przewodnictwa komisji, ale to niewielka ulga. Prawdopodobnym kolejnym przewodniczącym będzie demokratka Elizabeth Warren, kolejna z najbardziej zagorzałych przeciwniczek branży. Inwestorzy uznali jednak, że raczej nie zdoła ona wyrządzić zbyt dużych szkód coraz bardziej dojrzałemu uniwersum kryptowalutowemu.

W jaki sposób dokonano gigantycznego skoku na największą giełdę kryptowalut? Atak hakerski na największą giełdę kryptowalutową świata był wieloetapowy. Według informacji opublikowanych przez Binance we wtorek, hakerzy zdobyli pierwsze przyczółki w systemach informatycznych tej giełdy latem, gdy inżynier firmy przypadkowo pobrał złośliwe oprogramowanie, które ujawniło rolę tego pracownika oraz innych osób w zespole odpowiedzialnym za infrastrukturę kryptoportfeli Binance. Fałszywy dyrektor projektu skontaktował się następnie z innym inżynierem na legalnej platformie do poszukiwania pracy, co doprowadziło do pierwszej rundy rozmowy kwalifikacyjnej wideo z fałszywym przedstawicielem działu HR oraz drugiej rundy rozmowy – na aplikacji do czatowania – z „dyrektorem generalnym” fikcyjnej firmy. To podczas drugiej rozmowy inżynier Binance został nakłoniony do pobrania złośliwego oprogramowania na swój komputer. 20 października haker wykorzystał przejęty komputer oraz wewnętrzne narzędzie AI, aby przejąć kontrolę nad systemem inżyniera oraz drugiego dewelopera portfeli w tym samym zespole. Następnie 29 października atakujący użył komputera drugiego dewelopera, wykorzystując skradzione dane uwierzytelniające od pierwszego inżyniera, i uruchomił złośliwy skrypt, aby rozpocząć atak.W ten sposób skradziono tokeny warte 6,3 mld USD. FBI poinformowało w sobotę, że Korea Północna była odpowiedzialna za atak hakerski, co północnokoreański reżim określił jako „oszczerstwa”. HK