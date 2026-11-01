„Pierwsza seria wypłat (…) została uruchomiona w sieci Bitcoin” – poinformowała spółka we wpisie na platformie X. Binance przekazało, że w pierwszej fazie przywracania wypłat priorytetowo potraktowano sieć Bitcoin ($BTC). Później giełda poinformowała o odblokowaniu wypłat również w sieciach Ethereum i BNB Smart Chain.

Reklama Reklama

W sobotę platforma podała, że udało jej się już odzyskać do 90 proc. wartości aktywów utraconych w wyniku ataku, o którym poinformowała w czwartek.

Czytaj więcej Kryptowaluty Atak na Binance uderzył w kurs bitcoina Kursy bitcoina oraz innych kryptowalut zniżkowały po tym, jak hakerzy ukradli z giełdy Binance 6,3 mld USD.

Binance zapowiedziało również, że będzie kontynuować skup pozostałych tokenów na rynku oraz w transakcjach pozagiełdowych (OTC), aż do pełnego, stuprocentowego pokrycia strat we wszystkich aktywach.

Giełda zdecydowała się na stopniowe przywracanie wypłat, ustalając kolejność na podstawie bazy zleceń transakcyjnych użytkowników z poprzedniego tygodnia. Jak wyjaśniła, takie podejście ma umożliwić ostrożne przywracanie połączeń poszczególnych sieci z aktywami oraz dostępu do nich po przeprowadzeniu kontroli stabilności i bezpieczeństwa.

Binance zapewniło, że środki użytkowników są bezpieczne. Zastrzegło jednak, że ze względu na dużą liczbę transakcji podczas realizacji wypłat mogą występować „tymczasowe opóźnienia”.

FBI oskarża Koreę Północną o kradzież z Binance

Nadal nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób przeprowadzono atak, który doprowadził do największej kradzieży w historii rynku kryptowalut.

FBI poinformowało, że za cyberatak odpowiada północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor. Według ustaleń śledczych przestępcy przekształcają obecnie skradzione środki w ether – kryptowalutę działającą w sieci Ethereum.

Na powiązania ataku z Koreą Północną wcześniej wskazywała również firma TRM Labs, specjalizująca się w analityce blockchain i dochodzeniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

„Wiele elementów tego ataku pokrywa się z wcześniejszymi incydentami łączonymi z Koreą Północną, w tym z atakami na Bybit oraz KelpDAO z kwietnia 2026 roku: niewielkie wypłaty z miksera Tornado Cash finansujące portfel operacyjny, przygotowania rozpoczęte na długo przed kradzieżą oraz pozyskanie podpisów z wyprzedzeniem i ich błyskawiczna, jednorazowa realizacja” – podsumowuje TRM Labs.

Binance, założone w Chinach, ma obecnie 335 mln użytkowników.