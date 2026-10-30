Z tego artykułu dowiesz się: Jak gigantyczny atak hakerski na giełdę Binance wpłynął na wyceny bitcoina i innych tokenów.

Które czynniki makroekonomiczne i rynkowe pogłębiły ostatnią falę wyprzedaży w sektorze krypto.

Jak zmieniały się przepływy kapitału do funduszy ETF i nastroje inwestorów w obliczu spadków.

Jakie scenariusze dla kursu bitcoina przewidują analitycy z wiodących instytucji finansowych.

Kurs bitcoina spadł poniżej 77 000 USD po raz pierwszy od ponad miesiąca, w reakcji na to, że Binance Holdings, największa na świecie giełda kryptowalut, poinformowała, że padła ofiarą gigantycznego ataku hakerskiego, w którym skradziono 6,3 mld USD.

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Bitcoin potaniał aż o 3,1 proc. we wczesnym handlu w Azji w piątek, co powiększyło 3-procentowy spadek z sesji w USA. Spadki odnotowały również inne tokeny, w tym ether, solana i xrp. Za 1 ether płacono 2221 USD, za 1 solanę 96,9 USD, a za 1 XRP 1,25 USD. Token Binance – bnb– wzrósł jednak o 3,4 proc., nadrabiając część ze swojego 7,6-procentowego spadku z czwartku.

Jak atak hakerski wpłynął na rynek i kurs bitcoina?

Bitcoin już w tym tygodniu znajdował się pod presją ze względu na szersze czynniki makroekonomiczne ciążące kryptowalutom oraz obawy dotyczące wydatków na sztuczną inteligencję i wyników finansowych spółek technologicznych, które pociągnęły w dół giełdy papierów wartościowych.

– Szerszy rynek kryptowalut już wcześniej wykazywał tendencję spadkową, dlatego wyprzedaż tak szybko objęła cały sektor – stwierdził Jeff Ko, główny analityk w ViaBTC.

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Przez większą część tygodnia kurs bitcoina oscylował wokół poziomu 80 000 USD. Jednak nad rynkiem wisiał piątkowy termin wygaśnięcia opcji o wartości 11 mld USD na platformie Deribit, co pogłębiło ogólne nastroje unikania ryzyka. Według danych Coinglass w ciągu 24 godzin zlikwidowano pozycje długie (wzrostowe) na kryptowalutach o wartości około 1,3 mld USD.

To pogorszenie nastrojów nastąpiło po tym, jak we wcześniejszej części tygodnia do amerykańskich funduszy spotowych ETF na bitcoina wciąż napływały kapitały. Wpływy netto od poniedziałku do środy wyniosły łącznie 423,7 mln USD, co stanowi odwrócenie trendu po odpływach przekraczających 770 mln USD w zeszły czwartek i piątek.

Jak kształtował się kurs bitcoina w ostatnich miesiącach?

W połowie października minął rok od kryptowalutowego krachu, w trakcie którego w ciągu jednej sesji „wyparowało” 19 mld USD w pozycjach z dźwignią finansową. Ów krach zapoczątkował dekoniunkturę w całej branży wirtualnych walut. Dwanaście miesięcy po tym wstrząsie, bitcoinowi wciąż sporo brakuje do rekordowego poziomu ponad 126 tys. USD ustanowionego w październiku 2025 r. Są jednak pewne powody do optymizmu. Bitcoin zyskał już około 40 proc. od tegorocznego dołka. Bardzo dobry był dla niego trzeci kwartał, gdy zyskał aż 43 proc. We wrześniu stał się najdroższy od stycznia. Stało się tak, choć Kongres USA nie zdołał przyjąć korzystnej dla branży kryptowalutowej ustawy regulacyjnej Clarity Act. Aktywa cyfrowe zignorowały także pierwszą podwyżkę stóp procentowych dokonaną przez Fed od ponad trzech lat. Zielone światło od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dla blockchainowych (tokenizowanych) wersji papierów wartościowych, które mają zacząć być przedmiotem handlu w USA, poprawiło natomiast nastroje inwestorów, stając się impulsem do wzrostu kursów tokenów. Impuls ten okazał się jednak krótkotrwały, a na rynku coraz mocniej zaczęła dawać o sobie znać niepewność.

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Trzeci kwartał przyniósł wzrost kapitalizacji rynku kryptowalut o 840,1 mld USD. Był on najsilniejszy od czwartego kwartału 2024 r., czyli od okresu, w którym doszło do reelekcji Donalda Trumpa na prezydenta USA. Zyskiwały niemal wszystkie wirtualne waluty. Ether zyskał wówczas 71 proc., solana zdrożała o 65 proc., bnb o 43 proc., a 41 proc. Spośród mniejszych kryptowalut wyróżniła się m.in. zcash, która zyskała 260 proc. i awansowała z 15. na 7. miejsce w rankingu kryptowalut o największej kapitalizacji. Jej notowania, po raz pierwszy od 2016 r., przekroczyły poziom 1000 USD.

Dobrym prognostykiem było to, że we wrześniu kurs bitcoina przekroczył 50-tygodniową średnią kroczącą. To zostało uznane za zapowiedź silniejszych zwyżek. W sierpniu Alex Thorn, szef działu analiz firmy Galaxy Research, opisał 50-tygodniową średnią kroczącą jako poziom działający jak „sufit” podczas kryptowalutowych rynków „niedźwiedzia”. „W czterech z pięciu zakończonych rynków niedźwiedzia, gdy tylko 50-tygodniowa średnia krocząca została po raz pierwszy przebita w górę, dno rynku niedźwiedzia było definitywnie ustalone. (...) Zasadniczo odzyskanie 50-tygodniowej średniej kroczącej wcześniej potwierdzało koniec rynku niedźwiedzia” – wskazał Thorn.

Prognozy dla kursu bitcoina i innych kryptowalut były w ostatnich tygodniach umiarkowanie pozytywne. Na przykład, analitycy QCP Capital spodziewali się, że w czwartym kwartale kurs bitcoina pozostanie w przedziale od 80 000 do 90 000 USD. „Fundamentalny potencjał kryptowalut pozostaje nienaruszony, jednak same przepływy kapitału bez dominującego katalizatora to za mało” – wskazali w swoim raporcie. Analitycy Citigroup jednak niedawno podnieśli swoją dwunastomiesięczną prognozę dla kursu bitcoina z 82 tys. USD do 113 tys. USD. Może on więc wrócić na poziom sprzed około roku. Przewidują oni, że na rynek wrócą silne napływy kapitału, które pozwolą na zwyżkę najpopularniejszej kryptowaluty.