Jonathan Levin, prezes firmy Chainalysis (specjalizującej się w analizach bezpieczeństwa rynku kryptowalutowego), oświadczył, że za atakiem hakerskim na Binance stoi najprawdopodobniej północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor, powołując się na powiązania z wcześniejszym wyciekiem danych.

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W owym ataku hakerskim skradziono prawdopodobnie 6,3 mld USD. ( We wpisie na platformie X Levin oszacował wartość kradzieży na 6,4 mld USD.) Giełda Binance zawiesiła z jego powodu w czwartek późnym wieczorem obroty. Zapowiedziała jednak, że wznowi je w ciągu 48 godzin. Depozyty realizowane są w normalnym trybie. „To rzeczywiście wygląda na atak hakerski na Binance” – napisał Changpeng Zhao, założyciel Binance, na platformie społecznościowej X. „Środki użytkowników są bezpieczne” - dodał.

Changpeng Zhao, który nie kieruje już największą na świecie giełdą kryptowalut, ale pozostaje jej największym udziałowcem, dodał, że dostawcy stablecoinów Tether i Circle zareagowali błyskawicznie, zamrażając skradzione aktywa o wartości około 1,7 mld USD. Binance później zweryfikowało tę kwotę do 3 mld USD w różnych aktywach.

W reakcji na atak na Binance notowania bitcoina spadły w okolice 76 tys. USD. W piątek rano wróciły na poziom przekraczający 78 tys. USD. (W sierpniu przebiły one po raz pierwszy od maja poziom 80 tys. USD.)

Co wskazuje, że za atakiem na Binance stała Korea Północna?

Firmy badawcze z zakresu cyberbezpieczeństwa TRM Labs i Pangolin Intelligence podały, że za kradzieżą stoi prawdopodobnie północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor, odpowiedzialna za wiele największych ataków na rynku kryptowalut w ostatnim czasie. - To bez wątpienia sprawa Korei Północnej – powiedział Nick Carlsen, starszy śledczy w zespole ds. dochodzeń globalnych w TRM, który przekazał dziennikowi „The Wall Street Journal”, że współpracował z Pangolin Intelligence w celu powiązania aktywności hakerów na blockchainie z informacjami zgromadzonymi na temat innych ataków łączonych z KRLD.

Badacz on-chain posługujący się pseudonimem ZachXBT we wpisie w mediach społecznościowych podał, że skradzione środki pochodzące z ataku na Binance oraz wcześniejszego incydentu w Bitget zostały zmieszane pod tym samym adresem w piątek, po ich przesłaniu za pośrednictwem THORChain. „Wskazuje to, że za oboma incydentami stoi prawdopodobnie ten sam sprawca. (...) Atak na Bitget przypisano powiązanej z KRLD grupie TraderTraitor, która wykazywała powiązania z innymi wcześniejszymi incydentami, takimi jak Kelp DAO” – stwierdził ZachXBT.

W rozmowie z Cointelegraph współzałożyciel i prezes Blockaid, Ido Ben-Natan, również stwierdził, że atak przypomina działania Korei Północnej, biorąc pod uwagę zaawansowane przygotowania on-chain, kontrakt automatycznie czyszczący portfele (sweeper contract) oraz liczne autoryzacje. Firma TRM Labs również z „dużą dozą pewności” przypisała atak grupie TraderTraitor, co – jak stwierdzono – „opiera się na solidnych danych wywiadowczych on-chain i off-chain”. TraderTraitor została także wskazana przez FBI jako grupa odpowiedzialna za atak na giełdę Bybit w lutym ubiegłego roku.

Jak doszło do ataku hakerskiego na Binance?

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie X giełda Binance podała, że wstępne ustalenia wskazują na udział „zainfekowanego laptopa inżyniera DevOps”, co umożliwiło napastnikowi „przesłanie nieautoryzowanych transakcji wypłaty”. „Ściśle współpracujemy z partnerami z organów ścigania, aby potwierdzić tożsamość przestępców i pociągnąć ich do odpowiedzialności” – zadeklarował rzecznik Binance.

Giełda poinformowała, że przejęcie kontroli nad laptopem mogło umożliwić napastnikowi uzyskanie dostępu do kontenera usługowego i przesłanie nieautoryzowanych transakcji wypłaty. Oświadczono, że nie znaleziono dowodów na wyciek klucza prywatnego portfela, choć dochodzenie nadal trwa. W rozmowie z Cointelegraph w czwartek rano Ben-Natan powiedział, że wstępna ocena Blockaid również wskazuje na „nadużycie klucza” (key misuse), w którym napastnicy oszukują lub przejmują system składania podpisów w celu autoryzacji złośliwych transakcji bez pozyskiwania samego klucza prywatnego. „Wygląda to na... naruszenie infrastruktury składania podpisów. Nie uważamy, aby doszło do wycieku klucza” – powiedział. Ocena Bena-Natana opierała się na doświadczeniu firmy Blockaid z podobnymi atakami oraz na obserwacjach aktywności on-chain.

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- Czwartkowy atak stanowił „największy napad na bank w historii ludzkości" – powiedział Ari Redbord, szef polityki globalnej w TRM.

Poprzedni rekord największego cybernapadu został ustanowiony w 2025 roku , kiedy hakerzy powiązani z Koreą Północną ukradli 1,5 mld USD z giełdy kryptowalut Bybit. „Nasze zespoły są świadome doniesień o potencjalnym incydencie bezpieczeństwa i prowadzą aktywne dochodzenie” – wskazała rzeczniczka Binance po tym, jak Zhao po raz pierwszy napisał o incydencie na platformie X.

Na kilka godzin przed zawieszeniem notowań przez Binance, platforma rynków predykcyjnych Polymarket ujawniła własny atak hakerski, w wyniku którego z kont firmy wytransferowano co najmniej 2,6 mln USD środków użytkowników.