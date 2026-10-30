Reuters pisze, że zdaniem analityków mogło dojść do największej kradzieży kryptowalut w historii.

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Binance informuje, że zlokalizowano skradzione aktywa o wartości 3 miliardów dolarów

Binance poinformowała, że wspólnie z partnerami podjęła działania w celu zamrożenia aktywów objętych atakiem. Dotychczas zlokalizowano aktywa o wartości około 3 mld dolarów.

Filmy analityczne TRM Labs i Chainalysis podają, ze hakerzy, którzy zaatakowali Binance pochodzą z Korei Północnej. TRM Labs podaje, że hakerzy wzięli na cel portfele w 10 sieciach blockchain i w ciągu około 20 minut przetransferowali większość środków.

Według analityków z TRM Labs kilka cech przeprowadzonego ataku przypomina wcześniejsze cyberataki przeprowadzone przez hakerów z Korei Północnej, w tym atak z 2025 na giełdę kryptowalut Bybit, który amerykańska FBI przypisała Pjongjangowi.

Po pojawieniu się doniesień o ataku hakerskim ceny kryptowalut zaczęły spadać. Kurs Bitcoina był najniższy od sześciu tygodni – wartość tej kryptowaluty spadła o 3 proc., do 76 469,82 dolarów. Ether staniał o ponad 3 proc. do poziomu 2 185,83 dolarów – podaje Reuters.

Eric Jardine, szef działu badań w Chainalysis komentując doniesienia dla agencji Reutera stwierdził, że na razie trudno wskazać okoliczności ataku hakerskiego na Binance. - Śledztwo trwa (...). Według stanu na godz. 20.30 w czwartek czasu wschodniego USA (1.30 w piątek w Polsce) potwierdziliśmy kradzież co najmniej 5,912 mld dolarów. (...) Binance potwierdziła również zamrożenie około 3 mld dolarów. Przejrzystość blockchaina i koordynacja działań w branży pomagają utrudniać transfery skradzionych środków – powiedział.

Giełda Binance wstrzymuje wpłaty i wypłaty do czasu zakończenia kontroli bezpieczeństwa

Binance w wydanym komunikacie wskazała, że do ataku hakerskiego mogło dojść dzięki przejęciu kontroli nad laptopem jednego z pracowników IT, dzięki czemu hakerzy mogli zlecić nieautoryzowane wypłaty.

„Nie znaleźliśmy dowodów na wyciek jakiegokolwiek klucza prywatnego do portfela. Szczegółową analizę techniczną incydentu opublikujemy po zakończeniu dochodzenia i pełnej weryfikacji faktów” - czytamy w komunikacie.

Giełda zapewniła, że pokryje wszelkie straty. „Środki użytkowników są bezpieczne. Po zakończeniu działań naprawczych opublikujemy również zaktualizowane potwierdzenie rezerw” - głosi komunikat.

Do czasu zakończenia kontroli bezpieczeństwa Binance wstrzymała wypłaty i wpłaty.

„Nasze zespoły pracują przez całą dobę, aby bezpiecznie i kompleksowo rozwiązać problem. Ściśle współdziałamy z organami ścigania, aby ustalić tożsamość sprawców i doprowadzić do postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości” - zapewnia giełda.

O tym, że giełda pokryje wszystkie straty zapewnił też jej współtwórca Yi He.

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