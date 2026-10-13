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W rok po krachu, bitcoin jeszcze się nie podniósł

Najpopularniejsza kryptowaluta jest tańsza o około jedną trzecią niż 12 miesięcy temu, ale o ponad 40 procent droższa niż w tegorocznym dołku. Wyraźnie zmniejszył się też apetyt inwestorów na wykorzystywanie dźwigni finansowej do gry na tym rynku

Publikacja: 13.10.2026 06:00

Za 1 bitcoina płacono w poniedziałek po południu prawie 83 tys. USD. Kurs najpopularniejszej kryptow

Za 1 bitcoina płacono w poniedziałek po południu prawie 83 tys. USD. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty skoczył już o prawie 42 proc. od dołka z przełomu czerwca i lipca.

Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg

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Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie bariery hamują powrót bitcoina na szczyty i dlaczego inwestorzy unikają dźwigni finansowej.
  • Do jakich poziomów cenowych może dotrzeć bitcoin i od czego zależą prognozy czołowych analityków.
  • Gdzie obecnie przepływa kapitał spekulacyjny i jakie nowe instrumenty finansowe zyskują na popularności.
  • Jak instytucje z Wall Street oraz regulatorzy kształtują nową, bardziej ustrukturyzowaną przyszłość branży.
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