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Za 1 bitcoina płacono w poniedziałek po południu prawie 83 tys. USD. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty skoczył już o prawie 42 proc. od dołka z przełomu czerwca i lipca.
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