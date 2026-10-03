Na rynkach finansowych dominuje obecnie kilka czynników, które zwykle ciążą aktywom ryzykownym. Po pierwsze, umacnia się dolar amerykański. Silniejsza waluta USA historycznie szkodzi Bitcoinowi, ponieważ zacieśnia globalną płynność, a wycena kryptowaluty wyrażana jest właśnie w dolarach. Po drugie, rosną rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Wyższe oprocentowanie "bezpiecznych" papierów podnosi koszt alternatywny trzymania aktywów, które nie generują odsetek ani dywidend, a do takich należy Bitcoin. Po trzecie, rynek akcji cechuje słaba szerokość: wzrosty indeksów są napędzane przez wąską grupę spółek, podczas gdy większość walorów pozostaje w tyle.

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Istotnym wydarzeniem jest decyzja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która zaakceptowała tokenizację akcji. Tokenizacja polega na przenoszeniu tradycyjnych instrumentów finansowych na blockchain w postaci cyfrowych tokenów, co może oznaczać szybsze rozliczenia, handel przez całą dobę oraz łatwiejszy dostęp dla inwestorów z całego świata. Regulacyjna akceptacja technologii blockchain w samym sercu tradycyjnych finansów zwiększa wiarygodność całej branży i może przyciągnąć nowy kapitał.