Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami, Superfund TFI
Na rynkach finansowych dominuje obecnie kilka czynników, które zwykle ciążą aktywom ryzykownym. Po pierwsze, umacnia się dolar amerykański. Silniejsza waluta USA historycznie szkodzi Bitcoinowi, ponieważ zacieśnia globalną płynność, a wycena kryptowaluty wyrażana jest właśnie w dolarach. Po drugie, rosną rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Wyższe oprocentowanie "bezpiecznych" papierów podnosi koszt alternatywny trzymania aktywów, które nie generują odsetek ani dywidend, a do takich należy Bitcoin. Po trzecie, rynek akcji cechuje słaba szerokość: wzrosty indeksów są napędzane przez wąską grupę spółek, podczas gdy większość walorów pozostaje w tyle.
Istotnym wydarzeniem jest decyzja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która zaakceptowała tokenizację akcji. Tokenizacja polega na przenoszeniu tradycyjnych instrumentów finansowych na blockchain w postaci cyfrowych tokenów, co może oznaczać szybsze rozliczenia, handel przez całą dobę oraz łatwiejszy dostęp dla inwestorów z całego świata. Regulacyjna akceptacja technologii blockchain w samym sercu tradycyjnych finansów zwiększa wiarygodność całej branży i może przyciągnąć nowy kapitał.
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