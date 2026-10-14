Robert E. Hall w swojej pracy z 1978 r. pokazał znaczenie oczekiwań jednostek co do przyszłości w wahaniach ich konsumpcji. Mowa tu o koncepcji oczekiwań w cyklu życia, wedle której ludzie planują wydatki (i swoją konsumpcję) na podstawie tego, jak przewidują swój dochód w całym cyklu swojego życia, i robią to racjonalnie. Przykładowo, młoda osoba może wziąć duży kredyt na pokrycie bieżących potrzeb konsumpcyjnych (np. zakupu mieszkania), bo spodziewa się, że wraz ze stażem pracy i rozwojem swojej kariery będzie zarabiać w przyszłości więcej, więc koszt kredytu nie będzie tak dotkliwy. Istotne z perspektywy ekonomicznej jest to, że w przeciwieństwie do wcześniejszych idei, w ramach konsumpcji sterowanej oczekiwaniami względem cyklu życia, bieżące (i chwilowe) zmiany dochodów powinny wywoływać raczej ograniczone zmiany konsumpcji. Hall nie jest jedynym autorem tych koncepcji – rozwijali je przed nim Friedman (hipoteza dochodu permanentnego) czy Modigliani (teoria wygładzania konsumpcji w cyklu życia). Hall jednak pokazał, że przy dodaniu do powyższych koncepcji założenia o tym, że oczekiwania ludzi są racjonalne, uzyskujemy obraz konsumenta, który dobrze planuje swoje wydatki, tak, że uwzględnia wszystkie dostępne mu na dziś informacje w kształtowaniu oczekiwań co do swojej przyszłej konsumpcji. Oznacza to zarazem, że zmiany konsumpcji są nieprzewidywalne, są „błądzeniem losowym”, bo wynikają z pojawienia się zupełnie nowej informacji (a w małym stopniu np. ze zmian w dochodzie jednostek czy ze zmian stóp procentowych). Empiryczna koroboracja tych ustaleń okazała się mniej istotna niż ich metodologiczna strona, tj. wprowadzenie pewnych rozwiązań w modelowaniu funkcji użyteczności dziś uznawanych za standardowe mikropodstawy modeli makroekonomicznych, a samo zagadnienie racjonalnych oczekiwań stało się kluczowym elementem modeli wahań koniunktury, bowiem dzięki temu można rozumieć, w jaki sposób konsumenci i firmy mogą reagować na zmiany czynników makroekonomicznych wywoływanych przez działania banku centralnego czy rządu.

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Hall zajmował się także dwiema innymi ideami istotnymi z punktu widzenia makroekonomicznej stabilności: teorią realnego cyklu koniunkturalnego i zagadnieniem „lepkich płac”. W ramach tego pierwszego wykazał, że jednym z istotnych elementów dla zrozumienia wahań koniunktury są firmy monopoliści, bowiem zmiany produktywności firm (odzwierciedlane w wahaniach koniunktury w ramach teorii realnego cyklu koniunkturalnego Kydlanda i Prescotta) wynikają z siły monopolu do ustalania cen powyżej kosztu krańcowego i posiadania pewnych nadwyżek mocy produkcyjnych. Dobra koniunktura nie oznacza koniecznie, że pracownicy stają się bardziej produktywni, może bowiem znaczyć, że firmy dotychczas dysponujące niewykorzystanymi nadwyżkami, zaczynają je wykorzystywać. W kontekście wahań koniunktury warto też wskazać badania Halla dotyczące sztywności płac, tj. dawnej keynesowskiej idei, że płace nie reagują zbyt szybko na zmiany koniunktury. Gdy koniunktura jest dobra, pracodawcy na tym zyskują, bo nie podnoszą na bieżąco płac. Gdy spada produktywność i pogarsza się koniunktura, zysk firmy z zatrudnienia nowej osoby kurczy się i jest mniej pewny, dlatego firmy nie poszukują nowych pracowników, nie chcąc ryzykować zatrudnienia niedopasowanego do ich potrzeb pracownika. W pracy z Paulem Milgromem z 2008 r. Hall zauważył, że w negocjacjach płacowych groźba zerwania rozmów i szukania innej pracy jest mało wiarygodna, bo obie strony straciłyby wtedy korzyść ze współpracy. W praktyce strony odrzucają oferty i składają kontroferty, więc o ich sile przetargowej decyduje koszt przeciągania rozmów, czyli utracona pensja i utracona produkcja, który niewiele zależy od koniunktury. Dlatego płace słabo reagują na sytuację na rynku pracy. W standardowym modelu spadek produktywności osłabia pozycję pracowników, którzy godzą się na niższe płace, przez co zatrudnianie nadal się firmom opłaca. U Halla i Milgroma ten mechanizm słabnie: płace są sztywne, spadają mniej niż produktywność, firmy ograniczają rekrutację, przez to bezrobocie w czasie dekoniunktury rośnie dużo bardziej. Pytanie, na ile płace są sztywne, należy dziś do kluczowych sporów makroekonomii rynku pracy, a model Halla i Milgroma jest jedną ze standardowo stosowanych odpowiedzi.

Hall, co ważne, tworzył swoje główne prace w turbulentnym otoczeniu makroekonomicznym. Z jednej strony kryzys paliwowy, który pociągnął za sobą kryzys inflacji i stagnację gospodarczą w USA od początku lat 70., był wyzwaniem dla polityki gospodarczej. Z drugiej zaś strony, koniec „konsensusu Bretton Woods” na początku lat 70. to także wyzwanie naukowe – był to bowiem koniec dominacji tradycyjnego keynesizmu jako domyślnego stanowiska makroekonomicznego. Istotą problemu było to, że wahania koniunktury „powróciły” jako problem gospodarczy, ale tym razem w świecie pieniądza fiducjarnego oraz dużo bardziej zglobalizowanego świata, nieodpornego zarazem na szoki polityczne czy globalne. Te same problemy powróciły w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy ponownie wydało się, że problem wahań koniunktury przygasł. Tym razem jednak dużo większego znaczenia nabrała „finansjalizacja” świata. W tym kontekście na istotności zyskała polityka pieniężna, czym zajmował się drugi z laureatów, Woodford.

Michael Woodford wpisuje się w tradycję nowokeynesowską, w tzw. syntezę – połączenie metod, podejść i założeń obecnych w tradycji neoklasycznej z niektórymi ideami Keynesa dotyczącymi zaburzeń w działaniu mechanizmu rynkowego, jak sztywność cen i płac oraz niedoskonałość konkurencji. Jest on jednym z pierwszych twórców mikropodstaw do makroekonomicznego modelu nowokeynesowskiego, której to konstrukcji teoretycznej używał do badania szeregu różnych tematów. W początkach swojej kariery zajmował się zagadnieniem, czy wahania gospodarcze mogą wynikać tylko ze zmian przekonań (koncepcja tzw. plam na Słońcu, tj. czynnika bez znaczenia ekonomicznego wywołującego jednak zmiany na zasadzie mechanizmu samospełniającej się przepowiedni).

Również u Woodforda znaczenie mają oczekiwania, tym razem jednak odniesione do działań banku centralnego. Jego prace pozwalają m.in. wyjaśniać, dlaczego decyzje banku centralnego wpływają na całą gospodarkę. Zmiany stóp procentowych nie działają w jego koncepcji jedynie poprzez zmiany np. kosztu kredytów, lecz także przez kanał oczekiwań, tj. to, jakiej stopy procentowej spodziewają się konsumenci i firmy w przyszłości. Przykładowo, jeśli bank centralny podnosi stopy dzisiaj, ale zapowiada szybki powrót do niskich poziomów, reakcja gospodarki może być inna niż wtedy, gdy przekonuje uczestników rynku, że restrykcyjna polityka utrzyma się przez dłuższy czas, ponieważ decyzje o zakupie mieszkania, inwestycji w fabrykę itp. zależą od kosztów finansowania w całym okresie (a zatem od przewidywań przyszłych stóp procentowych), którego dotyczy decyzja, a nie tylko od dzisiejszej stopy procentowej. Duże znaczenie na tej podstawie zyskało w oczach ekonomistów forward guidance, czyli narzędzie banku centralnego polegające na oficjalnym zapowiadaniu i ogłaszaniu zamiarów co do przyszłej polityki (a nie tylko obecnych decyzji) – narzędzie oparte zatem o sterowanie i koordynowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych co do przyszłości.

Istotne w tym kontekście jest także samo uzasadnienie polityki celu inflacji jako celu działania banku centralnego. Gdy firmy zmieniają ceny w różnych momentach (co wynika ze sztywności cen), inflacja rozrzuca ceny względne między tymi firmami, które już podniosły ceny, a tymi, które jeszcze tego nie zrobiły. To z kolei zniekształca alokację produkcji, więc inflacja wywołuje konkretne straty gospodarcze. Dało to teoretyczne uzasadnienie strategii celu inflacji, którą od lat 90. przyjmowały kolejne banki centralne, w tym NBP. Istotna w tym kontekście jest także idea naturalnej stopy procentowej, innej niż stopa rynkowa ustalana przez bank centralny. Jeśli bank centralny reaguje na inflację zbyt słabo, oczekiwania tracą kotwicę. Gdy podnosi stopy silniej niż wzrost inflacji, gospodarka zyskuje stabilną równowagę. To częściowo tłumaczy inflację lat 70.

W latach 90. Woodford rozwijał tzw. fiskalną teorię poziomu cen. Jeśli rząd prowadzi politykę budżetową charakteryzującą się tak dużymi wydatkami i deficytami, że jest to nie do utrzymania w długim okresie (nie będzie w stanie spłacić obligacji z wpływów z podatków), to zadłużenie publiczne zostanie zmniejszone poprzez wzrost inflacji (ta bowiem zmniejsza nominalną wartość długów). Ekonomiści ci zauważają, że rządy będące w złej sytuacji budżetowej nie zdecydują się na ogłoszenie bankructwa w celu pozbycia się swoich długów, lecz raczej wybiorą drogę „zjadania” długu przez podniesienie inflacji. W tej teorii odpowiedzią na zagrożenie inflacją jest więc dyscyplina budżetowa, a nie polityka monetarna.

Podsumowując, dorobek obu autorów jest nie do podważenia w dziedzinie narzędzi rozumienia, modelowania i kształtowania polityki gospodarczej nakierowanej na utrzymanie stabilności gospodarki. Z punktu widzenia chronologii, powinni oni zostać zapewne docenieni przez Szwedzką Akademię wcześniej, bowiem są oni przedstawicielami bardzo „tradycyjnego” podejścia, którego rozwinięcia i kreatywne wykorzystania same częściowo doczekały się już także wyróżnień ekonomicznym Noblem. Wraz z wieloma ekonomicznymi Noblami z tej dekady może to tworzyć wrażenie, że istotne odkrycia w ekonomii dokonały się w drugiej połowie XX wieku, tymczasem od tego okresu ekonomia zyskała bardzo wiele nowych idei, ciekawych badań i teorii. Nie da się jednak zaprzeczyć, że modele i teorie wypracowane przez Halla oraz Woodforda służą dziś za standardowe narzędzia w polityce gospodarczej.