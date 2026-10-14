Udana aukcja w Warszawie

Na przetargu zgłosili apetyt na obligacje za ponad 20 mld zł, przy czym aż połowa przypadła na przecenione obligacje stałokuponowe. Przed południem Ministerstwo Finansów sprzedało papiery za 12 mld zł, a w popołudniowej dogrywce za dodatkowe 1,4 mld zł. Na obecnych poziomach cen inwestorzy wciąż są gotowi zwiększać ekspozycję na duration. Obligacje 2-letnie oferują 4,80 proc., 5-latka prawie 6 proc., a dziesięcioletnia seria DS0436 6,40 proc. To potężna premia w relacji do stopy referencyjnej i bieżących kosztów finansowania.

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Zaskocznie cenami w USA

Publikacja danych inflacyjnych z USA popsuła jednak poranne nastroje i wiarę w koniec przeceny. Wyższa od oczekiwań dynamika cen za Oceanem ponownie rozbudziła obawy o kolejne podwyżki stóp dolarowych, wywołując wzrost rentowności na rynkach długu. Przecena szybko dotarła również do Polski, gdzie ceny obligacji spadły poniżej poziomów akceptowanych na aukcji. To pokazuje, jak szybko globalny impuls inflacyjny potrafi zneutralizować nawet bardzo solidny popyt na krajowe papiery skarbowe. Wysokie ceny ropy i coraz ostrożniejsza komunikacja RPP dodatkowo komplikują perspektywy rynku. Aukcja potwierdziła, że kapitał gotowy do kupowania polskich obligacji nie zniknął. Problemem pozostaje jednak wielkość buforu, którego inwestorzy będą żądać za ponoszenie ryzyka stopy procentowej.