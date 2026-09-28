Kraj

  • CREEPY JAR – wyniki za I półrocze
  • COMP – wyniki za I półrocze
  • CREOTECH INSTRUMENTS – wyniki za I półrocze
  • ERBUD – wyniki za I półrocze
  • ONDE – wyniki za I półrocze
  • VOXEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 4 grudnia
  • NTT SYSTEM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,22 zł dywidendy na papier; wypłata 30 grudnia
  • KOLEJKOWO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,25 zł dywidendy na papier; wypłata 13 październik
  • COSMA – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i statucie spółki

Świat

  • Japonia – protokół z posiedzenia Banku Japonii