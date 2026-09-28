Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 28.09.2026
Wyniki półroczne Creepy Jar, Comp, Creotech Instruments i Onde; protokół z posiedzenia Banku Japonii. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
28.09.2026 06:05
Publikacja:
28.09.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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CREEPY JAR – wyniki za I półrocze
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COMP – wyniki za I półrocze
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CREOTECH INSTRUMENTS – wyniki za I półrocze
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ERBUD – wyniki za I półrocze
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ONDE – wyniki za I półrocze
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VOXEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 4 grudnia
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NTT SYSTEM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,22 zł dywidendy na papier; wypłata 30 grudnia
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KOLEJKOWO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,25 zł dywidendy na papier; wypłata 13 październik
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COSMA – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i statucie spółki
Świat
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Japonia – protokół z posiedzenia Banku Japonii