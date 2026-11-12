Spotkanie najważniejszych postaci rynku finansowego w Polsce Parkiet ExChange już we wtorek, 17 listopada w Sali Notowań GPW
Co przyniesie 2027 rok? Jakie wyzwania, trendy i decyzje ukształtują polską gospodarkę i rynki finansowe? Gdzie pojawią się nowe możliwości, a jakie ryzyka mogą wpłynąć na kierunek rozwoju biznesu i rynku kapitałowego?
Odpowiedzi poszukają uczestnicy Parkiet ExChange, spotkania Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet" oraz „Rzeczpospolitej”. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2026 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.
Spotkanie otworzą Przemysław Tychmanowicz, redaktor naczelny „Parkietu" oraz Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Gremi Media SA i Grupy PTWP.
Pierwszy panel dyskusyjny, „Rok 2027 oczami prezesów – co czeka polską gospodarkę i biznes?" (godz. 11:15), poprowadzi Paweł Czuryło, szef pionu ekonomia w „Rzeczpospolitej”. Wezmą w nim udział:
Rozmowa dotyczyć będzie polskiej gospodarki w 2027 r., kosztu i dostępności kapitału oraz największych ryzyk dla biznesu. Paneliści ocenią wpływ sytuacji geopolitycznej na stabilność prowadzenia działalności i omówią inwestycje infrastrukturalne, energetyczne i obronne. Zastanowią się też, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz gdzie leżą największe potencjały wzrostu.
O godz. 12:00 odbędzie się rozmowa Przemysława Tychmanowicza z Dariuszem Adamskim, zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
W panelu „Rok 2027 rokiem rynku kapitałowego?" (godz. 12:10) wystąpią:
Tematem numer jeden będzie Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) i pytanie, czy rzeczywistość sprosta wielkim oczekiwaniom. Dyskutanci omówią regulacje i ich wpływ na firmy inwestycyjne oraz wykorzystanie nowych technologii w branży. Sprawdzą, czy w 2027 r. będą dominować przyspieszone budowy ksiąg (ABB) i oferty wtórne (SPO), czy w końcu wrócą debiuty (IPO). Na liście tematów do rozmowy są także przegląd PPK, czyli wielkie zmiany albo kosmetyka, konsolidacja rynku TFI i domów maklerskich oraz family office jako potencjalnie nowa siła na polskim rynku.
Po przerwie kawowej (12:40) rozpocznie się panel „Wielki zakład na 2027: gdzie będą najlepsze stopy zwrotu?" (godz. 12:50). Moderatorem będzie Przemysław Tychmanowicz, a gośćmi:
Uczestnicy zmierzą się z pytaniem, czy kapitał zagraniczny zwiększy zaangażowanie w Polsce, i ocenią perspektywy GPW na 2027 r. Wskażą sektory, które mogą zostać liderami rynku. Omówią rynek obligacji korporacyjnych i skarbowych oraz private debt, a także to, czy nad Wisłą nadchodzi czas przełomu w inwestowaniu pasywnym.
Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje zgłoszenie przez formularz na stronie konferencje.rp.pl.
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