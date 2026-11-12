Co przyniesie 2027 rok? Jakie wyzwania, trendy i decyzje ukształtują polską gospodarkę i rynki finansowe? Gdzie pojawią się nowe możliwości, a jakie ryzyka mogą wpłynąć na kierunek rozwoju biznesu i rynku kapitałowego? 

Odpowiedzi poszukają uczestnicy Parkiet ExChange, spotkania Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet" oraz „Rzeczpospolitej”. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2026 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

Spotkanie otworzą Przemysław Tychmanowicz, redaktor naczelny „Parkietu" oraz Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Gremi Media SA i Grupy PTWP.

Panel I: Prezesi o gospodarce

Pierwszy panel dyskusyjny, „Rok 2027 oczami prezesów – co czeka polską gospodarkę i biznes?" (godz. 11:15), poprowadzi Paweł Czuryło, szef pionu ekonomia w „Rzeczpospolitej”. Wezmą w nim udział:

  • Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
  • Przemysław Paprotny, prezes zarządu PwC Polska,
  • Mikołaj Raczyński, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • Lech Gałkowski, wiceprezes zarządu Erste Bank Polska,
  • Artur Popko, prezes zarządu Budimexu.

Rozmowa dotyczyć będzie polskiej gospodarki w 2027 r., kosztu i dostępności kapitału oraz największych ryzyk dla biznesu. Paneliści ocenią wpływ sytuacji geopolitycznej na stabilność prowadzenia działalności i omówią inwestycje infrastrukturalne, energetyczne i obronne. Zastanowią się też, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz gdzie leżą największe potencjały wzrostu.

Głos regulatora

O godz. 12:00 odbędzie się rozmowa Przemysława Tychmanowicza z Dariuszem Adamskim, zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Panel II: Czy 2027 będzie rokiem rynku kapitałowego?

W panelu „Rok 2027 rokiem rynku kapitałowego?" (godz. 12:10) wystąpią:

  • Zbigniew Wójtowicz, prezes zarządu Investors TFI,
  • Grzegorz Koczwara, dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku,
  • Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego VeloBanku,
  • Dominika Niewiadomska-Siniecka, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tematem numer jeden będzie Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) i pytanie, czy rzeczywistość sprosta wielkim oczekiwaniom. Dyskutanci omówią regulacje i ich wpływ na firmy inwestycyjne oraz wykorzystanie nowych technologii w branży. Sprawdzą, czy w 2027 r. będą dominować przyspieszone budowy ksiąg (ABB) i oferty wtórne (SPO), czy w końcu wrócą debiuty (IPO). Na liście tematów do rozmowy są także przegląd PPK, czyli wielkie zmiany albo kosmetyka, konsolidacja rynku TFI i domów maklerskich oraz family office jako potencjalnie nowa siła na polskim rynku.

Panel III: Wielki zakład na 2027

Po przerwie kawowej (12:40) rozpocznie się panel „Wielki zakład na 2027: gdzie będą najlepsze stopy zwrotu?" (godz. 12:50). Moderatorem będzie Przemysław Tychmanowicz, a gośćmi:

  • Radosław Cholewiński, członek zarządu Skarbiec TFI,
  • Tomasz Wróbel, Country Manager Virtune,
  • Sylwia Jaśkiewicz, CFA, dyrektor zarządzająca w Wydziale Analiz i Rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ,
  • Paweł Danielewicz, menedżer ds. portfeli w Erste Biuro Maklerskie.

Uczestnicy zmierzą się z pytaniem, czy kapitał zagraniczny zwiększy zaangażowanie w Polsce, i ocenią perspektywy GPW na 2027 r. Wskażą sektory, które mogą zostać liderami rynku. Omówią rynek obligacji korporacyjnych i skarbowych oraz private debt, a także to, czy nad Wisłą nadchodzi czas przełomu w inwestowaniu pasywnym.

Jak wziąć udział

Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje zgłoszenie przez formularz na stronie konferencje.rp.pl.

Zapisy: konferencje.rp.pl/wydarzenia/8667-parkiet-exchange

Foto: Parkiet