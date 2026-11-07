W październiku 2026 roku wielkość obrotu złotem na giełdzie moskiewskiej osiągnęła historyczny szczyt. Sprzedano 52,2 tony o wartości 573,4 mld rubli (dziś to 27,7 mld zł). W ujęciu fizycznym wartość ta wzrosła o 62 proc. w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, a w ujęciu pieniężnym – 1,7-krotnie, poinformowała giełda w Moskwie.

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Złoto, srebro, platyna i pallad idą w Moskwie jak woda

Łączny obrót metalami szlachetnymi na moskiewskim parkiecie wyniósł 590 mld rubli. To najlepszy miesięczny wynik w historii rynku. Przy czym rośnie z miesiąca na miesiąc. Poprzedni rekord padł we wrześniu i wynosił 557,1 mld rubli. Złoto stanowiło ponad 97 proc. obrotu.

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Srebra inwestorzy kupili blisko 100 ton o wartości 15,1 mld rubli, palladu - kruszcu droższego, bo rzadszego od złota – 283 kg o wartości 803 mln rubli. Chętni na platynę kupili jej 147 kg płacąc 611 mln rubli.

Kto kupował kruszce? Inwestorzy indywidualni odpowiadali za 4,7 proc. obrotu złotem, 19,1 proc. obrotu srebrem, 34,3 proc. obrotu palladem i 31 proc. obrotu platyną.

Anton Nikitin, dyrektor zarządzający Giełdy Moskiewskiej, zauważył, że platforma rozwija swoją infrastrukturę rynkową, w tym dodaje usługi dla handlu wielkoseryjnego i wydłuża godziny sesji giełdowych. 2 listopada poinformowano, że łączna wielkość obrotu na rynkach giełdy w październiku 2026 r. wyniosła 212,9 bln rubli (5,95 bln zł). Na rynku metali szlachetnych wielkość transakcji spot i swap w głównym obiegu w październiku 2026 r. wyniosła 590 mld rubli.

Wrzesień też rekordowy na giełdzie w Moskwie

We wrześniu obrót metalami szlachetnymi na parkiecie w Moskwie w głównym obiegu przekroczył 557 mld rubli. Jest to wynik dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku 2026 r. transakcje na rynku metali szlachetnych osiągnęły prawie 4 bln rubli. Inwestorzy zwiększają zakupy w miarę niekorzystnej sytuacji międzynarodowej i na rozpętanej przez Kreml wojnie.

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Łączna liczba transakcji we wrześniu zwiększyła się o 18 proc. do 302,1 tysięcy. Złota we wrześniu sprzedano 45,9 tony, co stanowi wzrost o 61 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Srebra Rosjanie kupili 80,4 tony o wartości 13,9 mld rubli, platyny – 121 kg o wartości 584 mln rubli, a palladu – 142 kg o wartości 497 mln rubli.

„Parkiet" zwraca uwagę, że są to dane wyłącznie giełdy moskiewskiej. Od wojny Putina nie są one weryfikowane przez niezależnych audytorów i agencje zagraniczne.