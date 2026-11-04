Demokraci odnieśli wielkie zwycięstwo w wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Sama wygrana nie jest chyba zaskoczeniem. Niespodzianką może być co najwyżej jej skala?

Faktycznie sama wygrana nie jest zaskoczeniem, ponieważ w ostatnich dniach i tygodniach popularność Demokratów bardzo mocno wzrosła. Natomiast skala tego zwycięstwa, największa od lat 1974–1976 i afery Watergate, zdecydowanie jest pewnym zaskoczeniem.

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Skupmy się na przełożeniu tych wydarzeń na rynki finansowe. Pierwszą reakcją było przede wszystkim osłabienie dolara. Dlaczego amerykańska waluta traci?

Tutaj mamy kilka kwestii. Pierwsza dotyczy oczywiście polityki fiskalnej. Kiedy patrzymy na wybory, zwykle analizujemy, jakie podejście do polityki fiskalnej prezentują poszczególne partie. Historycznie to Demokraci byli stroną opowiadającą się za nieco luźniejszą polityką fiskalną i wyższymi wydatkami. Natomiast prezydent Donald Trump nie zrealizował zapowiedzi dotyczących zacieśnienia polityki fiskalnej. Wydaje się, że podział władzy, czyli Kongres kontrolowany przez Demokratów i prezydent reprezentujący Republikanów, może przynieść pozytywne zaskoczenia w tym zakresie. Widać to również po rentownościach dziesięcioletnich obligacji amerykańskich, które nie wzrosły. Po publikacji wstępnych wyników z poszczególnych okręgów zanotowaliśmy nawet ich lekki spadek. To pozytywna informacja. Druga kwestia związana z dolarem dotyczy limitu zadłużenia oraz potencjalnych shutdownów, czyli okresowego wstrzymania pracy administracji federalnej. Budżet trzeba będzie uchwalić, a to oznacza konieczność porozumienia pomiędzy Kongresem a prezydentem USA. Być może będziemy mieli do czynienia ze wstrzymaniem prac rządu na kilka dni, a nawet kilka tygodni. Do tego dochodzi limit zadłużenia, który trzeba będzie podnieść w drodze ustawy. Zobaczymy, czy w przyszłym roku uda się odpowiednie rozwiązania przeforsować. Podejrzewam, że może być z tym trochę problemów.

Dolar osłabił się w pierwszej reakcji na wyniki wyborów. Pytanie jednak, czy ta tendencja może utrzymać się w dłuższym terminie. Wiadomo, że bezpośrednio po ważnych wydarzeniach politycznych rynki potrafią reagować nerwowo. Tymczasem Rezerwa Federalna prawdopodobnie będzie dalej podwyższać stopy procentowe. Czy to nie powinno wspierać dolara?

Spodziewam się, że w grudniu jeszcze dojdzie do podwyżki, aby uspokoić obawy inflacyjne, ograniczyć oczekiwania inflacyjne i zakotwiczyć je na odpowiednich poziomach. Natomiast istotną kwestią może być ewentualne wstrzymanie części inwestycji w centra danych. W Teksasie mieliśmy zaskoczenia nie tylko w wyborach do Izby Reprezentantów i Senatu, ale również w wyborach gubernatorskich. Może to oznaczać, że budowa centrów danych związanych z działalnością największych spółek technologicznych i półprzewodnikowych ulegnie pewnemu spowolnieniu lub wstrzymaniu. To z kolei może bezpośrednio przełożyć się na kwestie inflacyjne. Może to zmniejszyć skłonność Fedu do podwyższania stóp procentowych. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli spojrzymy na konsumpcję w USA, zobaczymy bardzo duże rozwarstwienie społeczne. Dlatego nie byłbym aż tak przekonany co do tempa zacieśniania polityki pieniężnej, jakie obecnie wycenia rynek.

To, co dzieje się z dolarem, ma również przełożenie na rynek surowców i towarów. Widzimy to chociażby na złocie, które po kilku słabych tygodniach wróciło powyżej 4 tys. dolarów za uncję. Mimo ostatnich spadków prognozy dla złota cały czas pozostawały optymistyczne. Czy właśnie obserwujemy moment zwrotny?

W ostatnim czasie złoto przynajmniej częściowo powiązało swoje zachowanie z rentownościami obligacji. Jeżeli pojawią się oczekiwania dotyczące mniej jastrzębiej polityki monetarnej, można zakładać, że złoto, jako aktywo będące w pewnym sensie substytutem amerykańskich obligacji, będzie radziło sobie całkiem nieźle. Natomiast podstawowe pytanie brzmi, czy Fed rzeczywiście zdecyduje się na mniej jastrzębią politykę, zgodnie z moimi oczekiwaniami.

Wspomniałeś wcześniej o centrach danych. To ciekawy wątek również z punktu widzenia amerykańskiej giełdy. Wiemy, że w ostatnim czasie hossa na Wall Street była w dużej mierze napędzana przez spółki technologiczne i inwestycje związane ze sztuczną inteligencją. Czy zwycięstwo Demokratów może stać się problemem dla amerykańskiego rynku akcji?

Absolutnie tak. Największe spółki mogą stracić po zwycięstwie Demokratów w wyborach gubernatorskich w Teksasie. Mam na myśli chociażby Microsoft czy Alphabet. To podmioty szczególnie narażone na ewentualne ograniczenia w budowie centrów danych. Dlatego bardzo uważnie przyglądałbym się temu, co wydarzy się w kolejnych dniach i tygodniach, zwłaszcza zapowiedziom polityków demokratycznych. Tylko czy nie będzie znowu tak, że nawet jeśli na Wall Street dojdzie do korekty, okaże się ona stosunkowo krótka i łagodna? Amerykańskie indeksy otrzepią się z kurzu i ponownie ruszą na północ??

Tak właśnie było historycznie. Jeżeli przeanalizujemy ostatnich 19 cykli wyborczych, to średnia stopa zwrotu z indeksu S&P 500 po 120 dniach handlowych wynosiła około 13 proc., niezależnie od scenariusza politycznego. Rynki radziły sobie dobrze. Zazwyczaj przez pierwsze 40–50 dni po zmianie układu sił w wyniku wyborów połówkowych obserwowaliśmy pewnego rodzaju wstrzymanie oddechu i częściowy odwrót od ryzyka. Natomiast później indeks S&P 500 regularnie rósł. To oczywiście nie oznacza, że tym razem nie może być inaczej. Ale warto pamiętać, że od 1950 roku ani razu po 120 dniach handlowych od wyborów połówkowych nie mieliśmy straty na indeksie S&P 500. To interesująca statystyka.

Przejdźmy do ropy naftowej. W tym przypadku wszyscy patrzą przede wszystkim na sytuację na Bliskim Wschodzie. Czy amerykańskie wybory mogą wpłynąć na rozwój wydarzeń w tym regionie? Pojawiały się przecież teorie, że Iran chciał przed wyborami zwiększyć presję w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, aby utrzymać wysokie ceny ropy i w ten sposób osłabić poparcie Amerykanów dla Donalda Trumpa.

Sama ropa była szalenie istotna w tych wyborach. Zresztą jeżeli spojrzymy na wskaźnik popularności polityki gospodarczej Donalda Trumpa i zestawimy go z zachowaniem cen ropy Brent, to w ostatnich miesiącach widzimy bardzo silną zależność. Dlatego jestem bardzo zdziwiony, że prezydent Trump nie zrobił więcej w ostatnim miesiącu czy dwóch miesiącach, aby doprowadzić do spadku cen ropy. Natomiast istotne jest to, że zmiany w Kongresie nie wchodzą w życie natychmiast. Nowy układ sił zacznie obowiązywać dopiero na początku przyszłego roku, w styczniu. W tym okresie przejściowym Donald Trump wciąż może mieć pewną sprawczość w zakresie wojny w Iranie czy finansowania sił zbrojnych. Później większe znaczenie będzie miał Kongres, który dysponuje tak zwanym power of the purse, czyli prawem do decydowania o wydatkowaniu środków publicznych. Osobiście, przy tak przytłaczającym zwycięstwie Demokratów, nie spodziewałbym się jednak, żeby Donald Trump szczególnie wyrywał się do podejmowania większych działań. Może bowiem stać się tak zwaną kulawą kaczką, czyli politykiem, który teoretycznie wciąż sprawuje władzę, ale w praktyce w dużym stopniu utracił swoją polityczną sprawczość. Nawet politycy z jego własnej partii mogą zacząć powoli pozycjonować się przed kolejnymi wyborami i dystansować się od Donalda Trumpa, który obecnie jest postacią częściowo spaloną politycznie.

Jest jeszcze jeden wątek, to kryptowaluty. Pojawiają się opinie, że zwycięstwo Demokratów jest porażką dla rynku kryptowalut. Tymczasem sam rynek przyjął wyniki wyborów dość spokojnie.

Tak, rynek zareagował dość spokojnie, ale nie jest to dla mnie większym zaskoczeniem. Donald Trump miał przynieść przełom na rynku kryptowalut, ale w praktyce ten przełom dotyczył głównie Trumpcoina, który najpierw pozwolił osiągnąć szybkie zyski, a później mocno stracił. Natomiast jeżeli spojrzymy na szeroki rynek kryptowalut, okazuje się, że ustawa Clarity Act ostatecznie nie została uchwalona. Nie przyjęto również innych rozwiązań legislacyjnych, które miały ułatwić bitcoinowi osiągnięcie rzeczywiście większej funkcjonalności. Dlatego nie dziwi mnie, że po wyborach nie obserwujemy większych spadków na rynku kryptowalut albo są one bardzo ograniczone i dotyczą konkretnych aktywów.–