Fed, EBC i Bank Japonii w tym tygodniu będą decydować o kształcie polityki pieniężnej. We wrześniu zgodnie podniosły stopy procentowe o 25 pb. Tym razem będzie pauza?

Tak, teraz należy spodziewać się przerwy. W ostatnim czasie spadło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w październiku. Fed oczywiście jest pod taką samą presją jak inne główne banki centralne, chodzi o odpowiedź na pytanie, jak bardzo ceny energii przełożą się na pozostałe ceny w gospodarce.

Reklama Reklama

Czy docelowe stopy procentowe na tych głównych rynkach będą dużo wyższe niż obecnie?

EBC, według założeń rynkowych, w grudniu może podnieść stopy procentowe, jeżeli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał i będą rosły ceny energii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych bazowy scenariusz jest taki, że w październiku będzie pauza i kolejnej podwyżki można się spodziewać albo w końcówce roku, albo w pierwszym kwartale 2027 r. Ale rynek będzie musiał obniżyć swoje oczekiwania, bo przeszarżował. Spodziewał się dużo wyższego poziomu stóp w USA, a moim zdaniem nie ma podstaw, żeby aż tak bardzo zacieśniać politykę monetarną.

A co zrobi nasza RPP w listopadzie? Czy zdecyduje się na ruch w górę? W ostatnich tygodniach traci złoty?

Rynek mocno gra na podwyżkę stóp procentowych w Polsce, licząc nawet na trzy-cztery ruchy w górę w ciągu kilku kwartałów. W listopadzie będzie nowa projekcja inflacji. Czy będzie podwyżka stóp? To jest trochę loteria. Obserwując prognozy dwóch wiodących banków w Polsce widzimy, że jeden z zespołów ekonomistów pokazuje ścieżkę inflacji, która 2027 r. wraca do celu, a drugi mówi, że inflacja będzie w kolejnych miesiącach regularnie rok do roku powyżej 4 proc. Nie wiadomo, co z pakietem CPN od początku roku. Styczeń to jest też taki wygodny miesiąc na podwyżki cen wszystkiego. Możemy więc zacząć rok półkę wyżej z koszykiem cenowym. No i to będzie wymagało już reakcji Rady Polityki Pieniężnej. Rynek wycenia, że te podwyżki u nas będą.

W tym tygodniu poznamy raporty wynikowe Alphabetu, Microsoftu i Amazona. Prezesi powiedzą też o planach, perspektywach firm. Poprawi to nastroje na rynku?

Perspektywy wzrostu zysków spółek technologicznych generalnie powodowały, że rynek opierał się wzrostowi rentowności obligacji skarbowych. Ale widzimy, że doszło do pewnej zadyszki czy wątpliwości rynku w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o spółki związane z szeroko rozumianym AI. Zaczęły pojawiać się problemy z finansowaniem, wystrzeliły rentowności obligacji spółek i tzw. spready kredytowe. Inwestorzy ponownie zaczęli sobie zadawać pytanie, czy te wszystkie nakłady związane z rozwojem AI się zwrócą. Raporty spółek, które będą publikowane w tym tygodniu, wypowiedzi ich szefów mogą dać odpowiedź inwestorom na pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Wyniki za III kwartał gigantów technologicznych powinny być zadowalające. Prognozy i oczekiwania są dosyć wygórowane, sytuacja na rynku stała się napięta. Ale można powiedzieć tak ogólnie, że ten sezon wyników w Stanach jest bardzo dobry. Wszyscy skupiają się na technologii, natomiast cała reszta rynku, 8 z 11 sektorów w S&P500 w październiku urosła. Tzw. równoważony indeks S&P 500 również rośnie i jest blisko swoich szczytów. Widzimy więc rotację. Inwestorzy pytają o zwroty z AI, ale nie uciekają z rynku akcji, wybierają inne branże.

Czy na koniec roku S&P500 oraz Nasdaq Composite będą wyżej niż obecnie? Jest szansa na wzrosty cen akcji w USA?

Myślę, że indeksy w Stanach będą na koniec roku trochę wyżej. Była tzw. SaaS apokalipsa, czyli obawy, że już za chwilę nie będzie spółek, które wykonują oprogramowanie. Widzieliśmy spadki ich wycen i rynek sobie z tym poradził. SaaS-y szybko wróciły, spółki z tego sektora mocno odbiły. Obawy o zwroty z AI też szybko miną. Wydaje mi się też, że rynek obligacji złapał już swoje dno. Czyli już gorzej tam nie będzie.

Czy planowane ogromne IPO Antropica w listopadzie nie zakończy rynku byka na giełdzie? Od czasu debiutu SpaceX w czerwcu, amerykańskie indeksy miały rekordy, ale w ostatnich 5 miesiącach poruszają się w trendzie bocznym...

Historia zna wiele takich przypadków, kiedy wiodąca spółka, która przyciągała mnóstwo uwagi, wchodziła na giełdę i potem ta giełda robiła szczyt. Czyli dochodziło do IPO na tzw. górce. Plany Antropica są rozpisane według prospektu chyba do 2045 r. Na dwie dekady do przodu mają zakontraktowane już moce. Ich wizja dla jednych jest ciekawa, dla innych będzie przerażająca. Czy jesteśmy blisko pęknięcia bańki AI? Raczej nie.

A jakie jest Twoje nastawienie do warszawskiej giełdy? WIG i WIG20 utrzymują się blisko rekordów, choć mocno traci złoty...

Nasza giełda jest bardzo odporna na te wszystkie zawirowania dziejące się dookoła. Złoty ucierpiał, ucierpiały obligacje skarbowe, natomiast spółki poprawiają wyniki, podnoszą dywidendy. Przez to stają się coraz bardziej atrakcyjne dla tego kapitału, który inwestuje długoterminowo. Nie widzimy ucieczki inwestorów zagranicznych, bo najpierw powinny pospadać ceny akcji, potem powinien ucierpieć złoty. Mamy przepływ bardziej z rynku obligacji do rynku akcji. Widoczna była korelacja, w tym samym czasie rosły rentowności obligacji i rósł rynek akcji. Można powiedzieć, że na naszym rynku jest rotacja części inwestorów z obligacji do akcji, a część inwestorów być może w ogóle wyszła z polskiego rynku długu.

A wyceny naszych firm nie są już zbyt wysokie?

Spółki notowane na GPW nie są już wyceniane jakoś super atrakcyjnie. Mnożniki wyceny podskoczyły, przychody części spółek się poprawiły, ale dużej części nie. Hossa na WIG20 to jest w dużej mierze hossa mnożnikowa, poprawy wyników operacyjnych spółek, ale niekoniecznie jakiejś super ekspansji przychodowej. Kiedyś ta ekspansja mnożnikowa pewnie się skończy, zwłaszcza, że te mnożniki wyceny naszych firm wzrosły już do takich poziomów zachodnioeuropejskich. Są też zbliżone do wieloletniej średniej. Żeby te wzrosty się utrzymały, nasz rynek musi się stać czempionem, takim diamentem w koronie. Więc trzymajmy kciuki, żeby kapitał zauważył, że nasze spółki są świetne. Moje nastawienie do rynku jest optymistyczne. Mamy wielką odporność na czynniki, które powinny powodować słabość rynku akcji, a nie powodują. Zakładam, że te czynniki mają szansę się poprawić.