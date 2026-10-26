Kurs złota i bitcoina przechodziły w lipcu podobny kryzys i zeszły poniżej swoich psychologicznych granic, złoto przebiło w dół 4 tys. dolarów za uncję, a bitcoin spadł do 59 tysięcy dolarów. Dzisiaj jednak ich losy są zupełnie inne. Co się z dzieje z tymi aktywami?

Złoto jest cały czas niewolnikiem tego, co dzieje się na rynku stóp procentowych. Już od dłuższego czasu obserwowaliśmy ten wzrost rentowności, w Stanach Zjednoczonych 10-letnie rentowności wzrosły w okolice 5,3 proc. Teraz spadły do 4,9 proc. ze względu na rosnące oczekiwania podwyżek stóp procentowych. Nie będzie to raczej oczywiście najbliższa środa, ale najprawdopodobniej w grudniu będziemy mieli kolejną podwyżkę, z powodu wysokiej inflacji. Złoto w krótkim terminie przede wszystkim zależy od tego, jak zachowują się rynkowe stopy procentowe, w tym wypadku rentowności, ta korelacja jest bardzo duża. Widzimy pewien rozdźwięk, ponieważ banki centralne w dalszym ciągu złoto kupują, jednak te ostatnie kilka miesięcy było wyraźnie pod presją rosnących stóp procentowych. I dopóki ta narracja będzie, że stopy procentowe muszą być podnoszone, bo trzeba walczyć z inflacją, a ropa naftowa na bardzo wysokich poziomach będzie jeszcze te oczekiwania inflacyjne podbijała, to złoto będzie cały czas ich zakładnikiem. Ja w dalszym ciągu uważam, że złoto ma szansę na wzrosty, ale jesteśmy coraz bliżej końca roku, więc 5000 dolarów za uncję jest w tym momencie mało prawdopodobne.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Inwestycje Prognozy cen złota na koniec 2026 roku. Raport analityków Złoto może kosztować na koniec 2026 roku 4350-4650 USD za uncję. Oznaczałoby to zmianę od spadku o ok. 0,4 proc. do wzrostu o 6,5 proc. względem ko...

Co musiałoby się wydarzyć, żeby ten kurs wzrósł do takiego poziomu? Gwałtownie zawarty pokój w Iranie?

Zdecydowanie, ten konflikt musiałby się kompletnie zakończyć, a cena ropy naftowej spaść nawet o połowę, co by zabiło inflację, to byłby już koniec podwyżek stóp procentowych. I to byłoby czynnikiem, który mógłby w tym momencie złoto faktycznie podbić. Ale to mało prawdopodobne, natomiast mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i one wpływają zarówno na złoto, jak i na Bitcoina, jak i Wall Street.

Czy podwyżki stóp procentowych tuż przed wyborami mogłyby wpłynąć na wynik wyborów?

Na pewno podwyżka by nie pomogła Donaldowi Trumpowi, choć oczywiście, prezydent by to sprzedał jako największy sukces. Amerykanie z pewnością by tego tak nie widzieli. Społeczeństwo przechodzi teraz problemy, ceny benzyny są bardzo wysokie, w tym roku w Święto Pracy (pierwszy poniedziałek września – red.) mieliśmy najwyższe poziomy cen benzyny w historii, a ceny ropy i benzyny w dalszym ciągu rosną. Donald Trump próbował się chwytać wszystkiego, sprowadza diesla do Stanów Zjednoczonych, co w kontekście całego rynku i przede wszystkim rynku paliw w Stanach Zjednoczonych nie ma za dużo sensu. Ale jednak to robi. To jest spory problem w tym momencie, bo USA są jednym z największych eksporterów diesla, a mimo to sprowadzają tańsze paliwo, żeby gdzieś ten rynek zbilansować. Donald Trump chce to przedstawić jako chęć obniżenia cen paliw, ale nie dodaje przy okazji, że to on w dużej mierze jest odpowiedzialny za ich poziom. W piątek za kontrakt grudniowy na ropę Brent płaciliśmy 116 dolarów za baryłkę.

Droga ropa podwyższa inflację, a ta wywiera presję na ceny złota. Czy złoto jeszcze ma szansę spaść według waszych prognoz?

Niestety, dopóki nie dojdzie do stabilizacji cen na rynku ropy, to już mamy sygnały wykupienia na rynku ropy, więc moim zdaniem już zbliżamy się do jakiegoś krótkoterminowego szczytu. To może powstrzymać spadki złota. Natomiast w najbardziej ekstremalnym scenariuszu, ropa przebija 120 dolarów i rośnie dalej, wtedy oczywiście złoto ma szansę spaść do 3,8 tys. dolarów, to będzie jednak dużo poniżej wartości godziwej na rynku złota.

Jaki to byłby jednak sygnał dla inwestorów?

Moim zdaniem już w tym momencie, z długoterminowego punktu widzenia i jeżeli nie zakładamy, że stopy procentowe wzrosną do poziomu 7-8 proc., co byłoby katastrofą dla amerykańskiej gospodarki, to w tym momencie te poziomy są bardzo atrakcyjne.

Bitcoin w lipcu zszedł do 59 tys. dolarów, obecnie osiągnął już 80 tys. Skąd taki wzrost?

Tu widać wpływ ponownego napływu kapitału, przede wszystkim do ETF-ów, ale również kapitału spekulacyjnego. Gdy zaczęły rosnąć akcje amerykańskie, przede wszystkim technologiczne, to rynek szukał okazji, a 59 tys. było ceną okazyjną. Zakładając, że coraz więcej informacji będzie się pojawiało o tym, że już za moment zostaną uchwalone regulacje w Stanach Zjednoczonych, które spowodują, że duże firmy, banki wejdą w ten rynek i będą oferować różnego rodzaju usługi, przede wszystkim na rynku stablecoinów. Natomiast kurs ciągnie też w dół niepewność wnoszona przez wybory połówkowe do Kongresu. Izba Reprezentantów zostanie przejęta przez Demokratów, nie wiadomo jeszcze, co z Senatem, tam wszystko jest tak naprawdę na granicy błędu statystycznego. Natomiast jeżeli Kongres będzie w pełni demokratyczny, to wtedy nie będzie absolutnie żadnych szans, żeby te nowe regulacje przeszły, a więc tu oczywiście będzie szansa, że Bitcoin i inne kryptowaluty mogą tracić na wartości. Dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy Bitcoin na koniec roku będzie po 100 tys. czy po 60 tys. dol.

Dlaczego wygrania Demokratów oznacza, że nie będzie szans na regulacje bitcoina w dziś planowanej formie?

Regulacje zapewne wejdą, problemem jest to, że Demokraci nie chcą pełnej wolności dla działalności spółek związanych z kryptowalutami. Na przykład stablecoiny Melania i Trump są bardzo ciekawe, Trump jest jedną z bardziej płynnych kryptowalut w tym momencie. Choć w tym momencie zaufanie do Donalda Trumpa jest najniższe w historii, wierzy w niego 30 proc. wyborców, to też pokazuje, gdzie jest ta kryptowaluta. Ale bywały tygodnie, że te zwroty pozytywne sięgały nawet po kilkanaście proc. Jest jednak nadal małą walutą. To jest fascynujące, co zespół Trumpa robi na rynku akcji. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że na jego koncie jest po kilkanaście tysięcy transakcji. Zainwestował np. w spółkę medyczną, która potem dostała większe wsparcie z Medicare. Choć oczywiście, według Donalda Trumpa, decyzje podejmuje jego team bez względu na to, co on robi. Gdy jednostka ICE rozpisała przetarg na te teasery elektryczne, dziwnym trafem Donald Trump kupił spółkę, która takie teasery produkowała, nie wiem, czy finalnie wygrała ten przetarg. Dlatego myślę, że sam rynek kryptowalut jest tylko wisienką na torcie.

Szacowana wycena IPO Anthropica wahała się od 1,5 bln po 2 mld dol i była traktowana jako papierek lakmusowy atmosfery wokół inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją. Rynek zaczyna się niecierpliwić, bo oprócz wspaniałych wycen widzi też gigantyczne nakłady. Anthropic w pierwszej połowie roku miał netto 81 mld dolarów, a w nadchodzących latach planuje przeznaczyć ponad pół biliona dolarów na rozwój chmury, infrastruktury i mocy obliczeniowej.

Niektórzy nawet szacują, że to będzie 750. To faktycznie są ogromne kwoty. Gdyby przeprowadzić wycenę z dość konserwatywnymi założeniami, to Anthropic może zacząć przynosić zyski w 2030 roku. Wtedy spółka bez żadnych dodatkowych zabiegów księgowych zacznie zarabiać. Trzeba też powiedzieć, że to są spółki wzrostowe – Anthropic, OpenAI, SpaceX. Amazon też był taką spółką, która przez wiele lat nie pokazywała pozytywnego wyniku netto, a teraz jest to jedna z bardziej dochodowych firm. Natomiast oczywiście początek może być bardzo zmienny. SpaceX też jest cały czas poniżej poziomów z IPO, zaczynaliśmy od 160 dolarów, przeszliśmy powyżej 200 dolarów za akcję i spadliśmy do okolic 120. W tym momencie akcje są po 140 dolarów. W przypadku SpaceX Nasdaq mocno nagiął zasady, od razu wrzucając tę spółkę do swojego indeksu. Dlatego ETF-y musiały kupić to co jest w indeksie i to spowodowało ten pierwszy bardzo mocny wzrost. Pytanie, czy będzie tak samo w przypadku Anthropika.