Nieatestowane dane ESG w raporcie rocznym

W efekcie ok. 290 pkt danych może być raportowanych obowiązkowo w maksymalnym zakresie wszystkich uproszczonych ESRS (oczywiście w przypadku gdyby dla danego podmiotu wszystkie ESRS tematyczne i wszystkie ich ujawnienia wyszły jako obowiązkowe w związku z wynikiem analizy podwójnej istotności, co jest bardzo mało prawdopodobne w praktyce). Te dane ESG nadal będą obowiązkowo poddawane atestacji przez biegłego rewidenta. Natomiast podmioty, które będą zwolnione z dotychczasowego obowiązku raportowania ESG albo nie zdążyły – zwłaszcza mali i średni emitenci – zostać nim objęte, bo Omnibus I zawęził zakres podmiotowy CSRD, staną przed koniecznością podjęcia decyzji co do dobrowolnego raportowania ESG.