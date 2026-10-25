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Nieatestowane dane ESG w raporcie rocznym

Można obrazowo stwierdzić, że tsunami regulacyjne w zakresie wymogów raportowania ESG już przeszło i po fali wygórowanych licznych wymogów przeszła druga, która tamte poprzednie zmiotła w ok. 60–65 proc.

Publikacja: 25.10.2026 16:06

Małgorzata Szewc wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Małgorzata Szewc wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Foto: materiały prasowe

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Małgorzata Szewc

W efekcie ok. 290 pkt danych może być raportowanych obowiązkowo w maksymalnym zakresie wszystkich uproszczonych ESRS (oczywiście w przypadku gdyby dla danego podmiotu wszystkie ESRS tematyczne i wszystkie ich ujawnienia wyszły jako obowiązkowe w związku z wynikiem analizy podwójnej istotności, co jest bardzo mało prawdopodobne w praktyce). Te dane ESG nadal będą obowiązkowo poddawane atestacji przez biegłego rewidenta. Natomiast podmioty, które będą zwolnione z dotychczasowego obowiązku raportowania ESG albo nie zdążyły – zwłaszcza mali i średni emitenci – zostać nim objęte, bo Omnibus I zawęził zakres podmiotowy CSRD, staną przed koniecznością podjęcia decyzji co do dobrowolnego raportowania ESG.

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