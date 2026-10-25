Ślad wodny – uwarunkowania geograficzne

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dr Elżbieta Janigacz, ekspert ds. doradztwa inwestycyjnego w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego,
Jednym z najbardziej widocznych skutków zmian klimatu jest wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Długotrwały niedobór opadów prowadzi do suszy meteorologicznej, która może przekształcać się w suszę rolniczą, następnie hydrologiczną, a w dalszej kolejności również hydrogeologiczną. Skutkuje to obniżeniem przepływów w rzekach, ograniczeniem zasilania wód podziemnych oraz zmniejszeniem dostępności zasobów wodnych dla rolnictwa, przemysłu, energetyki i ludności. Jednocześnie pogarsza się jakość wód, a konkurencja o zasoby staje się coraz większa.
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