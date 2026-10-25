Ślad wodny – uwarunkowania geograficzne

Zasoby wodne stanowią jeden z podstawowych elementów warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz funkcjonowanie ekosystemów. Ich odnawianie jest bezpośrednio związane z obiegiem hydrologicznym, a w szczególności z wielkością i rozkładem opadów atmosferycznych. O dostępności zasobów wodnych decydują nie tylko wielkość i rozkład opadów atmosferycznych, lecz również warunki retencji, infiltracji, odpływu oraz straty wynikające z parowania i ewapotranspiracji. W rezultacie rzeczywiste zasoby wodne są wynikiem bilansu między zasilaniem a odpływem i stratami wody.

