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Ślad wodny – uwarunkowania geograficzne

Zasoby wodne stanowią jeden z podstawowych elementów warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz funkcjonowanie ekosystemów. Ich odnawianie jest bezpośrednio związane z obiegiem hydrologicznym, a w szczególności z wielkością i rozkładem opadów atmosferycznych. O dostępności zasobów wodnych decydują nie tylko wielkość i rozkład opadów atmosferycznych, lecz również warunki retencji, infiltracji, odpływu oraz straty wynikające z parowania i ewapotranspiracji. W rezultacie rzeczywiste zasoby wodne są wynikiem bilansu między zasilaniem a odpływem i stratami wody.

Publikacja: 25.10.2026 16:02

dr Elżbieta Janigacz, ekspert ds. doradztwa inwestycyjnego w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjne

dr Elżbieta Janigacz, ekspert ds. doradztwa inwestycyjnego w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego,

Foto: materiały prasowe

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Elżbieta Janigacz, PAULINA SIUPKA

Jednym z najbardziej widocznych skutków zmian klimatu jest wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Długotrwały niedobór opadów prowadzi do suszy meteorologicznej, która może przekształcać się w suszę rolniczą, następnie hydrologiczną, a w dalszej kolejności również hydrogeologiczną. Skutkuje to obniżeniem przepływów w rzekach, ograniczeniem zasilania wód podziemnych oraz zmniejszeniem dostępności zasobów wodnych dla rolnictwa, przemysłu, energetyki i ludności. Jednocześnie pogarsza się jakość wód, a konkurencja o zasoby staje się coraz większa.

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