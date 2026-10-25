Kopia - Ślad wodny w biznesie – od teorii do praktyki

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Patryk Pochoda konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska
Woda jest zasobem, którego dostępność w wielu regionach świata staje się coraz bardziej ograniczona, jednocześnie jej zużycie pozostaje w dużej mierze niezauważalne dla przeciętnego konsumenta. Kiedy kupujemy koszulkę bawełnianą, filiżankę kawy czy kilogram wołowiny, rzadko zdajemy sobie sprawę, że produkty te „zawierają” w sobie ogromne ilości wody użytej na etapie produkcji – od uprawy roślin, przez przetwarzanie, aż po transport. To właśnie ślad wodny, czyli wielowymiarowy wskaźnik pokazujący całkowitą ilość wody zużytej bezpośrednio i pośrednio do wytworzenia danego produktu lub usługi w całym łańcuchu dostaw.
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