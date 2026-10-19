Czy spadki na amerykańskich i azjatyckich giełdach mogą oznaczać koniec bańki sztucznej inteligencji? Globalne fundusze typu long short odnotowały w ub. tygodniu blisko 3 proc. strat, a te koncentrujące się na rynku azjatyckim nawet blisko 7 proc. strat. Ma to być powiązane z rosnącym sceptycyzmem inwestorów wobec nakładów na sztuczną inteligencję w starciu z danymi makroekonomicznymi.

Niewątpliwie są jakieś sygnały ostrzegawcze, ja je też widzę. Trudno było nie widzieć spadków w zeszłym tygodniu, ale czy to już jest koniec tego, co wiele osób nazywa bańką? Ja również uważam, że nadzieje związane z AI to jest przesada, może już nawet bańka, ale nie jestem pewien, czy to już jest koniec. Dlatego, że dopiero pod koniec października zobaczymy wyniki czołówki amerykańskich spółek. W środę Meta opublikuje swój raport kwartalny, ale potem będą publikowały wyniki kolejne olbrzymy, które w zasadzie odpowiadają za te wzrosty indeksów, bo rynek jest niezwykle wąski. No i wtedy zobaczymy po reakcji inwestorów, czy oni się już boją i chcą uciekać z tego rynku, czy jeszcze nie. Dopiero ten sezon raportów kwartalnych nieco nam wyjaśni sytuację. Duże spadki indeksów musiały się zdarzyć kiedyś, wiadomo było, że w tych miesiącach przed wyborami jest zazwyczaj notowana zwiększona zmienność na giełdach, więc mnie to osobiście nie dziwiło.

Reklama Reklama

Dlaczego indeksy zareagowały tak mocno?

Te indeksy się wywróciły z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest informacja, że spółka chińska ChangXin Memory Technologies (CXMT) dogoniła innych producentów układów scalonych, dynamicznego RAM-u. To będzie potężna konkurencja. Oczywiście, ostrzeżenia są nieco przedwczesne, bo ta konkurencja jeszcze daleko w polu, jeżeli chodzi o komercyjne zastosowanie. Dzisiaj akcje tej spółki spadły o blisko 8 proc., mimo że prognozy są całkiem niezłe. Gdy CXMT wchodziła na giełdę pod koniec lipca, w stosunku do IPO jej cena giełdowa była siedem razy wyższa, więc było z czego spadać. Drugim powodem jest olbrzymie zadłużenie amerykańskiej spółki Core Weave, o której mniej się mówi, bo ona nie znajduje się w tej czołowej siódemce. Ta spółka buduje serwerownie, urządzenia do chmury i tak dalej. Jej zadłużenie wzbudziło olbrzymi niepokój, ceny akcji tej spółki taniały nawet o kilkanaście procent w ciągu sesji piątkowej. A według mnie ten niepokój wróci znowu w przyszłym roku. Dlatego, że te czołowe spółki też są potężnie i coraz bardziej zadłużone, a koszty tego zadłużenia będą zjadały zyski w przyszłym roku. Odpowiadając więc na pani pytanie, to chyba jeszcze nie koniec bańki AI, ale w przyszłym roku może być koniec.

Amerykańskie media sygnalizują jednak, że inwestorzy coraz częściej zadają sobie pytanie, czy te ogromne nakłady na sztuczną inteligencję przyniosą wkrótce zwrot, zwłaszcza w obliczu utrzymującej się wysokiej inflacji i kosztów finansowania zewnętrznego.

Ja to pytanie zadaję od wielu miesięcy, twierdząc, że to się nie zwróci. Nawiasem mówiąc, sami to obecnie testujemy na Gemini, czyli sztucznej inteligencji, do której mają w Polsce darmowy dostęp np. użytkownicy Samsungów. Google wprowadził w październiku opłaty za wyższy stopień dostępu do tego AI. Ten podstawowy dostęp jest darmowy, a wyższe będą dodatkowo płatne. Oczywiście nie dowiemy się tak łatwo, ile osób przejdzie na ten wyższy poziom, ale myślę, że większość zostanie przy tym podstawowym poziomie. To będzie test, czy te nakłady się zwrócą. Bo kiedy one się zwrócą? Gdy będzie masowa chęć kupna tej mocy operacyjnej AI. Według mnie to jest błąd w rozumowaniu, co już jest pierwszym zagrożeniem. Ale drugim są masowe protesty w Stanach Zjednoczonych przeciwko lokalizacji centrów danych. Ten ruch jest już ogromnie silny i niektórzy ekonomiści amerykańscy twierdzą, że jeżeli Demokraci wygrają wybory do obu izb Kongresu, to mogą wprowadzić rozwiązania, które zahamują rozwój centrów danych, a to z kolei może prowadzić do recesji w USA. To jednak wszystko ryzyka na przyszły rok.

Z pana słów wynika, że nie ma dobrego wyjścia: dalsze inwestowanie w centra danych oznacza ogromne i prawdopodobnie bezzwrotne koszty, z drugiej strony zahamowanie rozwoju tych centrów może prowadzić do recesji?

To są oceny analityków. Wstrzymanie rozwoju centrów danych niewątpliwie zahamowałoby ten wyścig, co prowadziłoby prezydenta Trumpa do białej gorączki, delikatnie mówiąc. Cała administracja Donalda Trumpa, nawet sekretarz skarbu Scott Bessent, wyraźnie powiedział niedawno, że albo wygramy z Chinami w tym wyścigu o generalną sztuczną inteligencję, albo to będzie koniec wszystkiego, w domyśle – koniec Stanów Zjednoczonych. Czy ograniczenie tych wydatków spowodowałoby ograniczenie również w przemyśle? Tak, na pewno doprowadziłoby do recesji. To jest duży znak zapytania, więc na pewno zaszkodziłoby wskaźnikom ekonomicznego rozwoju USA.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Siedem scenariuszy dla giełd. Jeden najbardziej prawdopodobny Globalne rynki akcji w 2027 roku mogą kontynuować wzrosty, ale zyski spółek muszą rosnąć wystarczająco szybko, aby skompensować wyższy koszt kapita...

Ostatnio wyniki amerykańskiej giełdy ciągnęły głównie spółki technologiczne, wspaniała siódemka. I jeśli teraz ta wspaniała siódemka ma mieć problemy związane z nadmiernymi inwestycjami i ewentualnym powolnym pękaniem bańki sztucznej inteligencji, to w jakim stanie zostawi to amerykańską giełdę, a co za tym idzie amerykańską gospodarkę? Czy to nie będzie efekt domina?

Najpewniej zobaczymy efekty dopiero w przyszłym roku, w tym roku nie spodziewam się cudów. Ostatnie dwa tygodnie października to są wyniki tych spółek „wspaniałej siódemki”, gdy spojrzeć na rynek amerykański, na spółki z indeksu S&P 500, zaczyna się mówić o wąskości tego rynku. Olbrzymia większość spółek ma ceny akcji na poziomach nawet 20 proc. niższych od szczytu. Tylko kilka-kilkanaście spółek ciągnie indeksy, a to bardzo niezdrowa sytuacja, to w każdej chwili może się załamać. Ale to zależy właśnie od tych nadchodzących dwóch tygodni. Dlatego dopiero na Halloween dostaniemy odpowiedź, co będzie się działo w tym roku z giełdą. Jeżeli te wyniki będą tak znakomite, jak w tej chwili się oczekuje, czyli zysk nawet o 27 proc. wyższy w indeksie S&P 500, więc, jeżeli będzie on wyższy od oczekiwań i reakcje inwestorów będą pozytywne, to wtedy po wyborach zobaczymy koniec roku korzystny dla rynków akcji generalnie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Ale w przyszłym roku oczekuję jakiejś większej korekty.

Co do wyborów, w weekend Donald Trump ostrzegał podczas konferencji prasowej w Białym Domu, że jeśli demokraci zwyciężą, wszyscy zostaną wrzuceni do systemu, w którym każdy ma opiekę zdrowotną. Natomiast IPO Anthropica jest planowane na 9 listopada, ale zaczęli się już spotykać z inwestorami, poinformowali ich że przeznaczą 5 proc. swoich akcji na nowy fundusz pożytku publicznego. Ten debiut jest w centrum uwagi i władz, i firm technologicznych, i inwestorów, działają jak kampania wyborcza, ale dla rynku ekonomicznego. Czy debiut tej spółki ma znaczenie dla wyborów?

Rzeczywiście Anthropic przełożył swój debiut z września na listopad, po wyborach. Przedstawiciele firmy jeżdżą po całych Stanach, zachwalając swoje akcje, ten ruch dobroczynny to też jest PR, chcą sprzedać około 5 proc. swoich akcji, bo chcą, by cała spółka była wyceniana na ponad 2 biliony dol. Jest to bardzo ambitny cel, słyszę, że inwestorzy nie palą się do tego, żeby taką cenę zaoferować, która taką wycenę usprawiedliwi. Zobaczymy, jaki będzie popyt, na pewno będzie olbrzymi. Jeżeli będzie potężny popyt, to na pewno będzie też bardzo wysoka cena, co znakomicie poprawi sytuację tej czołowej siódemki czy dziesiątki w USA.

Jeszcze na początku roku ropa kosztowała 61 dol. Dzisiaj kosztuje ponad 100 dol. za baryłkę. Czy ten deal Donalda Trumpa z Putinem, który cały świat nazywa po prostu urodzinowym prezentem dla Putina, w którym USA kupią rosyjską ropę, może być jakimś sposobem na zabezpieczenie tych niższych cen ropy przed wyborami?

Amerykańskie media twierdzą dzisiaj, że tak. Odnoszę się do ropy Brent, nie WTI, która dziś kosztowała prawie 102 dol., a przed wojną 57 dol. Donald Trump zafundował światu taką niezbyt tanią przejażdżkę. Dziś ropa tanieje o ponad 4 proc. Jednak przed wyborami w Stanach, przed 3 listopada do żadnego porozumienia z Iranem nie dojdzie. Kolejną niepokojącą informacją jest, że Putin złożył ofertę szczytu Chiny – Rosja – USA, czyli Xi Jinping, Putin, Trump. To byłaby nowa Jałta, która doprowadziłaby do podziału świata na części, za które odpowiadałyby poszczególne mocarstwa. Gwarantuję, że nie byłoby to bardzo korzystne dla Polski i Ukrainy. Jeżeli do tego dojdzie, oczywiście, ale nie wykluczam, że może dojść, o ile Xi Jinping się zgodzi.