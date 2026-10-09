Tak zakłada bazowy scenariusz analizy UCE RESEARCH i Briju. Ceny mogą wspierać zakupy banków centralnych. Natomiast wzrost realnych rentowności obligacji i umocnienie dolara mogą hamować zwyżkę. Zakup fizycznego złota z zamiarem odsprzedaży przed końcem roku może jednak przynieść stratę nawet przy realizacji górnej granicy prognozy. W modelowej kalkulacji wzrost notowań z 4500 do 4650 USD oznaczałby ok. 1,7 proc. straty przy premii zakupu wynoszącej 3 proc. ponad wartość kruszcu, cenie odkupu o 2 proc. poniżej tej wartości i niezmienionym kursie USD/PLN.

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Zakończenie roku na poziomie 4350-4650 USD nie wyklucza wcześniejszej przeceny

– Prognoza dotyczy ceny jednej uncji trojańskiej, czyli około 31,1 g złota, na rynku międzynarodowym. Taki przedział przedstawiał również w jednym z opublikowanych komentarzy zespół Global Investment Strategy Group w J.P. Morgan Wealth Management. Scenariusz dopuszcza korekty w ostatnim kwartale. Cena docelowa nie oznacza nieprzerwanego wzrostu notowań – mówi Piotr Biela, ekspert rynku złota z firmy Briju.

Podstawą porównania rok do roku jest cena na zakończenie 2025 roku, wynosząca około 4368 USD za uncję, według benchmarku LBMA Gold Price PM, przywołanego przez World Gold Council. Dolna granica prognozy jest od niej niższa o 18 USD, a górna wyższa – o 282 USD. Oznacza to scenariusz stabilizacji lub umiarkowanej zwyżki w ujęciu rocznym. Dla porównania, według tego samego benchmarku, złoto zyskało w 2025 roku 67,4 proc.

– Taki przedział cen oznacza znacznie mniejszą zmianę roczną niż ubiegłoroczna zwyżka. Popyt banków centralnych może wspierać złoto, natomiast wzrost realnych rentowności obligacji może w zasadzie osłabiać notowania. Zakończenie roku na poziomie 4350-4650 USD nie wyklucza wcześniejszej przeceny – komentuje Piotr Biela.

ETFy oparte na złocie wyznaczają jego ceny?

Jednym z głównych czynników pozostanie dochód z amerykańskich obligacji po uwzględnieniu oczekiwanej inflacji. Złoto nie wypłaca odsetek, dlatego wzrost realnych rentowności zwiększa atrakcyjność konkurencyjnych aktywów. Ich spadek może wspierać kruszec. Rynek reaguje również na oczekiwania dotyczące polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zwrot w stronę niższych stóp i rentowności sprzyjałby złotu, a presja na ich wzrost ograniczałaby potencjał zwyżki.

– Drugim istotnym czynnikiem jest dolar. Jego umocnienie zwiększa koszt zakupu złota dla odbiorców rozliczających się w innych walutach i może osłabiać popyt. Słabszy dolar zwykle sprzyja cenom kruszcu. W okresach silnych obaw o bezpieczeństwo finansowe lub sytuację międzynarodową zainteresowanie złotem może jednak wzrosnąć pomimo niesprzyjających warunków na rynku walutowym i obligacyjnym – dodaje ekspert z Briju.

Wsparciem dla cen pozostają zakupy banków centralnych. Instytucje te wykorzystują złoto do różnicowania rezerw i ograniczania ryzyka walutowego oraz geopolitycznego, co opisuje Europejski Bank Centralny. World Gold Council w opublikowanej analizie zakłada znaczące zakupy tej grupy w 2026 roku, choć ich całoroczna skala może być niższa niż w 2025 roku. Popyt banków centralnych nie wyznacza jednak ceny, poniżej której kruszec nie może spaść.

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Polski bank centralny posiada 673 tony złota, o wartości blisko 349 mld zł. – Zbliżamy się więc do założonego celu, by mieć 700 ton fizycznego kruszcu. To jest moim zdaniem bardzo dobra, długoterminowa strategia. Złoto jest aktywem, które nie jest niczyim zobowiązaniem, nie wiąże się z ryzykiem kredytowym emitenta oraz odgrywa szczególną rolę właśnie w okresach niepewności. Widzimy zresztą, że nie tylko Polska, ale również wiele innych banków centralnych konsekwentnie zwiększa swoje rezerwy – podkreśla Paweł Mazurek, prezes Mennicy Mazovia.

– Na krótszych odcinkach czasu znaczenie mają przepływy kapitału do funduszy zabezpieczonych fizycznym złotem. Napływ środków zwiększa zapotrzebowanie na kruszec, a odpływ może nasilać presję na sprzedaż. Dla cen do końca roku istotne będzie więc również to, czy inwestorzy finansowi zwiększą zaangażowanie, czy zaczną realizować zyski i przenosić kapitał do innych aktywów – mówią analitycy z UCE RESEARCH.

Globalne zasoby funduszy ETF opartych na złocie sięgają 100 milionów uncji, zbliżając się do najwyższego poziomu od co najmniej 9 miesięcy. Zasoby złota wzrosły o ponad 4 miliony uncji od najniższego poziomu z lipca, z nawiązką odrabiając spadek odnotowany między kwietniem a lipcem.

W ostatnim czasie fundusze ETF oparte na złocie odnotowały 8 kolejnych dziennych napływów kapitału, co jest najdłuższą serią od października 2025 r.

Tymczasem ceny złota do połowy sierpnia tego roku poruszały się mniej więcej zgodnie z wartościami posiadanych przez nie funduszy ETF opartych na złocie.

Jeśli zatem ceny złota dogonią ostatni wzrost zasobów, w nadchodzących miesiącach mogą one wzrosnąć do ponad 5000 USD

Opłacalność zakupu z zamiarem sprzedaży przed końcem roku zależy przede wszystkim od ceny wejścia

W hipotetycznym porównaniu zakup przy notowaniach 4500 USD za uncję i sprzedaż przy 4650 USD oznaczałyby wzrost wartości kruszcu o 3,3 proc. Jeśli cena zakończyłaby rok na poziomie 4350 USD, spadek wyniósłby 3,3 proc. Ten sam prognozowany przedział przy notowaniach 4100 USD w momencie zakupu oznaczałby natomiast wzrost od 6,1 do 13,4 proc. Poziomy 4500 i 4100 USD są hipotetycznymi notowaniami w momencie zakupu, przed doliczeniem premii za sztabkę lub monetę.

– W przypadku sztabek i monet znaczenie ma różnica między ceną zakupu a ceną odkupu. W modelowej kalkulacji przyjęto premię zakupu wynoszącą 3 proc. ponad wartość kruszcu oraz cenę odkupu o 2 proc. niższą od tej wartości. Przy niezmienionym kursie dolara złoto musiałoby zdrożeć o około 5,1 proc., aby transakcja zakończyła się bez straty, przed dodatkowymi kosztami. Są to założenia obliczeniowe, a nie średnie stawki rynkowe – wskazują analitycy z UCE RESEARCH.

Przy tych założeniach i niezmienionym kursie USD/PLN wzrost notowań z 4500 do 4650 USD oznaczałby stratę około 1,7 proc. kwoty wydanej na złoto. Ruch z 4100 do 4350 USD dawałby około 0,9 proc. zysku, a do 4650 USD – około 7,9 proc. Są to wyniki nominalne, przed ewentualnymi kosztami dostawy, przechowywania, ubezpieczenia i podatkiem. Ten sam poziom ceny na koniec roku może więc oznaczać stratę lub zysk, zależnie od warunków zakupu.

– Przy notowaniach bliskich 4500 USD potencjał wynikający z bazowej prognozy może być zbyt mały, aby pokryć koszty obrotu fizycznym złotem. Niższa cena wejścia zwiększa ten margines, o ile nadal aktualne są przesłanki oczekiwanego odbicia. Sama przecena nie przesądza o opłacalności, ponieważ może towarzyszyć pogorszeniu perspektyw rynku – wyjaśnia ekspert z Briju.

Dla wyniku liczonego w złotych znaczenie ma także kurs USD/PLN. W przykładowej sytuacji wzrost dolarowej ceny złota o 10 proc. i równoczesny spadek kursu dolara o 8 proc. podniosłyby wartość kruszcu w polskiej walucie tylko o 1,2 proc. przed kosztami transakcji. Umocnienie złotego może ograniczyć lub zniwelować korzyść ze zwyżki światowych notowań, a jego osłabienie może działać odwrotnie.

– Nasza prognoza nie wskazuje konkretnego miesiąca, w którym zakup będzie najtańszy. Późniejsza transakcja poprawiłaby oczekiwany wynik przy niższej cenie zakupu, o ile utrzymałyby się perspektywy ceny sprzedaży i porównywalne koszty. Jeśli złoto wcześniej zdrożeje, oczekiwanie zmniejszy potencjał zysku. Zakup przed końcem roku może przynieść stratę, mimo realizacji prognozy. Zmiana rok do roku opisuje rynek, lecz nie jest stopą zwrotu osoby kupującej złoto w ostatnim kwartale – podsumowują analitycy z UCE RESEARCH.