Z tego artykułu dowiesz się: Jakie korzyści, poza zyskiem finansowym, przynosi inwestowanie i co to jest „emocjonalna dywidenda”.

Jaki jest profil polskiego inwestora i dlaczego większość nie rezygnuje z rynku nawet po poniesieniu strat.

Dlaczego stereotyp o kobietach niechętnych inwestowaniu jest nieprawdziwy i jaką grupę stanowią one na rynku.

Co jest największą barierą dla osób rozpoczynających inwestowanie, a co skutecznie zachęca do wejścia na rynek.

Według deklaracji Polaków, zaprezentowanych w raporcie UniCredit „WealthBeing – Inwestycje Polaków 2026” inwestowanie wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Wśród korzyści jest też: spokojniejszy sen, dzięki poduszce finansowej na nieprzewidziane sytuacje (31 proc.), poczucie większej niezależności finansowej (27 proc.) – szczególnie często wskazywane przez kobiety (31 proc.) oraz przekonanie, że zabezpieczamy przyszłość swoją i bliskich (25 proc.). Odczucia negatywne, takie jak stres czy lęk przed stratą, są zdecydowanie mniej powszechne.

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Emocje te są spójne z deklarowanymi motywacjami inwestorów. Wybieramy rynki kapitałowe do pomnażania oszczędności, bo szukamy bezpieczeństwa, spokoju o naszą przyszłość i wysokiego standardu życia na emeryturze, ochrony przed inflacją i pasywnego dochodu. Ważne są także wsparcie bliskich, niezależność i realizacja marzeń. W świadomym zarządzaniu finansami inwestowanie jest znacznie częściej tarczą niż mieczem – służy jako narzędzie budowania niezależności i odporności finansowej.

– Takie podejście to w dużej mierze pokłosie ostatnich lat: wysoka inflacja, niepewność i rosnąca świadomość słabości systemu emerytalnego sprawiły, że Polacy nauczyli się postrzegać samodzielne budowanie kapitału jako absolutną konieczność. Trzymanie wyłącznie gotówki przestaje być komfortowe, bo traci ona na wartości. Dlatego inwestowanie zaczyna być postrzegane nie tylko przez pryzmat ryzyka, ale też możliwości. To cicha, ale głęboka zmiana w naszym myśleniu o budowaniu swojej finansowej niezależności – mówi Krzysztof Czuba, szef UniCredit w Polsce.

Jak inwestują Polacy

Przeciętny portfel to nie tyle strategia, co dwie-trzy pozycje, skupione wokół gotówki i tego, co znajome i bezpieczne – wynika z badania. W efekcie 60 proc. Polaków preferuje lokaty i konta oszczędnościowe, 25 proc. – obligacje skarbowe, a 19 proc. – fundusze inwestycyjne. Co ciekawe, więcej Polaków (56 proc.) zna kryptowaluty niż ETF-y (22 proc.) – ale wybierane są niemal tak samo: odpowiednio 14 i 13 proc.

A wolnymi środkami do zainwestowania dysponuje 64 proc. ankietowanych. Najczęściej na inwestycje decydują się osoby w wieku 35-44 lata (33 proc.), najrzadziej – najmłodsi do 24 lat i starsi (powyżej 55 lat) – po 22 proc.

Strata edukuje, nie eliminuje

Według raportu „WealthBeing – Inwestycje Polaków 2026” polski inwestor to deklaratywnie raczej maratończyk niż rynkowy sprinter. Zamiast częstego handlu wybiera myślenie w perspektywie lat: 33 proc. inwestuje w horyzoncie od 1 do 5 lat, a 26 proc. na dłużej niż pięć lat. Co ciekawe, tej cierpliwości towarzyszy coraz większa odporność na wahania. Choć co trzeci inwestor doświadczył znaczącej straty lub dużego spadku wartości inwestycji, całkowicie z rynku zrezygnowało na jej skutek jedynie 14 proc. stratnych inwestorów. Zdecydowana większość po prostu zmienia strategię – inwestuje ostrożniej lub w inne instrumenty. A 12 proc. w ogóle nie zmienia swojego długoterminowego planu mimo strat.

Kobiety wcale nie są mniej zainteresowane inwestowaniem

Z badania UniCredit wynika, że rynek dzieli się dziś na cztery grupy: 28 proc. inwestuje, 17 proc. inwestowało w przeszłości, 32 proc. nie inwestuje i nie zamierza, a 23 proc. nie inwestuje, ale chciałoby lub planuje zacząć. Chęć startu jest tym większa, im młodsza grupa. Wśród osób w wieku 18–24 lata deklaruje ją 31 proc., wobec 14 proc. w grupie 55–64 lata. Potencjał ten wzmacnia otwartość młodych na technologię: już połowa osób poniżej 35. roku życia chętnie skorzystałaby ze wsparcia technologii, w tym AI, w pomnażaniu oszczędności.

Co ciekawe, badanie rozbraja też stereotyp o niechętnych inwestycjom kobietach. Po pierwsze, różnica w realnym inwestowaniu jest niewielka – inwestuje 26 proc. kobiet wobec 30 proc. mężczyzn. Po drugie, kobiety wyprzedzają mężczyzn na poziomie intencji (26 proc. wobec 18 proc.), co czyni je grupą o dużym, uśpionym potencjale.

– To jeden z najważniejszych wniosków tego badania: kobiety wcale nie są mniej zainteresowane inwestowaniem – wręcz częściej niż mężczyźni deklarują chęć rozpoczęcia. Problemem nie jest brak motywacji czy odwagi, lecz przełożenie tej gotowości na pierwszy krok. To ta grupa może w najbliższych latach najbardziej zmienić obraz polskiego rynku inwestycji – twierdzi Tomasz Wróblewski, szef Produktów Inwestycyjnych oraz Skarbu UniCredit.

Wiedza robi różnicę

Jednym z najsilniejszych czynników odróżniających osoby inwestujące od reszty jest subiektywne poczucie wiedzy. Przekonanie, że „mam wystarczającą wiedzę, aby mądrze pomnażać swoje pieniądze”, deklaruje 71 proc. osób, które obecnie inwestują, ale już tylko 45 proc. tych, którzy tego nie robią.

– Dobra wiadomość jest taka, że w przeciwieństwie do ograniczeń kapitału, deficyt wiedzy można realnie zniwelować – edukacją, prezentowaniem rozwiązań inwestycyjnych prostym językiem i ofertą, która pozwala na zarządzanie kapitałem przy wsparciu profesjonalnych zarządzających. Co ważne, potrzeba wiedzy nie kończy się na pierwszym kroku. Zarządzanie ryzykiem i emocjami pozostaje istotne także dla doświadczonych inwestorów – dlatego edukacja powinna towarzyszyć obu grupom, nie tylko początkującym – mówi Krzysztof Czuba.

Ale nie tylko wiedza ma znaczenie. Na liście najskuteczniejszych zachęt do inwestowania najwyżej znalazły się możliwość rozpoczęcia od bardzo małych kwot (33 proc.), zaufana instytucja finansowa, która „poprowadzi za rękę” (25 proc.), oraz dostęp do prostych i zrozumiałych materiałów edukacyjnych (20 proc.).

Bank pierwszym wyborem inwestorów

Trzy czwarte badanych, pomnażając swoje oszczędności (ponieważ Polacy nadal uznają oszczędzanie za jedną z form inwestowania), wybiera bank – to zdecydowanie najczęstsze wskazanie, pozostawiając daleko w tyle platformy i biura maklerskie.

Przy wyborze konkretnego partnera liczą się przede wszystkim niskie opłaty za zarządzanie (32 proc.) i niskie prowizje od transakcji (23 proc.) – są one ważniejsze nawet niż renoma instytucji (21 proc.).

Opłata rzędu 2 proc. rocznie za zarządzanie zniechęca dwie trzecie inwestorów – dla wielu to bariera nie do przejścia. Nie oznacza to jednak niechęci do płacenia w ogóle. Przykładowo, aktywnie zarządzany portfel z opłatą na poziomie 0,35–0,9 proc. rocznie budzi zainteresowanie blisko 60 proc. inwestorów. Polacy są więc gotowi zapłacić za profesjonalne zarządzanie, o ile koszt jest uczciwy i rynkowo uzasadniony.