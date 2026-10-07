Byłeś na wtorkowym Fund Forum, konferencji branży inwestycyjnej. Czy wśród zarządzających funduszami, doradców, analityków przeważa optymizm odnośnie do koniunktury na giełdzie? Hossa ma paliwo?

Dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że część doradców, którzy pracują z klientami mówi, że Polacy zaczynają lubić akcje. To się dawno nie zdarzyło. Polacy lubią obligacje, nieruchomości, a rynek akcji był postrzegany jako taki „piątego wyboru”, bardziej dla inwestorów o wyższym profilu ryzyka. Widać, że powoli kierują się na rynek akcji zarówno polski, jak i zagraniczny.

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Może wyprzedaż obligacji skarbowych w ostatnich tygodniach zniechęciła Polaków do rynku długu?

Zachowanie rynku długu też było komentowane na forum. Napływy klientów były kierowane przede wszystkim do funduszy obligacji skarbowych, które tradycyjnie są kojarzone raczej z bezpieczną inwestycją i z niższą zmiennością. Ale ostatnio mają słabszy okres. Dlatego klienci szukają alternatyw, które pozwolą im bić lokaty albo realizować cele inwestycyjne. Stąd ten powolny przepływ w kierunku bardziej ryzykownych rozwiązań.

Wysokie rentowności obligacji skarbowych obserwujemy na wielu rynkach, nie tylko polskim, również w USA. Na razie nie powstrzymały hossy na giełdach. To nowa rzeczywistość…

Dokładnie. Tak długo, jak zmiany na rynkach długu nie są zbyt gwałtowne, rentowności są wysokie, ale są w miarę stabilne, to rynki akcji i ogólnie gospodarki są w stanie sobie z tym poradzić. W USA jest już taki poziom stóp procentowych, że niektóre sektory gospodarki zaczynają mieć problemy. Meta czy Amazon mogą płacić 7 czy 9 proc. za dług i to w ostatecznym rozrachunku budowy centrów danych jest niewielki koszt. Ale już sektory mieszkaniowy czy przemysłowy w Stanach odczuwają wysokie stopy procentowe i to przekłada się na konsumenta, co zresztą widać po zachowaniu popularnych amerykańskich spółek konsumenckich. Kiedy paliwo jest drogie, kiedy hipoteka kosztuje 7,5 proc. w skali roku, to na inne wydatki pozostaje mniej pieniędzy. Ale segment AI żyje sobie własnym życiem i wysokie rentowności na razie tego rynku nie zepsuły.

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Ropa jest ciągle droga, cały czas straszy inflacja. Czy Fed zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych i kiedy?

Bardziej skupiałbym się na tym, ile tych podwyżek w sumie będzie do lipca przyszłego roku. Wydaje mi się, że Fed ma otwartą ścieżkę do jeszcze dwóch, trzech podwyżek stóp. Najnowsze dane z rynku pracy mogą być wymówką, żeby w październiku nic nie zmieniać. Fed może zaczekać. Może kryzys irański, który bardzo mocno miesza szyki na rynkach w związku z cenami ropy, jednak zelżeje. Gdyby tak się stało, to pole manewru Fedu będzie dużo większe.

W USA, główne indeksy, S&P 500 i Nasdaq Composite, biją rekordy. Czy spółki amerykańskie mają potencjał do dalszych wzrostów? Czy paliwem napędzającym hossę będzie kolejny dobry sezon wyników finansowych?

Stany Zjednoczone relatywnie jawią się jako ciekawa alternatywa na IV kwartał, zwłaszcza spółki technologiczne. Jeżeli chodzi o mnożniki wyceny, to jesteśmy sporo poniżej historycznie przyjętych poziomów. Nadchodzący sezon publikacji wyników za III kwartał raczej będzie udany. Są prognozy mówiące, że zyski spółek w USA wzrosną o ponad 30 proc. Tempo wzrostu zysków jest tak duże, że S&P 500 jest w tym roku już kilkanaście procent na plusie. Cały czas mocne są firmy z segmentu technologicznego. Wyceny w tym momencie wcale nie są wymagające.

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Za miesiąc są wybory połówkowe w USA. Czy ich wynik może namieszać na rynku?

Dla mnie te wybory połówkowe do tej pory były szansą. Liczyłem na to, że prezydent Donald Trump podejmie próby ratowania swoich notowań poprzez załagodzenie konfliktu z Iranem. To wsparłoby wyceny na rynku akcji, troszeczkę odpuściłaby presja na rentowności obligacji, a jednocześnie spadłyby ceny paliw. Na wielu frontach prezydent Trump mógłby łatwo zdobyć punkty wyborcze, deeskalując sytuację z Iranem. Tygodnie mijają, a tzw. TACO nadal nie ma. Jest ryzyko, że nie będzie żadnej deeskalacji i Trump pójdzie w scenariusz spalonej ziemi. Większym ryzykiem są nie same wybory połówkowe, tylko to, co Trump zrobi po nich, albo w końcówce roku. Bo jeżeli wygrają Demokraci, jeżeli zgarną obie izby parlamentu, a obecnie sondaże na to wskazują, to prezydent może próbować nie ułatwiać im życia.

Jak może się zachować S&P 500 w czwartym kwartale? Będzie rósł? Ma szansę przebić 8 tys. pkt?

Moim zdaniem jak najbardziej. S&P 500 do tego poziomu brakuje niecałych 3 proc. Wydaje mi się, że czwarty kwartał powinien być raczej udany. Czołowe spółki z tego indeksu powinny pokazać bardzo dobre wyniki finansowe. Do tego mamy potencjalny debiut na giełdzie firmy Anthropic w końcówce listopada albo w grudniu, który też pewnie będzie napędzał sentyment rynku do półprzewodników. A półprzewodniki są tak emblematyczne dla obecnej hossy, że jeżeli one się do niej dołączą, to mamy szansę na nowe rekordy na giełdzie i przebicie przez S&P 500 poziomu 8 tys. pkt. Ale nie szalałbym z przesuwaniem tej granicy dużo wyżej na 10 tys. pkt. Wydaje mi się, że ten rok S&P 500 skończy w okolicach 8 tys. pkt. albo delikatnie wyżej.

To, co się dzieje na rynku w USA wspiera też naszą giełdę. Hossa trwa w najlepsze. WIG ustanawia rekord. Wrzesień w wykonaniu WIG20 był rewelacyjny. Kiedy rozmawialiśmy w połowie czerwca i WIG20 był na poziomie ok. 3,7 tys. pkt mówiłeś, że 4 tys. pkt są w zasięgu. Wartość indeksu największych spółek przekroczyła już 4,2 tys. pkt. Czy to tempo wzrostu nie jest zbyt szybkie? Jesteś zaskoczony?

Poziom 4 tys. pkt. dla WIG20 wydawał mi się w czerwcu ambitnym planem na cały rok. To tempo wzrostu indeksu trochę mnie zaskoczyło. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Spółki notowane na GPW nadal nie są jakoś szczególnie przewartościowane. Oczywiście Polska, paradoksalnie, przynajmniej na rynku akcyjnym, jest quasi-beneficjentem sytuacji w Iranie, bo mamy Orlen, który ma zdolności rafinacji, które są teraz w cenie. Marże rafineryjne są niesamowicie wysokie nie tylko u nas, ale i na całym świecie. Mamy sektor bankowy, który korzysta na silnej gospodarce, wysokich deficytach i wysokich stopach procentowych. I dochodzą do tego jeszcze sprzyjające napływy zagraniczne. Jest wiele czynników, które nam pomagają. A od początku 2027 r. wchodzą OKI, które też będą wsparciem dla rynku. Ale patrząc na przepływy międzynarodowe, możliwe, że część tego blasku Polska odda innym rynkom wschodzącym. Ostatnio po wyborach gwiazdą była giełda w Brazylii. Jeżeli unormowałaby się kwestia irańska, to spodziewałbym się, że te duże spółki z WIG20 mogą zacząć trochę przekazywać pałeczkę innym firmom. W obecnej sytuacji te największe spółki fundamentalnie są na wygranej pozycji.

Powiedziałeś o spółkach surowcowych, o bankach. Nasze banki cały czas są lokomotywą hossy. Są oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, co byłoby dla nich korzystne. O ile wzrosną u nas stopy?

Jak spojrzymy na wyceny rynkowe, to rynek oczekuje, że stopy procentowe w Polsce wzrosną nawet do powyżej 5 proc. To byłby gigantyczny cykl. Wyceny rynkowe to jedno, a decyzje RPP to drugie. Tak wysoko stopy nie zostaną podniesione. Minusem braku ruchów ze strony RPP w momencie, kiedy rynek oczekuje podwyżki, jest to, że ucierpieć może złoty. I stąd ostatnio tak mocny dolar czy euro w stosunku do złotego. EBC, Fed podnoszą stopy. Wyższe stopy procentowe byłyby oczywiście korzystne dla banków, które mają duży udział w WIG20. To jest dla nich wymarzone środowisko, zwłaszcza gdy mamy w miarę szybko rosnącą gospodarkę.

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A jaka jest twoja prognoza dla WIG20? Na koniec roku indeks będzie wyżej?

Wydaje mi się, że będzie wyżej. Liczę na wzrost WIG20 o parę punktów procentowych. Nie będą to aż tak spektakularne zwyżki, nie oczekujmy 5 tys. pkt. Czwarty kwartał będzie udany, ale jednocześnie spodziewałbym się, że Stany Zjednoczone też zaczną ten dystans troszeczkę nadrabiać. O ile trzeci kwartał to była dominacja WIG20 i płaskie albo słabsze zachowanie amerykańskich indeksów, tak teraz ta relacja może być bardziej wyrównana.

A jakie czynniki ryzyka widzisz dla naszego rynku akcji?

Zagrożenie może przyjść z rynku obligacji, bo ta nasza zdolność do finansowania deficytu zależy od tego, czy jesteśmy w stanie uplasować wystarczającą ilość długu. Do tej pory te aukcje szły bardzo dobrze, mimo wzrostu rentowności. Ale możemy dojść do takiego poziomu, kiedy inwestorzy zagraniczni przestraszą się deficytu, przestraszą się perspektyw. Jest ryzyko, że przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku politycy będą dużo obiecywać, będą chcieli jeszcze więcej wydawać. Dochodzi do tego niepewność powyborcza. Może się okazać, że ta skłonność do finansowania przez inwestorów coraz bardziej ambitnych projektów stanie się mniejsza. To z kolei mogłoby zmusić polityków do jakichś gwałtownych działań uderzających w pojedyncze spółki czy wybrane branże.