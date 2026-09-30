Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego miliardowe inwestycje w AI, zamiast zniechęcać, przyciągają polskich inwestorów do spółek technologicznych.

Jak zmieniają się oczekiwania wobec firm i co, oprócz potencjału technologii, staje się kluczowe dla ich oceny.

Które spółki z grupy „Magnificent Seven” utrzymują zaufanie rynku i jakie są prognozy dotyczące ich przyszłych wyników.

Z czego wynika rosnąca pewność siebie inwestorów indywidualnych i jakie pułapki może ona kryć.

Rosnące nakłady na sztuczną inteligencję zwiększają zainteresowanie największymi spółkami technologicznymi wśród inwestorów indywidualnych. Jednocześnie coraz uważniej podchodzą oni do wyboru spółek związanych z AI. Dane z najnowszej edycji badania Puls Inwestora Indywidualnego przeprowadzonego przez eToro wskazują, że coraz większe znaczenie ma dla nich nie sam potencjał tej technologii, lecz to, czy wysokie wydatki na jej rozwój przekładają się na konkretne wyniki.

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Entuzjazm młodych inwestorów

W kwartalnym badaniu, w którym wzięło udział 600 inwestorów indywidualnych z Polski, 38 proc. respondentów przyznało, że wysokie nakłady na AI spółek Magnificent Seven – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia i Tesla – zwiększają ich skłonność do inwestowania w te firmy. Przeciwnego zdania jest 18 proc. badanych. Oznacza to, że wydatki na AI ponad dwukrotnie częściej działają na inwestorów zachęcająco niż odstraszająco.

Najbardziej entuzjastycznie podchodzą do nich młodsi inwestorzy. Niemal połowa przedstawicieli pokolenia Z (48 proc.) oraz 41 proc. milenialsów deklaruje, że skala inwestycji w AI zwiększa ich zainteresowanie spółkami Magnificent Seven. Wśród przedstawicieli pokolenia X odsetek ten wynosi 36 proc., a wśród baby boomers – 20 proc.

– Polscy inwestorzy widzą w dużych wydatkach Magnificent Seven na AI potwierdzenie, że te firmy poważnie traktują tę technologię. To wzmacnia ich atrakcyjność, ale sam rozmiar inwestycji nie przesądza jeszcze o sukcesie. Coraz ważniejsze będzie to, czy wydatki przełożą się na użyteczne produkty, przychody i zyski – skomentował Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Zaufanie do Magnificent Seven pozostaje wysokie

Choć oczekiwania wobec szerokiego segmentu spółek związanych z AI stały się bardziej umiarkowane, inwestorzy nadal wysoko oceniają perspektywy Magnificent Seven – 49 proc. badanych spodziewa się, że w 2026 r. firmy te osiągną lepsze wyniki od rynku. Jedynie 10 proc. zakłada, że poradzą sobie gorzej.

Odsetek inwestorów oczekujących lepszych wyników Magnificent Seven wzrósł do 49 proc., z 44 proc. w poprzednim kwartale i 43 proc. w I kwartale 2026 r.

Silna pozycja największych spółek technologicznych znajduje również odzwierciedlenie w preferencjach inwestorów. Technologia pozostaje sektorem najczęściej wskazywanym jako obszar, w którym badani planują zwiększyć zaangażowanie. Taką deklarację złożyło 18 proc. respondentów – dokładnie tyle samo co rok wcześniej. Kolejne miejsca zajmują finanse i energetyka, po 13 proc.

Jednak ten optymizm pojawia się w momencie, w którym ogólne oczekiwania wobec akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją słabną. 28 proc. inwestorów detalicznych spodziewa się wzrostu cen akcji tych firm w 2026 r., co stanowi spadek w porównaniu z 30 proc. rok temu, podczas gdy odsetek osób przewidujących spadek wzrósł z 19 proc. do 26 proc.

– Po kilku latach entuzjazmu inwestorzy coraz wyraźniej oddzielają firmy, które mogą zarobić na AI, od tych, które korzystają głównie z popularności tej etykiety. To nie odwrót od technologii, lecz wyższe wymagania wobec spółek. Rynek będzie chciał zobaczyć realne zastosowania i dowody, że inwestycje przynoszą efekty – stwierdził Paweł Majtkowski.

Polscy inwestorzy coraz pewniejsi swoich decyzji

Sześciu na dziesięciu polskich inwestorów indywidualnych (60 proc.) deklaruje, że osiąga swój najważniejszy cel inwestycyjny lub jest na dobrej drodze do jego osiągnięcia. To najwyższy wynik od II kwartału 2023 r., gdy pytanie to po raz pierwszy pojawiło się w badaniu. Rośnie również pewność polskich inwestorów co do podejmowanych przez nich decyzji. 80 proc. respondentów deklaruje, że ma zaufanie do swoich inwestycji, wobec 77 proc. rok wcześniej.

Jednocześnie 45 proc. badanych spodziewa się, że ich portfel inwestycyjny przyniesie w tym roku stopę zwrotu na poziomie co najmniej 10 proc.

– Pewność siebie inwestorów jest ważna, bo pomaga podejmować decyzje i konsekwentnie realizować cele. Ma jednak także drugą stronę. Po okresie dobrych wyników łatwo uznać wysokie stopy zwrotu za normę. Rynek może szybko zweryfikować takie oczekiwania, zwłaszcza gdy zmienią się warunki. Dlatego warto odróżniać wiarę we własną strategię od przekonania, że rynek będzie nadal nagradzał ją w tym samym tempie – skomentował Paweł Majtkowski.