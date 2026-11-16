Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) pokazuje wyraźne rozbieżności w oczekiwaniach inwestorów wobec polskiego i amerykańskiego rynku akcji. Podczas gdy na Wall Street widać poprawę krótkoterminowego nastawienia, w przypadku Polski nadal mamy bardzo dużą ostrożność. Co więcej: pogorszyły się również oczekiwania w perspektywie długoterminowej. Przełomu na razie więc nie ma.

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Obawy o polski rynek giełdowy

Miesięczny INP dla WIG-u wzrósł wprawdzie o 0,2 pkt do poziomu 42,6 pkt, ale taki ruch trudno uznać za istotną poprawę. Wskaźnik utrzymuje się poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, co wskazuje na przewagę pesymistycznych oczekiwań w krótkim terminie.

Foto: parkiet.com

Jeszcze bardziej niepokojąco prezentują się dane dotyczące perspektywy sześciomiesięcznej. Spadek indeksu o 4,1 pkt, do 46,4 pkt, oznacza nie tylko powrót poniżej granicy równowagi, lecz także najniższy wynik w całej historii INP. O ile więc przekonanie o kontynuacji hossy w długim terminie historycznie było bardzo mocne, tak od pewnego czasu pojawiają się coraz większe wątpliwości, a najnowszy odczyt INP jest tego najlepszym dowodem.

– Perspektywa przyszłorocznych wyborów może hamować wzrosty polskich indeksów giełdowych – wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: parkiet.com

Wall Street na fali

Zupełnie inny obraz wyłania się z najnowszych danych dotyczących amerykańskiego rynku akcji. Miesięczny indeks nastrojów dla S&P 500 wzrósł w ciągu tygodnia aż o 5,9 pkt, osiągając 50,1 pkt. To oznacza powrót powyżej neutralnej granicy 50 pkt po dwóch tygodniach słabszych wskazań.

Foto: parkiet.com

Skala odbicia jest szczególnie interesująca w zestawieniu z początkiem listopada. Jeszcze 2 listopada wskaźnik wynosił zaledwie 40,1 pkt. W ciągu dwóch tygodni zyskał zatem 10 pkt, co świadczy o wyraźnej zmianie krótkoterminowych oczekiwań inwestorów.

Stabilniej prezentują się perspektywy długoterminowe. Najnowszy odczyt wyniósł 54,7 pkt, wobec 55,9 pkt tydzień wcześniej. Choć oznacza to pogorszenie o 1,2 pkt, wskaźnik nadal pozostaje wyraźnie powyżej granicy 50 pkt.

Foto: parkiet.com

Najnowsze odczyty Indeksu Nastrojów „Parkietu” pokazują wyraźną rozbieżność w oczekiwaniach ekspertów. W perspektywie miesięcznej amerykański wskaźnik przewyższa polski o 7,5 pkt, a w sześciomiesięcznej różnica sięga już 8,3 pkt.

W stosunku do USA inwestorzy odzyskują krótkoterminowy optymizm, zachowując umiarkowanie pozytywne spojrzenie na kolejne pół roku. W Polsce mamy zaś pogorszenie nastrojów w krótkim terminie, którym towarzyszy wyraźne pogorszenie oczekiwań średnioterminowych.

Czym jest INP?

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.