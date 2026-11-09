Optymizm inwestorów wciąż pozostaje towarem deficytowym, szczególnie kiedy mowa jest o polskim rynku akcji i krótkiej perspektywie czasowej. W najnowszym odczycie Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) uczestnicy rynku nadal z dużą ostrożnością oceniają perspektywy warszawskiej giełdy. Nieco lepiej prezentują się oczekiwania dotyczące Wall Street, chociaż i tutaj w krótkim terminie przewagę mają niedźwiedzie. Byki znajdą też coś dla siebie, z zastrzeżeniem jednak, że muszą uzbroić się w cierpliwość.
Najnowszy odczyt indeksu dla polskiego rynku akcji nie przynosi przełomu. W perspektywie jednomiesięcznej wskaźnik spadł z 43,2 do 42,4 pkt. To kolejny wynik wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, wskazujący na utrzymującą się przewagę pesymistów.
Nieco stabilniej wyglądają oczekiwania półroczne. Wskaźnik utrzymał się na poziomie 50,5 pkt, czyli dokładnie takim samym jak tydzień wcześniej. Nie daje to jednak podstaw do mówienia o silnym optymizmie. Najnowszy odczyt wciąż odbiega od historycznej średniej, która jednak była wyraźnie powyżej 50 pkt.
Cały czas widać także istotną różnicę między miesięczną a półroczną perspektywą. Sugeruje ona, że choć inwestorzy nie wierzą w szybkie odbicie WIG, nie przekreślają całkowicie hossy.
W przypadku amerykańskiego rynku akcji najnowsze dane dają nieco więcej powodów do zadowolenia. Jednomiesięczny INP dla S&P 500 wzrósł z 40,1 do 44,2 pkt. Poprawa o 4,1 pkt jest zauważalna, choć nie zmienia faktu, że krótkoterminowe oczekiwania nadal pozostają pesymistyczne.
Znacznie korzystniej prezentuje się perspektywa sześciomiesięczna. Indeks wzrósł z 55,1 do 55,9 pkt, pozostając wyraźnie powyżej neutralnego poziomu. To sygnał, że inwestorzy nadal dostrzegają potencjał wzrostowy amerykańskich akcji w dłuższym terminie, mimo obaw związanych z najbliższymi tygodniami.
Tak, jak w przypadku rynku polskiego, charakterystyczna jest przy tym duża rozbieżność między obydwoma horyzontami. Amerykańskie akcje budzą zatem większą wiarę w średnioterminową poprawę koniunktury, choć krótkoterminowa niepewność pozostaje istotna, co też wybrzmiewa w komentarzach ekspertów.
- Powyborcza panika z 5 listopada na Wall Street, w sytuacji, gdy wyceny amerykańskiego rynku akcji są na wieloletnich minimach, każe traktować obecne spadki w podobny sposób, jak przecenę wywołaną „Dniem Wyzwolenia”. Jako jeden z lepszych momentów do wejścia na rynek. Im mocniejsze będą teraz spadki na giełdach, tym silniejsze będą późniejsze wzrosty - uważa ekspert.
Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas