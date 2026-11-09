Optymizm inwestorów wciąż pozostaje towarem deficytowym, szczególnie kiedy mowa jest o polskim rynku akcji i krótkiej perspektywie czasowej. W najnowszym odczycie Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) uczestnicy rynku nadal z dużą ostrożnością oceniają perspektywy warszawskiej giełdy. Nieco lepiej prezentują się oczekiwania dotyczące Wall Street, chociaż i tutaj w krótkim terminie przewagę mają niedźwiedzie. Byki znajdą też coś dla siebie, z zastrzeżeniem jednak, że muszą uzbroić się w cierpliwość.

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Perspektywy GPW wciąż niepewne

Najnowszy odczyt indeksu dla polskiego rynku akcji nie przynosi przełomu. W perspektywie jednomiesięcznej wskaźnik spadł z 43,2 do 42,4 pkt. To kolejny wynik wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, wskazujący na utrzymującą się przewagę pesymistów.

Foto: parkiet.com

Nieco stabilniej wyglądają oczekiwania półroczne. Wskaźnik utrzymał się na poziomie 50,5 pkt, czyli dokładnie takim samym jak tydzień wcześniej. Nie daje to jednak podstaw do mówienia o silnym optymizmie. Najnowszy odczyt wciąż odbiega od historycznej średniej, która jednak była wyraźnie powyżej 50 pkt.

Foto: parkiet.com

Cały czas widać także istotną różnicę między miesięczną a półroczną perspektywą. Sugeruje ona, że choć inwestorzy nie wierzą w szybkie odbicie WIG, nie przekreślają całkowicie hossy.

Spadki na Wall Street okazją na tańsze zakupy

W przypadku amerykańskiego rynku akcji najnowsze dane dają nieco więcej powodów do zadowolenia. Jednomiesięczny INP dla S&P 500 wzrósł z 40,1 do 44,2 pkt. Poprawa o 4,1 pkt jest zauważalna, choć nie zmienia faktu, że krótkoterminowe oczekiwania nadal pozostają pesymistyczne.

Foto: parkiet.com

Znacznie korzystniej prezentuje się perspektywa sześciomiesięczna. Indeks wzrósł z 55,1 do 55,9 pkt, pozostając wyraźnie powyżej neutralnego poziomu. To sygnał, że inwestorzy nadal dostrzegają potencjał wzrostowy amerykańskich akcji w dłuższym terminie, mimo obaw związanych z najbliższymi tygodniami.

Foto: parkiet.com

Tak, jak w przypadku rynku polskiego, charakterystyczna jest przy tym duża rozbieżność między obydwoma horyzontami. Amerykańskie akcje budzą zatem większą wiarę w średnioterminową poprawę koniunktury, choć krótkoterminowa niepewność pozostaje istotna, co też wybrzmiewa w komentarzach ekspertów.

- Powyborcza panika z 5 listopada na Wall Street, w sytuacji, gdy wyceny amerykańskiego rynku akcji są na wieloletnich minimach, każe traktować obecne spadki w podobny sposób, jak przecenę wywołaną „Dniem Wyzwolenia”. Jako jeden z lepszych momentów do wejścia na rynek. Im mocniejsze będą teraz spadki na giełdach, tym silniejsze będą późniejsze wzrosty - uważa ekspert.

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.