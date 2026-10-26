Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) przynosi dwie główne informacje: krótkoterminowo nadal mamy do czynienia z ostrożnym podejściem analityków, maklerów i zarządzających zarówno do rynku polskiego, jak i amerykańskiego. W długim terminie byki znów zaś dają o sobie znać.

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GPW: wciąż ostrożnie w krótkim terminie

Najnowszy Indeks Nastrojów „Parkietu” dla polskiego rynku akcji wyniósł 48,9 pkt w perspektywie jednomiesięcznej, wobec 49,8 pkt tydzień wcześniej. Spadek jest więc symboliczny, ale wciąż mamy do czynienia z odczytem poniżej 50 pkt co oznacza, że nadal mamy do czynienia z lekką przewagą pesymistów. Wydaje się, że brak wyraźnych wskazań dobrze wpisuje się w sytuację rynkową. Rekordy indeksu WIG przeplatane są nieco mocniejszymi ruchami w dół.

Foto: parkiet.com

Znacznie lepiej wygląda sytuacja w perspektywie długoterminowej. Po zawahaniu, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze jakiś czas temu, byki znów dają o sobie znać. Już tydzień temu długoterminowy INP dla Polski wyniósł 56,5 pkt, a najnowszy odczyt ukształtował się na poziomie 57,1 pkt. Uczestnicy ankiety „Parkietu” dostrzegają więc potencjał dalszych zwyżek, ale cały czas ostrożnie podchodzą do możliwości ich szybkiej kontynuacji.

Foto: parkiet.com

Nadal większa wiara w Wall Street

Podobne tendencje widać w przypadku rynku amerykańskiego, chociaż nadal uzyskuje on lepsze oceny niż rodzimy parkiet. Najnowszy jednomiesięczny Indeks Nastrojów „Parkietu” dla S&P 500 wyniósł dokładnie 50 pkt, wobec 52,6 pkt tydzień wcześniej. Spadek o 2,6 pkt oznacza powrót do neutralnego poziomu i równowagę między optymistycznymi a pesymistycznymi oczekiwaniami.

Foto: parkiet.com

Zdecydowanie korzystniej inwestorzy postrzegają perspektywę półroczną. INP wzrósł z 56,1 do 59,7 pkt, czyli aż o 3,6 pkt. To najwyższy odczyt od 17 sierpnia, kiedy wynosił 59,9 pkt. Jednocześnie różnica między oczekiwaniami sześciomiesięcznymi i jednomiesięcznymi zwiększyła się do 9,7 pkt.

Na Wall Street kluczowe znaczenie mają obecnie wyniki kwartalne największych spółek technologicznych oraz oczekiwania dotyczące polityki Rezerwy Federalnej. W tym tygodniu raporty finansowe mają przedstawić między innymi Alphabet, Microsoft i Amazon. W tym tygodniu czeka nas także decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Rynek spodziewa się, że tym razem stopy pozostaną na niezmienionym poziomie, ale ważny będzie każdy sygnał dotyczący kierunku polityki pieniężnej, który może pojawić się ze strony przedstawicieli Fed.

Foto: parkiet.com

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.