Opór analityków, maklerów i zarządzających zaczyna pękać. Ostatnie odczyty Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) stały pod znakiem dużej ostrożności i oczekiwań na korektę spadkową, szczególnie w kontekście rynku polskiego w krótkim terminie. Eksperci powoli zmieniają jednak front.

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W końcu czuć odreagowanie na GPW

Największą zmianę w najnowszym badaniu nastrojów widać właśnie w ocenach perspektyw polskiego rynku akcji. INP dla indeksu WIG w horyzoncie jednego miesiąca wzrósł z 42,6 pkt do 49,8 pkt. Oznacza to poprawę aż o 7,2 pkt w ciągu tygodnia i jednocześnie jest to najwyższy wynik od końca sierpnia. Oczywiście malkontenci zauważą, że odczyt wciąż pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, ale skala odbicia pokazuje, że wcześniejszy pesymizm wyraźnie osłabł. Przypomnimy jednocześnie, że dołek wypadł na początku września i wynosił 37,7 pkt. Licząc od tego momentu w nieco ponad miesiąc mamy imponujące odbicie wynoszące aż 12,1 pkt.

Foto: parkiet.com

Dobre wiadomości na tym się nie kończą. Sześciomiesięczny INP dla WIG wzrósł z 49,6 pkt do 56,5 pkt, czyli o 6,9 pkt. To największy tygodniowy wzrost tego wskaźnika od końca maja. Co istotne, jego wartość ponownie znalazła się wyraźnie powyżej granicy 50 pkt. W tym przypadku po dwóch miesiącach znów więc widać wyraźną przewagę optymistów.

Foto: parkiet.com

Wieczna wiara w USA

Poprawa nastrojów jest widoczna również w ocenach perspektyw amerykańskiego rynku akcji. W przypadku indeksu S&P 500 miesięczny wskaźnik wzrósł z 43,6 pkt do 52,6 pkt. Skok o 9 pkt oznacza jeszcze silniejsze odbicie niż na warszawskiej giełdzie. Co ważne, wskaźnik powrócił powyżej neutralnego poziomu 50 pkt, co wskazuje na ponowną przewagę optymistycznych oczekiwań.

- Wyniki amerykańskich spółek powinny napędzać wzrosty w krótkim terminie nawet kosztem niepewności związanej z wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych - wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: parkiet.com

Znacznie spokojniej wyglądają natomiast prognozy na sześć miesięcy. Odpowiedni wskaźnik wzrósł z 54,8 pkt do 56,1 pkt, czyli o 1,3 pkt. W przeciwieństwie do miesięcznych oczekiwań, długoterminowe nastawienie do amerykańskich akcji pozostaje relatywnie stabilne i nadal przewagę mają w nim rynkowe byki.

To, co może cieszyć, to fakt, że eksperci powoli odbudowują swój optymizm, chociaż oczywiście odczyty INP czy to w stosunku do rynku polskiego czy też amerykańskiego dalekie są od historycznych szczytów. Kolejne odczyty pokażą, czy to początek trwalszej odbudowy zaufania do akcji.

Foto: parkiet.com

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.