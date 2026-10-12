Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) wciąż pokazuje rozbieżności w oczekiwaniach inwestorów wobec polskiego i amerykańskiego rynku akcji. W przypadku krajowego parkietu nadal mamy dużą ostrożność, szczególnie jeśli chodzi o krótki termin. Co ciekawe, również w przypadku amerykańskiego parkietu krótkoterminowe podejście ekspertów stało się bardziej ostrożne. W długim terminie analitycy, maklerzy i zarządzający nadal preferują Wall Street.
Najnowsze dane dotyczące warszawskiej giełdy można interpretować jako próbę odbudowy nastrojów po wcześniejszym pogorszeniu. Miesięczny INP dla WIG osiągnął 42,6 pkt, co oznacza wzrost o 3,4 pkt względem poprzedniego badania. Choć zmiana jest zauważalna, warto pamiętać, że wskaźnik nadal znajduje się poniżej 50 pkt. Oznacza to, że poprawa ocen nie jest jeszcze równoznaczna z powrotem zdecydowanego optymizmu.
– Pretekstów do korekty można mnożyć. Moim zdaniem największym na chwilę obecną jest coraz mocniejszy dolar, który chwilowo może sprowokować realizację zysków przez zagranicę – uważa jeden z ankietowanych.
Warto jednak zauważyć, że już od ośmiu tygodni eksperci oczekują na korektę, a do tej pory do żadnego poważniejszego cofnięcia wciąż jednak nie doszło.
Nieco inaczej prezentują się oczekiwania w perspektywie sześciu miesięcy. INP dla WIG obniżył się z 50,2 pkt do 49,6 pkt, czyli o 0,6 pkt. Tym samym ponownie znalazł się poniżej neutralnego poziomu. Jest to istotna zmiana w porównaniu z pierwszą częścią roku, kiedy długoterminowe oczekiwania pozostawały zdecydowanie bardziej optymistyczne. Obecnie widać więc, że inwestorzy z większą rezerwą oceniają perspektywy krajowego rynku.
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Do mocniejszego pogorszenia nastrojów doszło w odniesieniu do amerykańskiego rynku akcji. Najnowszy miesięczny odczyt dla indeksu S&P 500 wyniósł 43,6 pkt wobec 50,4 pkt poprzednio. Spadek o 6,8 pkt oznacza nie tylko wyraźne osłabienie oczekiwań, ale również powrót wskaźnika poniżej neutralnego poziomu 50 pkt.
Mimo pogorszenia ocen najbliższych tygodni, perspektywy sześciomiesięczne pozostają wyraźnie lepsze. Wskaźnik dla S&P 500 wyniósł 54,8 pkt, choć obniżył się z 56,9 pkt w poprzednim odczycie. Spadek o 2,1 pkt wskazuje na słabnięcie optymizmu, ale nie zmienia faktu, że uczestnicy badania nadal z większą nadzieją patrzą na amerykańskie akcje w dłuższym horyzoncie.
Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.
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